В Астане ждут смены Правительства. Тайна владельцев аэропорта Алматы. Новое место Ноева ковчега 10.01.2024 18:00 Алла ЗЛОБИНА, Илья САМОХВАЛОВ Общество 182 0 Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Казахстан открыл для себя новое авианаправление в Саудовской Аравии Руководители аэропорта Алматы неожиданно покинули свои должности Государство больше не является единым провайдером услуг «Правительства для граждан» Аэродром аэропорта Астаны закрыли из-за сложных метеоусловий Право сильного против международного права