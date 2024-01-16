Уроки истории. День, когда можно было остановить катастрофу

Десять лет назад, 16 января 2014 года, на Украине приняли пакет «драконовских» законов. Они должны были предотвратить сползание страны к хаосу

Этот пакет вошёл в историю как «Законы 16 января» и «Законы о диктатуре». Там были предусмотрены жёсткие системные меры, направленные на стабилизацию обстановки в стране. Президент Янукович делал попытку взять ситуацию под уздцы. Остановить тот ужас, который в течение следующего десятилетия – и особенно в течение двух последних лет, после начала войны с Россией – сотрясает несчастную Украину.

Соавторами «драконовского» пакета были два депутата Верховной Рады: лидер «русской партии» Вадим Колесниченко (он знаком нашим читателям: я несколько раз делал с ним интервью в последующие годы) и Владимир Олейник.

Сначала всё складывалось удачно. По крайней мере, внешне. Рада большинством голосов одобрила предложенные законы. На следующий день их подписал президент Виктор Янукович. Но сразу вслед за этим в Киеве и других регионах Украины начались (вернее, продолжились и активизировались) митинги протеста.

Мирное слово «митинг» крайне деликатно и неточно передаёт характер тогдашних событий. Поскольку борцы за украинскую демократию захватывали и громили административные здания, нападали на полицейских. Слишком долго «режим Януковича» проявлял мягкотелость и безответственность, слишком долго позволял американским «инструкторам по демократии» заниматься перепрошивкой украинских мозгов, чтобы это не дало результатов.

Протестующие в ультимативной форме требовали отменить «драконовский пакет». Главная – и, как считалось, достаточная, убийственная претензия к нему состояла в том, что пакет нарушает Права Человека. Как это можно вынести?

Правда, многие строгости, которые вводились теми законами на Украине, существуют в законодательстве других государств, в том числе западных. Но что с того? Не потерпим, долой тиранию!

Власть дрогнула. Президент Янукович заявил о готовности к переговорам и компромиссам. Возможно, это был ключевой момент во всей украинской трагедии. Чуть больше пороха в пороховницах у всенародно избранного украинского лидера – как у Ельцина в октябре 1993 года или у Токаева в январе 2022-го – и сползание к хаосу удалось бы остановить. Но власть дрогнула.

Возможно, у Януковича уже просто не хватило бы административного ресурса для реализации принятых законов. Не хватило надёжных исполнителей, министров, генералов и губернаторов, способных выполнить приказ. Украинские министры, генералы и губернаторы в то время уже с опаской оглядывались на «общественность», на популярных публицистов. Не дай Бог осудят, назовут обидными словами. Потом не отмоешься.

В общем, всё было так, как написано в учебниках по демократии. Янукович «начал искать компромисс». Предложил лидерам оппозиции несколько постов в правительстве. Согласился на отмену самых жёстких положений из нового пакета законов. Но такой половинчатый вариант наглеющая «оппозиция» не приняла. Пришлось украинскому президенту ещё подвинуться – и через неполные две недели практически весь «драконовский» пакет был отменён.

Таким образом, противоборствующие стороны убедительно показали городу и миру, кто на что годится. Ворота для надвигающегося хаоса были открыты настежь.

Фото: Getty Images

Сегодня, спустя ровно десять лет после тех событий, посередине большой войны, которая уже унесла сотни тысяч жизней и ввергла Украину в национальную катастрофу, не вредно задуматься – что же это было. И почему всё обернулась так, как обернулось.

Мысли в голову приходят не самые оптимистические. Например – что война это до сих пор неизбежный способ выявления истинной стоимости слов и убеждений. До поры до времени политики и народные массы, которые за ними идут, имеют возможность доказывать свою правоту при помощи красивых пластмассовых аргументов: права человека, свобода выбора, либеральные ценности. Но потом дело доходит до железа и крови – и всё встаёт на свои места. Как триста и пятьсот лет назад. Открываются простые грубые истины.

Например, такие: небольшая страна, которая была частью большой страны и получила от неё при расставании много подарков, не должна так уж сильно наглеть под носом у этой большой страны.

Когда маленькая Куба (которая, кстати, не была частью США и подарков от неё не получала) захотела поставить под носом у американцев советские ракеты, американцы – не только правительство, но и весь народ – восприняли это как конец света. Из-за тех ракет едва не началась мировая ядерная война. Великие державы прошлись по самому-самому краю.

В итоге русские убрали свои ракеты с Кубы. А тут, стало быть, Украина засобиралась в НАТО, американские ракеты, не успеешь оглянуться, встанут в русском городе Одессе, в русском Николаеве, в русском Харькове – а Россия вздохнёт и скажет, мол, что ж тут поделаешь?

Были люди на Украине, которые понимали, что добром это не кончится. Законы 16 января представляли собой попытку остановить надвигавшийся ужас. Но этих людей не послушали. Ведь заранее, без войны, ничего точно не скажешь. Особенно если большие парни из-за океана так тебя раззадорили.

Сейчас, когда Владимир Зеленский ездит по миру и просит денег для украинских пенсионеров – «иначе они все умрут, а их одиннадцать миллионов», в сетевых спорах о том, кто прав, кто не прав, чаще, чем раньше, начала появляться такая заукраинская претензия к русским: а что ж вы так плохо работали с братским народом до майдана, зачем отдали инициативу американцам?

Эта претензия подразумевает отсутствие у братского народа субъектности, его невзрослость. Но нельзя сказать, что претензия лишена логики. Россия действительно упустила на Украине много возможностей. Мы подробно разбирали эту тему как раз с Вадимом Колесниченко, соавтором «Законов 16 января» и бывшим лидером «русской партии» в украинском парламенте. Кому интересны подробности, можете почитать.

Правда, есть вполне основательные суждения, согласно которым природная самоуверенность, неприязнь к «москалям» у части братского народа всё равно взяли бы верх. И никак нельзя было обойтись без хорошей взбучки, после которой боевитый Тарас, кряхтя и чертыхаясь, уковылял бы к себе обратно на хутор с выученными уроками на спине, наказал бы детям никогда не ссориться с восточным соседом, и лет на сто этого наказа бы хватило.

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