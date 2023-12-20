Кандидат в президенты от Старого Казахстана. Нефтяников ведут на митинги. Миллиарды – на елочки

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Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах