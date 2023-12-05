«О мемуарах Назарбаева». «Кто сегодня в реальности управляет Казахстаном и почему попытки переворота обречены?». «В минувшую субботу в подразделения столичной полиции доставили 43 девиц легкого поведения»

Сетевой Казахстан 5 декабря 2023г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О мемуарах Назарбаева» — В книгу сразу вцепились любители прочитать несколько последних страниц, найдя очередной повод высказать свое негативное отношение к НАЗАРБАЕВУ (в определенных кругах сейчас это очень модно). Вряд ли автора эта критика особенно заинтересовала, тем более что прочтение всей работы показывает, что рефлексии у первого президента по поводу своей жизни и правления нет. Назарбаев, безусловно, знает критическое отношение по поводу тех или иных аспектов (слева, справа, со стороны ультрапатриотов, либералов, социалистов и т.д.). И в воспоминаниях он подробно аргументирует, почему были приняты те или иные стратегические решения. Первый президент признает ошибки, совершенные по пути реформ, но он указывает и на немалые достижения, напоминает о трудностях, с которыми Казахстан сталкивался в позднесоветский период, в годы перестройки, в эпоху независимости.

CENTRASIA . RU . «Киев хотел сменить власть в Астане, но не вышло» — Кто сегодня в реальности управляет Казахстаном и почему попытки переворота обречены? Январскими событиями 2022 года в Казахстане управляли из штаба в Киеве, заявил бывший президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ в книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе». «Истинное лицо радикальной оппозиции окончательно раскрылось в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие к „координации действий«. В обращении к митингующим через Facebook* был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию«, — рассказал Назарбаев в разделе, посвященном тем событиям. Он напомнил, что тогда президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ обратился с просьбой о помощи к странам — членам Организации Договора о коллективной безопасности. Так, по мнению экс-главы государства, Казахстан пережил один из самых суровых экзаменов в своей истории.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Валерий САМАРЕЦ-СУРГАНОВ – «Январские события 2022: попытка госпереворота «старой элиты»» — Приближается очередная годовщина трагических Январских событий, ставших настоящим водоразделом в современной истории Казахстана. Эта тема до сих пор полностью не пережита казахстанским обществом, которое требует четких ответов на вопрос: «Что же тогда произошло?» К счастью, спустя два года перед широкой общественностью открывается все больше новых свидетельств и фактов – как в ходе судебных заседаний или парламентских слушаний, так и через призму свидетельств очевидцев. При изучении таких сложных исторических событий важно учитывать так называемые нарративные источники, то есть личные свидетельства современников рассматриваемых событий. Совсем недавно в нашем распоряжении появился еще один подобный источник – книга мемуаров Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь».

AZATTYQ . ORG . ««Смесь усиления репрессий и преемственности с назарбаевским периодом». Правозащитник HRW — о Казахстане сегодня» — «Власти Казахстана извлекли неверный урок из Январских событий и принялись закручивать гайки, а это может привести к новым вспышкам протестов», — считает Хью Уильямсон, директор международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Азаттык обсудил с ним громкие приговоры последних месяцев — военным, привлеченным к суду в связи с Кантаром, лидеру незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» Марату ЖЫЛАНБАЕВУ, — а также общую ситуацию с правами человека в Казахстане и отношение к ней в западных странах.

NP . KZ . «Ненасытная жажда» — Сильная зависимость от водных ресурсов является одной из основных причин высокой подверженности Центральной Азии воздействию изменениям климата. Сокращение стока Амударьи через пять лет введет регион в состояние острого хронического дефицита, считают эксперты. Вода по всем параметрам — стратегически важный ресурс всегда, однако текущее положение дел оставляет желать лучшего. Как же сберечь драгоценную воду? В Алматы состоялась презентация исследования «Эффективная ирригация и водоснабжение в Центральной Азии».

TIME . KZ . «“Если мы обещали, то сделаем”, или Почему алматинские автобусы “лежат на боку”» — О передаче муниципального парка общественного транспорта мегаполиса частникам, “кладбище” автобусов в поселке Жетыген, о проверке прокуратуры и о новой линии БРТ — в эксклюзивном интервью газете руководителя управления городской мобильности Алматы Сагындыка ТЕЛИБАЕВА.

«Зайти и уничтожить» — В минувшую субботу в подразделения столичной полиции доставили 43 девиц легкого поведения. Их отлавливали в саунах, салонах боди-массажа, квартирах, где оказывались интимные услуги, предложенные через сайт kizdar.net. На всех составили административные протоколы, 15 проституток поставили на специальный учет в городское управление по борьбе с организованной преступностью, одну иностранку поместили в приемник-распределитель ДП Астаны.

LITER . KZ . ««Совмещаем две работы»: доктора наук недовольны отработкой грантов в Казахстане» — Министерство науки и высшего образования с каждым годом увеличивает стипендию докторантам. Таким образом, в течение двух лет она достигнет полмиллиона тенге. Несмотря на хорошую стипендию, степень и бонусы к зарплате, после окончания вуза многие доктора не могут отработать грант. О проблемах трудоустройства и отработки после докторантуры рассказываем в материале…

ZAKON . KZ . «Центр притяжения детей: как изменился после модернизации Дворец школьников в Алматы» — Дворец школьников Алматы прошел практически полную модернизацию. Сегодня это центр притяжения для всех школьников южной столицы. Дворец школьников Алматы впервые распахнул свои двери в сентябре 1983 года. Это здание, построенное по личной инициативе Динмухамеда КУНАЕВА, является не только одним из крупнейших центров дополнительного образования в стране, но и исторически значимым архитектурным памятником города.

TURANPRESS . KZ . «Невероятные приключения иностранных кинодеятелей в Казахстане» — Совместные с зарубежными студиями проекты в сфере кино медленно, но верно пробивают себе дорогу. Увеличение сборов и некоторый прогресс в количестве и качестве продукции привлекает в РК иностранных кинодеятелей. Тренд на покупку историй с местным колоритом для рынков Запада и Азии добрался и до наших просторов.

CARAVAN . KZ . «Журналиста Владимира Северного приговорили к семи годам лишения свободы» — В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы был оглашен приговор журналисту «Caravan.kz» Владимиру СЕВЕРНОМУ и его жене Наргиз. Владимира Северного признали виновным и присудили 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Наргиз Северную тоже признали виновной и постановили назначить наказание 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Исполнение приговора отсрочили на пять лет, потому что на её иждивении есть малолетний сын. Она остаётся под домашним арестом, а также должна заплатить владельцу кофейни 200 тыс. тенге. Приговор можно обжаловать в течение 15 суток.

TENGRINEWS . KZ . ««Люди иногда просто не замечают нас». Как живут и сколько зарабатывают курьеры в Алматы» — Курьеры — одна из популярных профессий в Алматы. Эти ребята работают день и ночь, развозя по городу заказы. Условную пиццу вам могут доставить на самых разных видах транспорта: самокате, мопеде, велосипеде или автомобиле. А стать курьером может человек любого возраста, профессии и пола. Корреспондент поговорила с теми, кто остается в профессии. Какие опасные посылки они перевозили, с какими курьезными ситуациями сталкивались и как справляются с волной хейта, которая обрушивается на них из-за частых ДТП с участием микромобильного транспорта.

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