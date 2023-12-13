Шок-факты о бэби-трафике в РК. Минздрав боится прозрачности. Новые факты «Хоргосского дела» 13.12.2023 20:00 Алла ЗЛОБИНА, Илья САМОХВАЛОВ Общество 57 0 Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Зачем туркам завод «Зенит». Обсуждение возможности отставки премьера Смаилова. Приговор журналистам Северным Битвы на Media Құрылтае, запрет российского ТВ и почему увеличат утильсбор «Казахстан-2050: есть ли смысл?». «О казахстанской гражданской авиации». «Почему в Казахстане не могут обеспечивать такой же уровень прозрачности суверенного фонда, как в Норвегии и Азербайджане?». «Казахстану не нужна АЭС» Путь Кунаева и свобода Назарбаева Нефть надо использовать с умом, но у нас правительство