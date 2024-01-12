«Январский кризис» в Казахстане в 2022: пекинские флешбэки Токаева?». «Взлёты и падения кабмина Смаилова». «Почему нет толку от болашакеров и молодых министров». «Закон о русофобии»: как он может повлиять на отношения Казахстана и России?»

Сетевой Казахстан 12 января 2024г.

IA — CENTR . RU . ««Январский кризис» в Казахстане в 2022: пекинские флешбэки Токаева?» — Январские беспорядки в Казахстане в 2022 году еще надолго останутся в центре внимания исследователей. Во время и после окончания беспорядков многими проводились аналогии с цветными революциями на постсоветском пространстве. Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Иван ЗУЕНКО провел интересное сравнительное исследование январских событий с беспорядками на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. Примечательно то, что К. К. ТОКАЕВ был непосредственным свидетелем тех исторических процессов в Китае, о чём он оставил воспоминания. Они могли повлиять на его поведение в ходе январских беспорядков.

FORBES . KZ . Юрий МАСАНОВ – «Взлёты и падения кабмина Смаилова» — Ровно два года назад, 11 января 2022 года, Алихан СМАИЛОВ возглавил правительство Казахстана. За это время о работе кабмина высказывались самые разные мнения, порой полярные. Сейчас по прошествии двух лет можно попытаться оценить деятельность правительства уже более взвешенно. Начало 2022 года стало настоящим водоразделом в истории независимого Казахстана. Перед страной встала задача полностью измениться и совершить квантовый скачок от «старого» к «новому» Казахстану. Означало это трансформацию и политической, и экономической жизни. Вновь сформированному правительству предстояло начать коренную перестройку экономики. Однако на это наслоились негативные внешние условия, включая войну в Украине и резкий рост глобальной инфляции, добавились локальные проблемы в сфере энергетики, а рост цен на товары и услуги стал исчисляться в двузначных цифрах. На фоне этого нужно было заниматься еще и стратегическими структурными реформами. Разбираемся, удалось ли правительству Смаилова с этим справиться.

«АЭС в Казахстане: дорого и рискованно или необходимо и безопасно?» — Нужна ли АЭС Казахстану? На этот вопрос отвечали эксперты и чиновники на онлайн-дискуссии 11 января. Диалог был организован ассоциацией «Экофорум Казахстана» совместно с экологическими активистами. Каждая сторона высказывала свои аргументы, на которые тут же приводились контраргументы. В первую очередь рассмотрели денежную сторону.

GOLOS — NARODA . KZ . «Почему нет толку от болашакеров и молодых министров, рассказал политолог» — Не так давно Президент Казахстана анонсировал расширенное заседание Кабмина. И рядовые казахстанцы вместе с некоторыми экспертами сразу же стали рассуждать о том, кого Токаев лишит министерского портфеля? Появились даже предположения о возможной отставке всего правительства. Вот только есть ли смысл в смене тех или иных министров? Об этом, а также о том, чего не хватает молодым управленцам для того, чтобы улучшить жизнь казахстанцев, «Голос народа» поговорил с известным казахстанским политологом и историком Данияром АШИМБАЕВЫМ — Что касается болашакеров, то надо учитывать тот факт, что люди получили образование в западных вузах и по западным лекалам образования. И эта модель образования, вкупе с западной экономической моделью, подходит для западных стран. У нас же другая традиционная модель экономики, другой социум, другой менталитет и так далее. Да даже климат другой…

KZAIF . KZ . «Забыть, что было, ждать, что будет?» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о наступившем 2024-м году и о том, что в нём можно ожидать, а что маловероятно — Ситуацию мог бы исправить политический рынок с многопартийным парламентом, реально формирующим правительство. Но сегодня практически через пятилетку с момента прихода в Акорду президента-реформатора – это не более чем пылающий жаром камин на холсте в каморке папы Карло с той существенной разницей, что за ним нет потайной двери в прекрасный мир изобилия и всеобщего благоденствия. Так что буратинам вроде нас с тобой остается одно: забыть то, что было, и ждать того, что будет. Чего дождемся, как думаешь?

SPIK . KZ . ««Закон о русофобии»: как он может повлиять на отношения Казахстана и России?» — Наши северные соседи собираются дополнить свой Уголовный кодекс статьёй «Русофобия», чтобы применять её к официальным лицам и гражданам иностранных государств с возможностью вынесения им «заочных» приговоров. Хотя, как утверждают российские эксперты, инициатива направлена, главным образом, против недружественных к РФ стран, она может затронуть и те, что считаются её союзниками, в том числе Казахстан… А если в качестве ответного шага Казахстан поднимет вопрос о «казахофобии», Узбекистан – об «узбекофобии» в России? Благо поводов более чем достаточно – вспомните высказывания «прилепиных», «фёдоровых», «затулиных» и прочих, истерию, нагнетаемую в отношении трудовых мигрантов из Центральной Азии, и т.д. Но к чему в итоге приведёт такой «обмен ударами»?

AZATTYQ . ORG . «Преследования критиков власти, атаки на журналистов, пытки за решеткой. Казахстан в докладе HRW» — Расследование кровопролитных Январских событий в Казахстане прошло однобоко, в стране продолжается давление на оппозиционных активистов, а право на мирный протест по-прежнему жестко ограничено — такие выводы содержатся в докладе международной организации Human Rights Watch о ситуации с правами человека в мире.

ZAKON . KZ . «Фонд медстрахования ответил на каждый пункт набирающей популярность петиции против ОСМС» — В Казнете стремительно набирает популярность петиция против принудительного вычета денег из зарплат граждан в счет медстрахования, которое, как считают критики, не работает. Zakon.kz сопоставил доводы «за» и «против» системы. «Мы, народ Казахстана, против принудительного вычета из наших зарплат денег на ОСМС, против повышения тарифов на ОСМС. ОСМС, по сути, не работает! Оплачивая его, для получения элементарной медицинской помощи нужно потратить кучу времени и нервов«, – пишет автор цифрового обращения, адресованного, как нетрудно догадаться, президенту и парламенту РК.

CARAVAN . KZ . ««Нужно управление выгнать из теплых кабинетов» — почему казахстанцы не верят «Қазақстан темір жолы»» — Каждый год казахстанцы, которые пользуются услугами «Қазақстан темір жолы», сталкиваются с проблемами самого разного характера. Старые вагоны с поломанным оборудованием, в которых порой отсутствуют простейшие удобства, задержки пассажирских и грузовых поездов, о которых никто не предупреждает, бюрократия, хамство сотрудников – перечислять можно долго. Иногда КТЖ объясняет, почему так получилось. Однако в большинстве случаев эти оправдания легко разбить в пух и прах.

LITER . KZ . «Правый руль вне закона: что думают автоэксперты о запрете на “автоконструкторы”» — О запрете ввоза легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде на территорию Казахстана говорили еще в 2023 году. И уже в нынешнем году в стране ввели временное ограничение на такие машины сроком на шесть месяцев. Приказ начнет свое действие с 16 января. Для чего нужен данный запрет казахстанцам, чем опасен праворульный автомобиль и можно ли переустановить руль в машине.

TENGRINEWS . KZ . ««От этого плохо разве будет?» Что говорят жители нового казахстанского города» — На карте страны появился новый город. Жетыген в Илийском районе Алматинской области указом Президента превратился в Алатау. Корреспонденты отправились туда и поговорили с местными жителями о случившейся метаморфозе. На дорожных указателях нас все еще встречает Жетыген. Население теперь уже города составляет более 52 тысяч человек. Жетыген находится в 47 километрах от Алматы. Добравшись до места, в первую очередь направляемся в акимат.

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