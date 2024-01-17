«Два министра, оказавшиеся аутсайдерами в экспертном рейтинге госуправленцев, не считают его серьезным». «Депутаты грозятся подать на правительство Казахстана жалобу в Конституционный суд». «Дочь Заманбека Нуркадилова хочет начать политическую карьеру»

Сетевой Казахстан 17 января 2024г.

TIME . KZ . «Мы вам ещё покажем!..» — Два министра, оказавшиеся аутсайдерами в экспертном рейтинге госуправленцев Казахстана, не считают его серьезным. Ну еще бы! Общественный фонд “Центр социальных и политических исследований “Стратегия” на основе опроса 28 экспертов недавно опубликовал очередной свой рейтинг 47 госменеджеров, на этот раз — по итогам прошлого года. Так вот, министр энергетики Алмасадам САТКАЛИЕВ и глава Минторговли и интеграции Арман ШАККАЛИЕВ заняли 6-е и 13-е места (соответственно) в этом списке, но снизу, и поэтому попали в число неэффективных руководителей. На брифинге в правительстве СМИ спросили, что думают об этом сами министры-антилидеры.

«Схватка за доступ, или Как влиятельный парламент схлестнулся с подотчетным правительством» — Мажилисмены вернулись из поездок по регионам и на первом же в новом году рандеву умудрились крепко “заточиться” с правительственными чинами. Яблоком раздора стал законопроект по вопросам доступа к информации и общественного участия, некоторые нормы которого, уверены депутаты, ограничивают их законные полномочия.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Депутаты грозятся подать на правительство Казахстана жалобу в Конституционный суд» — Депутаты недовольны вмешательством правительства Казахстана в работу парламента. Они считают, что это повод для обращения в Конституционный суд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мажилисмен Никита ШАТАЛОВ. Он также напомнил правительству «о странном выкупе акций КМГ для финансирования бюджета в обход парламента». Шаталов рассказал о попытках исполнительной власти «наступать на депутатскую законодательную инициативу». У депутата возникли вопросы к рассматриваемому законопроекту о поправках в закон «О доступе к информации».

«Участники Кашаганского проекта близки к заключению мирового соглашения с властями Казахстана» — Крупнейшие нефтяные компании близки к урегулированию спора о месторождении Кашаган на $5 млрд с властями республики, сообщил Bloomberg. По словам людей, знакомых с вопросом, участники проекта по освоению Кашагана близки к заключению сделки с властями, которые настаивали на выплате экологического штрафа в $5 млрд. По данным собеседников Bloomberg, иностранные партнеры, включая Eni SpA, Shell Plc, Exxon Mobil Corp. и TotalEnergies SE, подготовили проект мирового соглашения, которое остановит правительство от применения экологических санкций и будет включать обязательство компаний о дополнительных инвестициях в социальные проекты. По словам одного из источников, эти расходы составят $110 млн в течение следующих двух лет.

SPIK . KZ . «Зачем Казахстан сближается с Афганистаном?» — Еще вчера талибы ассоциировались с террором и разрухой, а сегодня они за одним столом с казахстанскими чиновниками и бизнесменами обсуждают совместные проекты. Такой «диссонанс», понятно, порождает много вопросов, ответить на которые мы предложили ведущему научному сотруднику Института международных исследований МГИМО, востоковеду Александру КНЯЗЕВУ.

365 INFO . KZ . «Политолог раскритиковал доклад Human Rights Watch о Казахстане» — Бахыт ЖУСИПОВ, политолог и специалист по международным отношениям, посвятил пост на своей странице в Facebook свежему докладу Human Rights Watch о ситуации с правами человека в Казахстане. Пересказывая содержание документа, Бахыт Жусипов отмечает, что в докладе международной организации «как всегда, началось с критики демократии в Казахстане». Другого не ждали. Главным образом в том, что отсутствуют перемены. Это при том, что не заметить их было сложно. В 2022-2023 годах в Казахстане были внесены поправки в законодательство о выборах, политических партиях. В конце концов, изменилась избирательная система, которая позволила пройти в парламент страны не только новым партиям, но и гражданским активистам, которые на протяжении нескольких лет поднимали злободневные вопросы для общества.

GOLOS — NARODA . KZ . «Дочь Заманбека Нуркадилова хочет начать политическую карьеру» — Куралай НУРКАДИЛОВА рассказала в интервью ютуб-каналу «Голоса народа» о планах начать политическую карьеру. Дочь Заманбека Нуркадилова призналась, что задумывалась пойти в политику еще при жизни отца. Она пришла к нему на прием и поделилась планами с отцом. «Да, не хватало в политике двух Нуркадилов», — пошутил в ответ Заманбек Нуркадилов. Политик попросил дочь хорошо подумать, обосновав это тем, что профессионалы своего дела могут «затухнуть» на политической должности. Сегодня же Куралай Нуркадилова задумалась о старой идее снова.

FORBES . KZ . «Асель Татишева: правила жизни и бизнеса» — Конечно, моим главным делом, где все направления зародились, стал для меня опыт работы на комбинате «Кустанайасбест», где я работала с мужем (Еркином Татишевым — F). Именно работа на комбинате определила мою направленность на город и людей. Именно этот опыт определил всю дальнейшую мою жизнь. Мы подняли целый город благодаря командной работе. Для меня это принципы успеха – сильная команда, свобода, вера в высокие идеалы. Кафе Aurora стало продолжением развития бизнеса в недвижимости. Проекту, кстати, исполняется 10 лет. До этого совершенно не планировала заниматься общественным питанием. Но наша команда прыгнула в неизвестное – и совершенно не пожалела.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстанских школьниц начнут прививать от рака шейки матки» — В этом году 11-летних казахстанских школьниц начнут прививать от вируса папилломы человека (ВПЧ), который приводит к раку шейки матки. Об этом заявила главный внештатный онколог МЗ РК, председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии» Диляра КАЙДАРОВА.

ZAKON . KZ . «Верифицируй меня, или зачем казахстанским родителям навязывают новое приложение для детсадов» — К 1 февраля все родители казахстанских дошколят, независимо от формы собственности детсада, должны будут скачать на телефон новое приложение. Если родитель не нажмет заветную кнопку «согласовано», детский сад не получит госфинансирование. Так ли это и насколько легко работать в новом приложении, узнал корреспондент.

AZATTYQ . ORG . ««Простого «извини» не сказали». Начался суд по делу о гибели горняков шахты имени Ленина» — Через год и два месяца после трагедии в шахте имени Ленина в Карагандинской области уголовное дело о гибели горняков начали рассматривать в суде. Родственники погибших жаждут возмездия. Подсудимые отрицают вину. Азаттык наблюдал за первым днём процесса.

TENGRINEWS . KZ . «Подземный туннель и глазок в камеру. Как выглядит одно из старейших СИЗО Казахстана» — Казахстанцы, совершившие преступление, за которое можно попасть за решетку, до вынесения судом приговора находятся под следствием. На это время их могут отправить в СИЗО. Такие изоляторы есть в каждом областном центре. Один из старейших следственных изоляторов Казахстана находится в Костанае. Корреспонденты взглянули на вековые двери учреждения, прогулялись по подземному туннелю, послушали песни Кати Лель в необычной обстановке и взглянули на условия, в которых содержатся арестованные.

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