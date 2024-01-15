Письмо Токаева может запустить расследование дела Нуркадилова 15.01.2024 17:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 79 0 Казбек Бейсебаев об уголовных расследованиях, касающихся семьи Первого президента и его поездке в Москву Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Январский кризис» в Казахстане в 2022: пекинские флешбэки Токаева?». «Взлёты и падения кабмина Смаилова». «Почему нет толку от болашакеров и молодых министров». «Закон о русофобии»: как он может повлиять на отношения Казахстана и России?» Фейк-интерпретации январских событий 2022 года США повторяют сценарий СССР «Раскачивать» ситуацию можно и без знания языка Начато расследование в отношении сотрудников аэропорта Алматы по делу о наркотиках