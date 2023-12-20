Кандидат в президенты от Старого Казахстана. Нефтяников ведут на митинги. Миллиарды – на елочки 20.12.2023 18:00 Алла ЗЛОБИНА, Илья САМОХВАЛОВ Общество 89 0 Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Шок-факты о бэби-трафике в РК. Минздрав боится прозрачности. Новые факты «Хоргосского дела» Зачем туркам завод «Зенит». Обсуждение возможности отставки премьера Смаилова. Приговор журналистам Северным Бапи: Клептократы «Старого Казахстана» возвращают контроль над экономикой страны Нефть надо использовать с умом, но у нас правительство До 31 декабря произведения искусств декларировать не надо