«Выборы в России, США и ЕС — к чему готовиться Казахстану?». «Дни, когда нас бросили». «На казахстанский рынок законы экономики не действуют: почему цены на продукты растут день за днем». «DDoS-атаки на казахстанские СМИ: кому это выгодно?». «Ноль ноль первый»

Сетевой Казахстан 25 января 2024г.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ, политолог – «Выборы в России, США и ЕС — к чему готовиться Казахстану?» — Доля российского бизнеса в Казахстане сейчас составляет 45% от количества всех действующих в стране предприятий с иностранным капиталом. А количество совместных казахстанско-российских СП также составляют почти половину из всех действующих в Казахстане совместных предприятий. Более того, некоторые казахстанские олигархи в последнее время стали активно продавать свои активы российскому бизнесу. По сути, речь идет об активной экономической экспансии России в Казахстан, что создает для нас и серьезные геополитические риски. То есть, страну даже не обязательно захватывать сначала военным способом. Для начала можно взять под контроль ее стратегические отрасли… Наше присутствие в ЕАЭС и ОДКБ также дает повод для российской пропаганды постоянно ставить под сомнение независимость и суверенитет Казахстана, видя в нас придаток российской санкционной экономики, а также зависимое от России государство в сфере обеспечения собственной безопасности.

EXCLUSIVE . KZ . «Дни, когда нас бросили» — ОФ «Стратегия» выпустил книгу о Кантаре. Это хронология событий 4,5 и 6 января на основе интервью 60 участников и очевидцев. Рассказывая о своих чувствах, ощущениях, волнениях и злоключениях, пережитых в эти дни, алматинцы по-разному объясняли произошедшее. С точки зрения простого городского обывателя «какой-то бардак был», «январский беспредел» и даже «война». В условиях информационного вакуума, фактов мародерства и практически полного отсутствия на улицах полиции, к концу 6 января у одних стало создаваться впечатление, что это были дни «когда нас бросили», а у других – что «государство Казахстан чуть не пало».

KP.KZ . Виктор ВЕРК — «Сошлися и заспорили…» — Минувшая неделя была отмечена неожиданным для многих наблюдателей «нахлестом» одной ветви власти на другую: парламент, говоря языком боксеров, вошел в клинч с правительством. Яблоком раздора стал безобидный на первый взгляд проект закона о доступе к информации, который представил в нижней палате вице-министр культуры и информации Данияр КАДИРОВ. Депутаты увидели в словах вице-министра целый букет угроз «самостоятельности» законодательного органа — вплоть до попыток «ограничить полномочия парламента» и «подчинить их правительству в законотворческой инициативе».

KAZVEDOMOSTI . KZ . Валерий САМАРЕЦ-СУРГАНОВ — «Казахстан вырос в рейтинге военной мощи сразу на пять позиций» — Военные расходы – одна из самых сложных головоломок в деле государственного строительства и управления. Тратить ресурсы на то, что при благоприятном развитии событий может не понадобиться, очень досадно для любого правительства. Но оказаться беззащитным в час «Х», который может наступить не пойми когда – еще хуже. Рейтинг обновляется каждый год и в 2024-ом Казахстан поднялся на пять строчек, заняв 58-ое место из 145 участников индекса. Мы обошли даже Азербайджан, недавнего победителя Армении. То есть армию страны, которая совсем недавно была проверена порохом… Когда в мире становится беспокойно, то очень быстро вспоминают, что именно армия является главным залогом безопасности страны и всех ее жителей.

CARAVAN . KZ . «На казахстанский рынок законы экономики не действуют: почему цены на продукты растут день за днем» — Некоторые документы минсельхоза РК напоминают детективы. Некоторые отчеты министра на брифингах и пресс-конференциях – фантастику. А в целом вызывают недоумение: то цифры не «бьются», то логика не прослеживается, то вопросы не самые удобные напрашиваются. Согласно законам рынка, если каких-то товаров становится больше, то цены на них должны снижаться. В Казахстане эти законы не действуют? Давайте сначала разберемся с животноводством, а потом возьмемся за яйца, сахар и молоко.

VLAST . KZ . «Как жители городов Казахстана могут контролировать ремонт тепловых сетей?» — В конце 2022 года в Экибастузе произошла одна из крупнейших в истории независимого Казахстана аварий на ТЭЦ, которая привела к множественным порывам тепловых сетей. Жители города смогли самоорганизоваться для контроля за ремонтом теплосетей, что позволило провести работы более качественно. Власть рассказывает, как опыт Экибастуза может помочь другим жителям городов Казахстана в модернизации системы теплоснабжения.

TENGRINEWS . KZ . «Что происходит в поселке Майкаин, где до сих пор ищут провалившийся автобус» — Жители шахтерского поселка Майкаин, где третью неделю продолжаются поиски провалившегося под землю автобуса с горноспасателями, боятся повторить их судьбу и просят о переселении. Корреспондент побывал в микрорайоне «Шанхай», где проживает более 40 семей. Люди утверждают, что их дома расположены в полукилометре от старой шахты, куда упал автобус, и еще ближе к месту действующей шахты. Это соседство их больше всего и пугает.

TIME . KZ . «Ноль ноль первый» — Именно такой номер стоит в удостоверении о присвоении звания Народного артиста Казахстана, которое актёр Дулыга АКМОЛДА получил из рук президента. Нам удалось поймать его в гримерной родного Ауэзовского театра сразу после спектакля “Женитьба”. Естественно, разговор зашел о награде, ведь почетное звание народного артиста было упразднено в 1999 году. В 2022-м президент поручил вернуть его, и спустя год, восемь человек были удостоены такой чести — Буквально перед самым вручением пошла информация в соцсетях, и нас все стали поздравлять, но мы не были до конца уверены. Потом была церемония в Акорде. Не скрою, мне было очень приятно, что моя корочка оказалась с номером 001.

«Жить-поживать да проблем наживать» — Почти два месяца назад пожар в Almaty Hostel оборвал жизни 13 человек. Поднялась волна народного возмущения. У всех вдруг открылись глаза на то, в каких условиях выживают наши соотечественники и приезжие. Что изменилось в работе хостелов после трагедии? Прошли ли они проверку на безопасность? Прикрыли ли лавочку для тех, кто работает с нарушениями?

GOLOS — NARODA . KZ . ««Люди боятся, что их будут пускать на органы»: психолог о трансплантации в Казахстане» — На прошлой неделе глава фонда «Қазақстан халқына» Болата ЖАМИШЕВ указал на плачевное состояние трупного донорства в Казахстане, ведь в листе ожидания на трансплантацию органов сегодня находится 3961 человек, из них свыше 100 детей. И нет никаких гарантий, что они дождутся второго шанса на жизнь. В Республиканском центре по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК, нам озвучили статистику смертей пациентов из листа ожидания. В 2023 году погибло 338 реципиентов, так и не дождавшись своего «нового» органа. А в 2022 году скончалось 220 человек. Статистика растет потому что количество посмертных доноров сокращается с каждым годом. Казахстанские врачи начали бить тревогу и призывают пересматривать действующее законодательство.

LITER . KZ . «Не Тиной единой: кто входит в казахстанский список нон грата?» — Казахстан запретил российской медиаперсоне Тине КАНДЕЛАКИ въезд на территорию нашей страны за ряд нелицеприятных высказываний. Телеведущая возмутилась переименованиям железнодорожных станций с русского языка на казахский, припомнила вымышленного персонажа Бората и понятие “манкурт”. Ожидаемо, что ее слова вызвали шквал возмущения у казахстанцев. МИД отреагировал и сообщил, что отныне Канделаки не дадут въехать на территорию Казахстана. Это не первый случай, когда нашей стране пришлось объявить иностранцев персонами нон грата. Чей приезд также нежелателен в нашей стране – в материале…

INFORMBURO . KZ . «DDoS-атаки на казахстанские СМИ: кому это выгодно?» — Жертвами хакерских атак в последнее время стали КазТАГ, Inbusiness.kz, Kursiv.Media, медиа Protenge.kz, а также личные страницы журналистов Асхата НИЯЗОВА и Дмитрия ШИШКИНА. По данным фонда защиты свободы слова «Әділ сөз», количество подобных атак продолжает расти. Если в 2022 году фонд зафиксировал 32 случая, то в 2023 году – уже 52. На вопросы о том, кому это выгодно и существует ли связь между атаками на разные СМИ, сейчас пытается найти ответы профессиональное сообщество журналистов.

AZATTYQ . ORG . «Трижды закрытое дело о пытках. Как журналист из Атырау пытается призвать к ответу полицейских» — Олеся ВЕРТИНСКАЯ, журналист и блогер из Атырау, — одна из сотен людей, которые заявили, что подверглись пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов во время и после Январских событий 2022 года. С тех пор она добивается справедливого расследования этого дела, которое пытались закрыть уже трижды. Сейчас следствие в очередной раз возобновлено, но Вертинская опасается, что это ненадолго.

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