«На днях из парламента раздалось слово, вызывающее холодок в спине, — «дефолт». «Собственность Назарбаевых в Лондоне, Январские события и санкции». «Почему репатриация незаконно приобретенных капиталов происходит в режиме секретности?»

Сетевой Казахстан 14 декабря 2023г.

AZATTYQ . ORG . «Собственность Назарбаевых в Лондоне, Январские события и санкции. Интервью с послом Великобритании» — Посол Великобритании в Казахстане Кэти ЛИЧ ответила на вопросы Азаттыка. Лич приступила к своей миссии в Казахстане в августе 2021 года, и за эти два года произошло много событий, повлиявших на отношения двух стран — В марте этого года состоялся визит министра иностранных дел Великобритании. Я хотела бы упомянуть об этом. Это был первый визит министра иностранных дел Великобритании в Казахстан за последние 20 лет. Это была личная инициатива Джеймса Клеверли, тогдашнего министра иностранных дел. На мой взгляд, этот визит подчеркнул достижения в двусторонних отношениях. Мы стали свидетелями значительного прогресса в сотрудничества в образовании, перехода от нефти и газа к горнодобывающей промышленности, добыче полезных ископаемых, а также обороне и безопасности.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Долг неплатежом страшен» — На днях из парламента раздалось слово, вызывающее холодок в спине, — «дефолт». Произнес его аманатовский депутат-самовыдвиженец Адиль ЖУБАНОВ. Для непосвященных поясним: дефолт — это невыполнение обязательств должника по выплате долга — как процентов по нему, так и основной заемной суммы. Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги — стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы, как следствие, ограниченность вливания внешних капиталов тормозит развитие экономики.

TIME . KZ . «Пока всё не вернём!» — Почему репатриация незаконно приобретенных капиталов происходит в режиме секретности? Огласят ли до нового года успешные кейсы с конфискацией украденных денег и имущества? Когда пройдет второй разгромный отчет Высшей аудиторской палаты (ВАП) в парламенте и чему он будет посвящен? Об этом газете “Время” рассказал депутат мажилиса, глава комитета по финансам и бюджету, единственный представитель этой палаты парламента в комиссии по возврату незаконно приобретенных активов Мади ТАКИЕВ — По всем компаниям и лицам, кто вошел в список, Генпрокуратура начала работу.

«Фёдор ВАССЕРМАН: Мы сознательно не измеряем реальное качество знаний» — Тест PISA, который проводят раз в три года, традиционно оценивает три вида грамотности: математическую, читательскую и естественно-научную. В 2022 году писали тест 690 тысяч школьников 15-16 лет в 81 стране мира. В Казахстане PISA проходил в 571 школе, проверяли знания почти 20 тысяч учеников во всех регионах. Наша страна впервые вошла в топ-50 государств сразу по двум дисциплинам: математике и естественно-научному направлению, о чем с большой гордостью говорили всю прошлую неделю. Это действительно крутой результат и нам есть чем гордиться? Говорим об этом с педагогом профессором Федором ВАССЕРМАНОМ.

KZ . KURSIV . MEDIA . ««Откуда деньги на коттедж?» К кому появятся вопросы о доходах после сдачи декларации, объяснил глава Минфина РК» — Как налоговые службы будут выявлять «теневые» активы казахстанцев после введения всеобщего декларирования в 2025 году, рассказал министр финансов РК Ерулан ЖАМАУБАЕВ. По его словам, оформлять на третьих лиц имущество, которое не соответствует доходам, станет невозможным. Глава минфина объяснил, как налоговые службы будут анализировать движение капиталов и выявлять несоответствия между доходами и расходами граждан.

TENGRINEWS . KZ . «Кто и как должен сдавать обязательную декларацию в 2024 году в Казахстане» — В Казахстане с 2024 года стартует очередной этап всеобщего декларирования. Начиная со следующего года декларацию должны будут сдавать бизнесмены, индивидуальные предприниматели, руководители компаний, а также их супруги.

««Квартира за мешок сахара». Как живут малые города Казахстана» — Каратау, Текели, Риддер. В какой-то момент казалось, что эти города исчезнут, как многие другие, выстроенные в советские времена вокруг «градообразующих предприятий». Сценарии исчезновения были похожими. Развал Союза совпадал с истощением месторождений, производство закрывалось, жители уезжали, общественный транспорт отменялся, из оставленных домов обедневшее население выносило все. Но уехали не все, по разным причинам люди оставались в родном полумертвом городе и верили в лучшее.

GOLOS — NARODA . KZ . «Общая еда: как казахстанские производители пробиваются на рынок ЕАЭС?» — Казахстанские фермеры хотели бы поставлять в Россию курт и шубат, но в ЕАЭС нет единого техрегламента на эти продукты. Отечественным птицефабрикам тоже не рады на евразийском общем рынке. Зато в партнерстве ученых соседних стран появились новые сорта пшеницы, а в казахстанских магазинах появилось дешевое подсолнечное масло. Казахстанские производители еды рассказали корреспонденту о плюсах и минусах ЕАЭС в кулуарах международных бизнес-мероприятий.

KZ . MEDIA . «Депутат — министру МВД: «Кто стоит за наркобизнесом в Казахстане?»» — За наркобизнесом в Казахстане могут стоять высокопоставленные люди из власти, заявил депутат Едил ЖАНБЫРШИН во время правительственного часа в мажилисе, посвященного проблемам распространения наркотиков. По словам Жанбыршина, депутатам не предоставляют полной информации о ситуации с наркобизнесом в стране.

365 INFO . KZ . «Ужесточение ответственности за фейки снизило число правонарушений» — Параллельно с ООН работа по борьбе с дезинформацией активно велась и в Казахстане. 10 июля Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал закон об онлайн-платформах и блогерах, по которому на этих субъектов наложена ответственность за достоверность распространяемой информации. То есть в Казахстане помимо ранее существовавшей 274-й статьи УК РК «Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ», предусматривающей уголовную ответственность, появилась ответственность еще и административная – крупный штраф или арест до 15 суток по статье 456-2 Кодекса об административных правонарушениях.

FORBES . KZ . «Казахстанцы разработали необычный способ биометрической идентификации человека» — Согласно отчету аналитической компании Fortune Business Insight, по итогам 2021 года объем рынка биометрических технологий составил $29 млрд. В 2022-м рынок вырос на один миллиард, а уже к 2029 году ожидается рост до $76 млрд. Частью этого рынка собираются стать разработчики Берик Нурымбетов, Александр Мосин, Канат Сарсенбаев и Айгазы Жунисбек, основавшие стартап Alaqan. Стартап представляет собой два решения: устройство, идентифицирующее человека по рисунку кровяных сосудов ладони, а также алгоритм, который постоянно обучается и расширяет собственную базу данных. Предприниматели утверждают, что именно этот метод является самым надежным.

LITER . KZ . «Корь – это только начало: врачи предрекают вспышку новых заболеваний в Казахстане» — Казахстанские врачи бьют тревогу из-за вспышки кори. Почти забытое заболевание активизировалось, и теперь ежедневно в стране регистрируется до 300 случаев кори. А с начала 2023 года зарегистрировано 20 188 случаев. Медики считают, что следом за корью активизируются и другие заболевания, против которых родители отказываются прививать детей. Какие заболевания могут охватить Казахстан в будущем…

CARAVAN . KZ . «Простейшая операция с летальным исходом: как люди умирают из-за врачебных ошибок в Караганде» — За последний месяц родные троих пациентов, скончавшихся после обращения в различные медицинские организации Карагандинского региона, выступили через соцсети с требованием найти и наказать виновных. Ни руководство оскандалившихся больниц, ни «верхи» управления здравоохранения, по мнению родственников погибших пациентов, не заинтересованы в том, чтобы сделать выводы и исправить свои ошибки. Все силы они бросают на то, чтобы снять с себя ответственность за случившееся и увести от нее своих сотрудников.

ZAKON . KZ . «Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане» — 18-летняя Асель КАЛАГАНОВА родом из Атырау. Девушка с рождения приковывает внимание окружающих: у нее бледная кожа, белокурые волосы, бесцветные ресницы и брови. Все дело в том, что она альбинос. Причина такой аномалии – отсутствие в организме специального фермента меланина, отвечающего за цвет. Однако девушка признается, что до школьного возраста даже не подозревала о своей особенности.

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