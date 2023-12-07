Нынешнее правительство – в отставку, следующее – коалиционное 07.12.2023 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 339 0 Асхат Асылбеков: «Надо брать лучшее от Запада» Похожие материалы: «Тауман приближается?». «Назарбаевская версия истории нефтяной промышленности Казахстана». «Как правительство раз за разом игнорировало поручения Токаева». «Шантаж? Манипуляция? Или ещё что-то?». «Истоки казахского либерального национализма» Нефть надо использовать с умом, но у нас правительство «Власть держит нас за идиотов» «Новый культ личности? Что означают хвалебные оды в адрес Кемеля Токаева, отца президента». «Обещания отобрать земли Болата Назарбаева оказались фарсом». «Всё и сразу? Не бывает». «Сожительство, зарегистрированный и гражданский брак: в чем разница?» Путь Кунаева и свобода Назарбаева