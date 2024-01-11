«Новый год — новое время». «Интервью на заданную тему». «Недосказанное…». «Идеология РК в условиях геополитической турбулентности». «Банки Казахстана: как не убить легенду». «Справятся ли школьники с экзаменами на знание казахского языка с пятого класса»

Сетевой Казахстан 11 января 2024г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Недосказанное…» — В интервью президента Казахстана газете «Egemen Qazaqstan» определенные точки над «i» им расставлены. Но опять же — не все! Ибо по-прежнему из уст президента еще звучат дифирамбы в адрес НАЗАРБАЕВА, руководителя, который привел страну к тотальному краху во всех сферах ее жизни, включая и Жанаозен, и Кантар. Предполагаю, что такие неуместные в сложившейся ситуации реверансы исходят не столько от желания ТОКАЕВА быть максимально объективным, сколько от неких, не афишируемых обязательств второго президента перед Назарбаевым, данных им экс-елбасы еще в начале 2019 года. Видимо, именно по этой причине красной нитью по всему интервью проходит какая-то… недосказанность. Хотя, чему удивляться? Недосказанность, как морально-психологический и политический фактор, присутствует и в общей практике нынешней казахстанской власти, робко принимающей ответственные решения, и во всей государственной политике Нового Казахстана…

KP.KZ . Виктор ВЕРК — «Интервью на заданную тему» — Интервью президента главной официальной газете страны стало прекрасным подарком оголодавшим на долгой диете политологам и другим толкователям государственного дискурса… Многие заметили анонсированный в интервью очередной «разбор полетов» — расширенное заседание правительства с участием президента. Но практически ни у кого это событие ближайшего будущего не породило особых надежд. А экономический обозреватель Петр СВОИК высказался с несвойственным ему пессимизмом: «Думаю, что трендом наступающего года будет не просто усиление недовольства правительством, а совершенно очевидная демонстрация бесполезности и бесперспективности этого органа. Его нужно как можно скорее сменить, но проблема в том, что менять не на кого».

EXCLUSIVE . KZ . «Банки Казахстана: как не убить легенду» — Какой технологичной и современной отраслью может гордится Казахстан? Промышленностью, энергетикой, информтехнологиями, биотехом? Увы, нет. По крайней мере пока. Банковская система – одна из немногих отраслей, которой заслуженно гордятся казахстанцы и с которой связывают надежды на будущее, может пострадать от некомпетентности чиновников. Расплатой за это может стать в том числе рейтинг Президента ТОКАЕВА.

MATRITCA . KZ . Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Идеология РК в условиях геополитической турбулентности» — Работа журналистов в нашей стране – в списке низкооплачиваемых профессий, гонорары внештатных авторов за статью – 7-10 тысяч тенге, редко – 15-20 тысяч, а статьи непостоянных авторов обычно не оплачиваются; интервью спикеров тоже не оплачиваются. В РК слабы не только СМИ, но слабы и аналитические, прогнозные центры. Во многих странах имеются многочисленные «мозговые центры», они имеются даже в отдельных организациях. А прогнозные центры особенно необходимы в нынешних условиях геополитической турбулентности и усиливающегося взаимного недоверия на международной политической арене. Надо понимать, что в некоторых странах делаются прогнозы, аналитика, которые затем в общих чертах осуществляются, из 3-4 прогнозов – один бывает ближе к реальности.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Новый год — новое время» — Поздравляю! Скорее всего, мы уже очень скоро заживем в Новом Казахстане! Во всяком случае, с точки зрения перехода на новое часовое деление. Возможно, на днях правительство примет соответствующее постановление, и тогда точно станет известно, с какого числа какого месяца нам предстоит перекрутить часы. Скорее всего, жителям столицы и большей части всего Казахстана, за исключением западных областей, предстоит перевести стрелки на час назад. То есть сдвинуться в прошлое, нежели в будущее, но это как посмотреть. Точно так же очень относительно можно говорить о чем-то новом: каких только реформ с изменением часовых поясов, введением и отменой декретного, летнего и зимнего времени мы не переживали!

«Над пропастью во лжи» — Под Алматы проходит 17 действующих тектонических разломов, что не мешает застройщикам возводить на них здания — видимых трещин-то в земле нет. По мнению специалистов, в опасных зонах выросли уже 104 жилых комплекса. Сейсмическая активность в азиатском регионе вынуждает напомнить: случись сильное землетрясение, поведение таких строений непредсказуемо — от крена до провала в расщелину. Но застройка опасных территорий продолжается! И даже пример пострадавшей от землетрясения Турции ничему не научил: там в провинции Хатай появился гигантский разлом глубиной 30 метров и шириной около 200 метров.

CARAVAN . KZ . «Справятся ли школьники с экзаменами на знание казахского языка с пятого класса» — С начала 2024 года в русскоязычных школах внедрена ежегодная система экзаменов по казахскому языку. Учащиеся 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 10-го классов обязаны сдавать итоговые экзамены по государственному языку, оцениваемые в письменной и устной формах. Это значительное изменение, учитывая, что ранее экзамены по казахскому языку сдавались лишь после завершения 9-го и 11-го классов.

TENGRINEWS . KZ . ««Богатства должны принадлежать детям, а не страховать правительство». О чем на самом деле новая соцпрограмма» — С 1 января 2024 года заработала программа «Нацфонд — детям». Уже в феврале казахстанские дети начнут получать отчисления на специальные счета. Всем детям — гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, ежегодно будет начисляться 50 процентов от инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана. При этом доход усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году… До достижения детьми 18 лет целевые требования будут начисляться без права досрочного снятия. После достижения 18 лет совершеннолетние лица получат право использовать накопления на две цели – на улучшение жилищных условий и оплату образования.

SPIK . KZ . «Квартиры и деньги чемпионам: не слишком ли мы их разбаловали?» — В первые дни нового года в целом ряде СМИ появились публикации, посвящённые боксёру, бронзовому призёру последней Олимпиады и чемпиону мира 2021-го Сакену БИБОСЫНОВУ. Тот пожаловался одному из изданий на то, что подаренная ему акимом Туркестанской области двухкомнатная квартира оказалась арендной, которую он не может оформить в свою собственность. И после этого, как говорится, понеслось… Прежде получатель мог сразу приватизировать квартиру, но в 2019-м, после серии допинговых разоблачений, когда целая группа казахстанских атлетов была лишена олимпийских наград, в закон внесли изменение, согласно которому оформление жилья в собственность откладывается на десять лет.

ZAKON . KZ . «Самолет улетел, осадок остался: как Казахстану обеспечить свою информационную безопасность» — В отношении государства Казахстан распространена ложная информация. Будто бы российский миллиардер Олег ДЕРИПАСКА, который находится под известными санкциями США, ЕС etc., приобрел французский реактивный самолет бизнес-класса Falcon 7X у казахстанского авиаперевозчика Irtysh Air. То есть не лично, а через аффилированных лиц, но все равно – в обход санкций… Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК опроверг эту информацию… Налицо грубая во всех отношениях журналистская ошибка, не исключено – намеренная. Однако заявление чиновников автоматически не устраняет фейка. Что называется, самолет улетел, но осадок остался.

AZATTYQ . ORG . ««Люди гибнут на дорогах, потому что власти создали такие условия». Смертельное ДТП на фоне проблем с общественным транспортом» — В конце года в Алматы случилось крупное ДТП, в результате которого три человека погибли и ещё несколько получили травмы. Происшествие обнажило проблемы в сфере общественного транспорта, которые не решаются годами. Кроме незащищённости водителей автобусов от агрессивных пассажиров в этой истории есть ещё одна проблема — это нехватка автобусов и неудобные маршруты в мегаполисе. Особенно сложная обстановка в микрорайоне Калкаман, где и произошла трагедия.

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