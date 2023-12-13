Шок-факты о бэби-трафике в РК. Минздрав боится прозрачности. Новые факты «Хоргосского дела»

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Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах