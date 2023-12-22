Право сильного против международного права 22.12.2023 13:00 Лилия ИГЛИКОВА За рубежом 192 0 Яков Кедми: «Хамас как террористическая организация, поставившая своей целью уничтожение Израиля, не может быть частью никакого политического процесса» Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Александр Песке. Войны и «договорняки» в большой политике Геополитика актуализирует Каспий Убийственное здравоохранение В 2024-ый с новыми биологическими угрозами! Алькен Темирбулатов: «Источником власти является не народ, а частная собственность»