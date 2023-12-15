«Желтоксан-1986 и битва за власть: почему Казахскую ССР возглавил «варяг»?». Как граждане оценивают прошлое и каким видят будущее Казахстана?». «Сколько стоит выступление казахстанских звезд на новогодних корпоративах». «Слово пацана по-алматински»

Сетевой Казахстан 15 декабря 2023г.

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА – «Желтоксан-1986 и битва за власть: почему Казахскую ССР возглавил «варяг»?» — Приближается очередная годовщина декабрьских событий 1986-го в Алма-Ате. Триггером, как сейчас говорят, к ним стало избрание на должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана человека со стороны, навязанного Москвой. Есть основания полагать, что такое решение центр принял, видя полное отсутствие консолидации в тогдашнем руководстве республики.

«Как граждане оценивают прошлое и каким видят будущее Казахстана?» — Как бы ни пытались власти придать Дню независимости особую торжественность и яркость, большинство простых граждан Казахстан до сих пор не воспринимает эту дату как праздник, в классическом смысле слова.

NOVGAZ . COM . «Лукавый мемуар» — Рецензия на книгу Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь» Бигельды ГАБДУЛЛИНА — Есть в книге и про меня, поэтому остановлюсь на трех аспектах. Первое. Автор лукавит, когда пишет, что я открыл свою газету «ХХI век» на деньги Акежана Кажегельдина. По факту, газета открыта в декабре 1997 года, после того, как тогдашний министр печати Алтынбек Сарсенбаев наглым и незаконным образом отобрал у меня газету «Новое поколение», тихо передав её Рахату Алиеву. Должен заметить, что я потерял не только газету, но и всё имущество издания, офис вместе с новой машиной.

EXCLUSIVE . KZ . «Как в Казахстане взаимодействуют государство и бизнес. На самом деле» — В мировой практике есть законы, определяющие условия развития общества и экономики. Один их них: элиты создают законы для себя, распространяя их на других. Что получилось в нашей стране? Государство написало законы для всех. Но как они соблюдаются?

AZATTYQ . ORG . «Почему ТЭЦ в трёх казахстанских городах будет строить Россия?» — В ноябре этого года после встречи президентов Казахстана и России в Астане стало известно, что строительством теплоэлектроцентралей в Усть-Каменогорске, Семее и Кокшетау займётся российская компания. После подписания меморандума со своим российским коллегой министр энергетики Алмасадам САТКАЛИЕВ сообщил журналистам, что будущие ТЭЦ будут работать на угле. Это вызвало возмущение экологов. Азаттык попытался найти ответы на вопросы, почему именно Россия будет строить ТЭЦ и почему выбор пал на угольные станции.

CARAVAN . KZ . «Планы Минцифры по развитию инноваций требуют общественных обсуждений и доработок: академик Калилалло Байтасов прокомментировал предложение Багдата Мусина» — Академик Международной академии информатизации Калилалло БАЙТАСОВ считает, что развитие инноваций следует стимулировать в тех сферах, в которых Казахстан действительно конкурентоспособен. Он уверен, что для Казахстана наиболее эффективное его раскрытие может быть только в сфере добычи и переработки минерального сырья – отрасли, где передовые позиции Казахстана признаны во всем мире.

GOLOS — NARODA . KZ . «Инфоцыгане нашли новую нишу для заработка на бедных казахстанцах» — На массовую переквалификацию инфокоучей из гуру госзакупок, покорителей маркетплейсов и первопроходцев казахстанско-китайской торговли в криптоинвесторов обратил внимание председатель правления Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий (КАБТ) Даурен Карашев. Как признается специалист, он даже прошел несколько бесплатных вводных семинаров у новоявленных «экспертов».

KURSIV . KZ . «Казахстанские таксисты намерены выйти на митинг, если государство отменит субсидирование автопарков» — Казахстанские таксисты намерены провести в нескольких городах митинги, если министерство национальной экономики отменит субсидирование автопарков. Они утверждают, что в случае отмены подорожает аренда автомобилей, а также повысятся цены на такси. В Алматы прошла пресс-конференция профсоюза таксистов, требующих от Миннацэкономики не отменять субсидирование автопарков.

CABAR . ASIA . «Бахытжан Торегожина: Казахстанская власть запуталась в отношениях с народом» — Протесты в Казахстане, какие бы цели активисты ни преследовали, власти воспринимают как угрозу существующему политическому строю. В 2019 году, когда Нурсултан Назарбаев сложил президентские полномочия, наблюдалось некое ослабление ограничения прав на мирные собрания. Но длилось это совсем недолго: в январе 2022 года случился самый кровопролитный бунт в истории страны (Кантар), в котором расстреляли 238 человек, двое из них – дети. О том, как менялись протесты и реакция власти на них, CABAR.asia поговорил с известной правозащитницей, руководителем коалиции гражданского общества «Qantar 2022» Бахытжан ТОРЕГОЖИНОЙ.

TENGRINEWS . KZ . ««Слово пацана по-алматински»: как жила казахстанская молодежь 80-х» — Алматинские «пацаны» специально для Tengrinews.kz вспомнили, чем жила казахстанская молодежь в конце 80-х и похоже ли это на сериал «Слово пацана». Криминальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» привлек внимание как людей старшего возраста, выросших в 80-е годы и лично заставших описываемые события, так и молодежи, родившейся после 2000-х, современных школьников. Резонансное произведение не осталось без внимания властей, в России и Казахстане заговорили о возможности ограничения на просмотр этого сериала для молодых зрителей.

ZAKON . KZ . «Сколько стоит выступление казахстанских звезд на новогодних корпоративах» — Нам предоставили список, с представителями каких звезд удалось связаться организатору корпоратива и узнать стоимость их услуг. Напомним, это гонорар за получасовое выступление в Алматы: RaiM (Райымбек Бактыгереев) – 6 000 000 тенге; Ерке Есмахан – 5 000 000 тенге; Наzима – 10 000 долларов (4 557 554 тенге); Кайрат Нуртас – 10 000 долларов (4 557 554 тенге); Галымжан Молданазар – 10 000 долларов (4 557 554 тенге); Айкын Толепберген – 2 500 000 тенге; Luina – 2 500 000 тенге; Торегали Тореали – 2 500 000 тенге; Группа «МузАРТ» – 2 500 000 тенге; Группа «U r k e r» – 1 800 000 тенге; Али Окапов – 1 500 000 тенге; Мадина Садвакасова – 1 000 000 тенге.

LITER . KZ . «Три поколения нарекли буквой “Е”. Истории семей с редкими именами» — Исследовательница имен, учительница казахского языка и литературы Улданай Мараткызы отмечает, что казахи все еще нарекают детей редкими, древними именами, несмотря на моду и современные тенденции — У меня много знакомых, детей которых назвали Турсын, Турсынгуль, Турсынбек. Потому что в их семьях все дети умирали в раннем возрасте. Чтобы разорвать этот круг смерти, придумали обычай нарекать детей необычными именами. Например, у меня есть ученик Александр. Он по национальности казах, но родители выбрали ему русское имя. Все потому что, все дети до Александра погибали. Его, таким образом, защитили от ранней смерти, – приводит пример преподаватель.

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