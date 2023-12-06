Зачем туркам завод «Зенит». Обсуждение возможности отставки премьера Смаилова. Приговор журналистам Северным 06.12.2023 18:30 Алла ЗЛОБИНА, Илья САМОХВАЛОВ Общество 769 0 Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Прокурор запросил по 11 лет тюрьмы журналистам Владимиру и Наргизе Северным в Алматы Битвы на Media Құрылтае, запрет российского ТВ и почему увеличат утильсбор Путь Кунаева и свобода Назарбаева Нефть надо использовать с умом, но у нас правительство Куда идут автоналоги? или Взлёты и падения султанов