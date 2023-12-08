«Казахстан-2050: есть ли смысл?». «О казахстанской гражданской авиации». «Почему в Казахстане не могут обеспечивать такой же уровень прозрачности суверенного фонда, как в Норвегии и Азербайджане?». «Казахстану не нужна АЭС»

Сетевой Казахстан 8 декабря 2023г.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Казахстан-2050: есть ли смысл?» — 29 марта этого года в своем выступлении на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости обновления Стратегии «Казахстан-2050». По его словам, она должна превратиться в документ, определяющий долгосрочное видение и ключевые приоритеты развития страны с учетом глобальных тенденций.

Данияр АШИМБАЕВ – «О казахстанской гражданской авиации» — История гражданской авиации в Казахстане достаточно долгая, я бы даже сказал – древняя. В 1931 г. было создано Казахское управление гражданского воздушного флота (ГВФ), а в 1964 г. оно было преобразовано в Казахское управление гражданской авиации (КУГА). В 1992 г. оно было подчинено Министерству транспорта Казахстана. В 1993 г. КУГА была преобразована в НААК «Казахстан ауе жолы»… С учетом массивной экспертной и общественной критики в адрес Минтранспорта, КГА, Авиационной администрации, национальных авиаперевозчиков и аэропортов, конечно, хотелось бы видеть более позитивную динамику.

KAZPRAVDA . KZ . «Антикор: отвечая на вызовы времени» — Завтра мы отмечаем Международный день борьбы с коррупцией и 20-летие Конвенции ООН против коррупции. О том, как идет борьба с этим злом в Казахстане и что нам дает ратификация важного международного документа, рассказывает председатель Агентства РК по противодействию коррупции Асхат ЖУМАГАЛИ — Предусмотрена персональная ответственность руководителей за коррупцию подчиненных. Теперь политические служащие обязаны подавать в отставку, если их сотрудник уличен в коррупции. Также введен полный запрет на дарение подарков должностным лицам, в госорганизациях внедрен антикоррупционный комплаенс и ограничена совместная работа близких родственников. Осужденным за коррупцию пожизненно запрещается работать на госслужбе и закрыта дорога в квазигоссектор.

TENGRINEWS . KZ . «Провальная Азиада и лудомания. Интервью с министром Ермеком Маржикпаевым» — Журналист поговорила с министром туризма и спорта Ермеком МАРЖИКПАЕВЫМ. Как Казахстан готовится к Олимпиаде в Париже, что будет с законом о лудомании, почему в Турции отдыхать дешевле, чем в родной стране и какие задачи поставил Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

KZ . KURSIV . MEDIA . Сергей ДОМНИН – «Почему в Казахстане не могут обеспечивать такой же уровень прозрачности суверенного фонда, как в Норвегии и Азербайджане?» — Последние операции с Национальным фондом РК добавляют скепсиса наблюдателям и заставляют задуматься: почему управляющие суверенным фондом страны не стремятся к лучшим стандартам открытости, ведь первые, кому это выгодно, – они сами. Принцип подотчетности «зашит» в Концепцию по управлению активами Нацфонда РК до 2030 года. В соответствии с Бюджетным кодексом Минфин должен ежемесячно информировать об общем размере средств на счету, объемах поступлений и изъятий, доходах и расходах. В годовом отчете о формировании и использовании НФ предоставляется укрупненная структура портфеля по видам инструментов и странам-эмитентам, а также о доходности активов. Однако даже в годовом отчете не раскрывается детальная структура портфеля суверенного фонда страны.

IA — CENTR . RU . «Кадровые перестановки в Казахстане: ротации в военном руководстве и формирование состава новых министерств» — Кадровые перестановки ноября в Казахстане обусловлены продолжением работы по двум ключевым документам осени 2023 года — новой Военной доктрине РК и Посланию президента Парламенту. Подробнее о смене руководства региональных военных командований, переназначениях в новых министерствах…

GOLOS — NARODA . KZ . «10 тысяч долларов за место: сестра Назарбаева наживалась на торговцах барахолки» — Мажилисмен Нартай АРАЛБАЙУЛЫ заявил, что торговцы алматинской барахолки жалуются на то, что сестра Нурсултана Назарбаева продала контейнеры за 10 тысяч долларов, но сейчас они вынуждены платить дважды за одно место. Депутат отметил, что по письмам от торговцев стало известно, что базар «Кенжехан» принадлежал Анипе НАЗАРБАЕВОЙ. По словам торговцев, на базаре находится около 1000 контейнеров. В настоящее время доля рынка перешла к другой компании, которая требует от торговцев дополнительные платежи за место. Депутат отметил, что торговцы настаивают на возврате денег тем, кто уже заплатил дважды за контейнер, будь то предыдущему или нынешнему владельцу рынка.

EXCLUSIVE . KZ . ««Антиколлекторы-помогайки» и взлом аккаунтов в WhatsApp: новые виды мошенничества» — Казахстан атакуют мошенники – причем сразу по двум направлениям. Полицейские рассказали о новом виде мошенничества с помощью взлома аккаунтов в WhatsApp: злоумышленники вымогают деньги у друзей и знакомых своей жертвы. В это же время ассоциация «КазФинТех» фиксирует жалобы на «антиколлекторов-помогаек»: аферисты предлагают заемщикам списать или рефинансировать онлайн-кредиты, и когда доверчивые люди переводят им средства «для списания долгов», псевдоконсультанты исчезают.

AZATTYQ . ORG . «Необходимости в АЭС в Казахстане нет, но в станции заинтересована Россия. Почему? Объясняет эксперт» — Владимир СЛИВЯК — российский экоактивист, эксперт по атомной энергетике, лауреат престижной экологической премии The Right Livelihood Award («За правильный образ жизни»), который уже много лет выступает против строительства атомных электростанций по всему миру. В интервью Азаттыку Сливяк объясняет, почему Казахстану не нужна АЭС, что станет с Балхашом, если атомную станцию всё-таки построят, и почему «Росатом» — это не только корпорация по атомной энергии, но и инструмент геополитического влияния.

««Не дать подросткам поломать жизни». Запретят ли в Казахстане российский сериал «Слово пацана»?» — Снятый в России сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий о молодёжных криминальных группировках 1980-х, стал одним из самых обсуждаемых в Сети. На фоне попыток подростков подражать героям фильма всё громче звучат предложения запретить киноленту. В Казахстане чиновники говорят, что «изучают вопрос».

LITER . KZ . «“Проиграл квартиру, машину и семью”. Откровения лудоманов» — Лудомания — это зависимость от азартных игр с перспективой финансового выигрыша. Но, насколько обманчива данная “перспектива”, люди узнают намного позже, когда уже понимают, что готовы отдать все ради выигрыша. Мнимое ощущение легкого заработка, якобы везения приводит людей в долговые ямы и даже к потере связи с родными. Как люди попадают в ловушку азарта и есть ли оттуда выход, рассказали сами любители азартных игр на реабилитации.

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