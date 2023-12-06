Зачем туркам завод «Зенит». Обсуждение возможности отставки премьера Смаилова. Приговор журналистам Северным

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Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах