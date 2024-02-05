«Не хочется, чтобы наше инфополе было «полем войны»

Сетевые СМИ о законопроекте «О масс-медиа» и радио Азаттык

«Астана предлагает запрет на работу иностранных СМИ и их журналистов без аккредитации» — В Казахстане предлагают запретить работу иностранных СМИ и их журналистов, не получивших аккредитацию. Поправки в правительственный законопроект «О масс-медиа» появились на фоне продолжающихся отказов в аккредитации журналистам Азаттыка.

Эксперты считают, что новые поправки усугубят ситуацию со свободой слова и приведут к закрытию независимых СМИ в Казахстане. Предложенные депутатами изменения наделяют министерство иностранных дел правом отказывать в аккредитации представительствам иностранных СМИ и их журналистам «в случае угрозы национальной безопасности Республики Казахстан». Также предлагаемые изменения предусматривают запрет на занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных СМИ и иностранных журналистов, не получивших аккредитацию МИДа.

Поправки предлагают внесудебный порядок приостановки деятельности иностранных СМИ «в случае выявления нарушения норм действующего законодательства». Приостанавливать работу иностранных медиа, согласно предлагаемым изменениям, будет МИД.

На онлайн-брифинге с участием представителей медиасообщества, который проходил днём 26 января, юрист фонда «Правовой медиа-центр» Гульмира БИРЖАНОВА сказала, что нет никаких оснований для ужесточения действующих правил. Напротив, по её мнению, процедуру аккредитации следует упростить. Среди прочего она заметила, что предлагаемый депутатами пункт, который позволит МИД отказывать в аккредитации при угрозе нацбезопасности, «может трактоваться абсолютно широко».

Среди прочего инициированные депутатами изменения в законопроект предлагают объединить понятия «сетевое издание и «информационное агентство» в единое понятие «интернет-издание». Эксперты считают, что это поставит под угрозу существование информационных агентств. При этом депутатами были отклонены поправки, предложенные представителями НПО, например об обязательной маркировке материалов, публикуемых в рамках госзаказа, а также блок предложений, касающихся безопасности журналистов.

«Не хочется, чтобы наше инфополе было «полем войны»» — Депутат мажилиса Никита ШАТАЛОВ объяснил суть предлагаемых законодательных поправок, касающихся аккредитации СМИ.

— Отчасти предваряя вопросы журналистов, хочу прокомментировать поправки в законопроект «О масс-медиа», которые подали я и депутат БАККОЖАЕВ. Вижу много дезинформации: например, говорят о том, что мы хотим запретить деятельность иностранных изданий, у которых нет аккредитации. Нюанс в том, что данные нормы и компетенции МИД уже предусмотрены в правилах аккредитации, то есть в подзаконном акте, а мы их поднимаем на уровень закона.

Единственная новая норма касается угрозы национальной безопасности, которая может быть основанием для отказа в аккредитации. Здесь тоже есть недопонимание, основной аргумент противников этой нормы в том, что основание слишком расплывчатое. Однако мы основывались на законе «О национальной безопасности», где у этого понятия есть чёткая дефиниция и ряд важных уточнений как в понятийном аппарате, так и в тексте закона. Эта норма будет работать только в отношении тех СМИ, которые будут призывать к нарушению конституционного строя, беспорядкам и иным формам угрозы национальной безопасности.

Мы защищаем казахстанское инфополе от лжи, провокаций и манипуляций. Но мы также заинтересованы в том, чтобы публиковались качественные материалы, в том числе расследования о коррупции, где есть обоснованные доказательства.

Ни мне, ни многим моим коллегам не хочется, чтобы наше инфополе было «полем войны», где сталкиваются различные пропагандистские нарративы, где наших граждан провоцируют и манипулируют их мнением.

««Давление на всё гражданское общество». Что пишут в Сети в поддержку Азаттыка» — В Казнете публикуют посты в поддержку Азаттыка. Редакция на минувшей неделе сообщила, что МИД отказал в аккредитации 36 ее сотрудникам. Эксперты, гражданские активисты, журналисты из других изданий расценивают это как атаку на свободу слова.

Гражданский активист Мухтар ТАЙЖАН подчеркивает, что с журналистами Азаттыка можно соглашаться либо не соглашаться, но «главный принцип — свобода слова»: «Если закроют Азаттык, то открытости в стране станет меньше».

Журналистка Ардак БУКЕЕВА предрекает Казахстану «превращение в Беларусь», где авторитарный лидер Александр Лукашенко установил жесткий режим, не терпящий инакомыслия и критики в адрес власти.

Журналист Дина ЕЛГЕЗЕК призывает коллег поддержать Азаттык: «Кто такой журналист? Это интеллектуальный потенциал нации, сила мысли нации, духовный бэкграунд нации. Я призываю самых прогрессивных представителей общества, более 4 тысяч коллег, поддержать Азаттык! Непредоставление аккредитации 36 журналистам Азаттыка я понимаю как атаку на демократию!»

Но не все журналисты разделяют эту позицию.

Журналист Бигельды ГАБДУЛЛИН, бывший главный редактор газеты Central Asia Monitor, считает что об угрозе свободе слова говорить преждевременно. Рассуждая о предложенных мажилисменами поправках об аккредитации зарубежных медиа, Габдуллин пишет, что инициатива законодателей «вообще не говорит о том, что будет запрет на работу иностранных СМИ».

«Если они просто выполняют свою работу, пишут объективные и правдивые материалы, то какие могут быть вопросы к журналистам? Пишите и работайте! — рассуждает Габдуллин в Facebook᾽е, отмечая, что Азаттык, на его взгляд, необъективен, поскольку не пишет ничего «не то что позитивного, даже какого-то нейтрального о Казахстане». — Не повод ли это задуматься нам о том, насколько объективны публикации этого СМИ? Нет ли у него цели как-то представить происходящее в нашей республике только в темных красках, негативном ракурсе? Вот здесь и начинается пункт про «угрозу национальной безопасности». Я, например, считаю угрозами представление событий лишь только с одной стороны, которая выставляет Казахстан и казахстанское общество только с негативной стороны».

Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК – «Неконтролируемые контролеры» — За национальную безопасность, как я уже сказал, надо радеть, но такая расплывчатая формулировка может стать формальной причиной для расправы с неугодными СМИ, которые смеют критиковать действующую власть в рамках конституционных прав граждан и журналистов.

Подозреваю, что вводится она исключительно ради «Радио Азаттык» (символичная тавтология), финансируемого Конгрессом США. Понимаю, что у Америки могут быть свои интересы в нашем регионе, да и, признаюсь, не всегда и не со всем согласен, что вещает «Азаттык», но, как сказал классик, «я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». И власти надо привыкать мириться даже с самой радикальной критикой своих действий. Таковыми должны быть принципы Нового Казахстана.

В Новом Казахстане президент пытается привить новый, современный, цивилизованный дух международным отношениям (ему, как профессиональному дипломату и карты в руки!). Но как эти запретительные новаций в адрес журналистов и СМИ вкупе с усилением роли спецслужб отразятся на его отношениях с лидерами ведущих демократических государств, где подобные структуры находятся под полным контролем общества (того же парламента и свободной прессы), как он будет объяснять им надобность таких табу и вето в стиле сталинского и путинского режимов?

Максат НУРПЕИСОВ – «Давление на Казахскую службу Радио Свободы – теряют все» — По словам Касыма АМАНЖОЛА, который возглавляет бюро Азаттык в Казахстане, МИД назвал две причины своего отказа в аккредитации журналистам службы. Первая – несколько журналистов службы продолжали работать не имея аккредитации.

Аманжол объяснил Exclusive.kz что журналисты продолжали работать, так как заявки на их аккредитацию были поданы. Такая практика, когда журналист работает, ожидая аккредитации, до сих пор считалась нормой.

Вторая причина связана с судебным процессом в декабре, в результате которого Азаттык был признан виновным в распространении ложной информации.

Иск был подан юристом ТУРАБАЕВЫМ на основании того, что Азаттык в одном из репортажей назвал ОДКБ российской организацией, хотя официально это коллективное объединение.

Возвращаясь к Азаттыку, по словам Аманжола, служба начала испытывать официальное давление с конца 2021 года после публикации расследований о бизнесе и собственности, якобы принадлежащей семье Токаева.

Приблизительно с того времени в Казахстане затруднился доступ к сайту Азаттыка, сказал Аманжол.

Азаттык единственное СМИ в Казахстане, которое может похвастаться тем, что имеет сеть журналистов по всей стране, которые работают на казахском и на русском языках, без официального контроля и без самоцензуры.

Однозначно, без Азаттыка медийный ландшафт Казахстана станет беднее.

Давлением на службу правительство признается в своей слабости. Оно даже начинает выглядеть хуже назарбаевского, при котором Азаттык не испытывало таких проблем.

Валерий САМАРЕЦ-СУРГАНОВ – «Будни аккредитации иностранных журналистов» — Рутинная бюрократическая вещь в виде аккредитации иностранных журналистов вдруг вызвала бурю негодования в этих же самых зарубежных СМИ. Как мы понимаем, «за паровоз» пошла редакция «Радио Азаттык», которой МИД Республики Казахстан отказал в аккредитации 36 сотрудников.

Скорее всего, это сугубо технический момент, потому что в парламенте сейчас рассматриваются поправки в законопроект «О масс-медиа» и пока депутаты не утвердили новые правила чиновники ждут как будут переделаны инструкции и процедуры, дабы не делать одну и ту же работу два раза.

Однако каждый играет за свою команду, поэтому нам претензии журналистов, работающих на издание, финансируемое из государственного бюджета чужой страны, кажутся не совсем справедливыми.

В Казахстане вообще на пальцах одной руки можно пересчитать СМИ, где трудится 36 пишущих работников. То есть по местным меркам это весьма крупный коллектив, а значит и масштабы производимого контента у него внушительные и способные оказывать влияние на информационную повестку в стране.

Когда из сетки вещания казахстанского кабельного телевидения убрали российские каналы с новостной повесткой (оставили только развлекательные), то никто особо не возмущался. Хотя Россия – это партнер по ЕАЭС и ШОС, союзник по ОДКБ. Все отдают себе отчет в том, что на дворе бушуют горячие, гибридные, информационные, психологические, ментальные, психоисторические и прочие войны, а потому профессия журналиста превратилась в «профессию двойного назначения».

Когда острые проблемы внутренней жизни или международного позиционирования государства ставит сотрудник местного СМИ, то это легко объяснить гражданской позицией и редакционной политикой, установками неравнодушного собственника, который озабочен делами в стране, в которой он ведет бизнес и будут жить его дети. Жизнь остается сложной без нашего желания.

А вот когда все то же самое делают люди пусть и с паспортом гражданина РК, но работающие на зарубежного собственника, который дает редакционные установки исходя из своих собственных соображений, то государству не грех осуществлять хотя бы минимальный присмотр.

Тем более, что цензура в Казахстане запрещена, поэтому внешних информационных игроков можно фильтровать через аккредитацию.

Практически в каждой стране существуют собственные правила аккредитации иностранных журналистов, которые направлены на защиту национального информационного пространства.

«Ашимбаев ситуации с «Радио Азаттык» и поправках: В целом, обеспечиваем свободу слова» — Спикер сената Маулен АШИМБАЕВ, комментируя ситуацию с отказом в аккредитации работникам «Радио Азаттык» и критикуемыми журналистами поправками в законодательство о СМИ, заявил, что в Казахстане обеспечивается свобода слова.

«У нас в Казахстане обеспечивается свобода слова, уважаемые коллеги! Вы сами являетесь лидерами, участниками процесса, когда в стране для СМИ создаются все условия. Последние несколько лет, вы знаете, что СМИ свободно пишут про ситуацию в стране, критикует государственных служащих, руководителей и в этом плане нет никаких ограничений для деятельности средств массовой информации. Необходимая правовая база для работы СМИ в Казахстане создана. В этом плане, если конкретно речь идет об «Азаттык», вопрос же в том, что МИД не аккредитовало некоторых журналистов этого иностранного СМИ, здесь, по информации МИД, такое решение было принято на основе того, что редакция и журналисты «Радио Азаттык» неоднократно нарушали законодательство РК в сфере СМИ, и в частности, положения о деятельности представительств иностранных СМИ и деятельности журналистов на территории нашей страны», — сказал Ашимбаев в кулуарах сената.

За подробностями по данному вопросу он рекомендовал обратиться в министерство иностранных дел.

«Но в целом, хочу сказать, что в РК обеспечиваем свободу слова, необходимые все меры для этого принимаются… И насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы не аккредитовывать иностранные СМИ в случае нарушения закона, в частности, за призывы, подрывающие безопасность нашей страны, угрожающей безопасности нашей страны, за призывы к изменению конституционного строя и за другие тяжелые правонарушения предлагается не аккредитовывать иностранные СМИ. Речь идет о такого рода тяжелых правонарушениях», — сказал спикер сената.

«Политолог: Провластные журналисты и блогеры начали публиковать очерняющие публикации про «Радио Азаттык»» — Политолог Шалкар НУРСЕИТОВ обратил внимание на резкое увеличение публикаций в социальных сетях с негативными комментариями в адрес издания «Радио Азаттык» и поддержки необходимости его закрытия, передает Exclusive.kz.

– Поддержка гражданами журналистов издания «Радио Азаттык» в социальных сетях задела власть. «Присяжные режима», провластные журналисты и блогеры, начали писать публикации с едиными шантажирующими фразами о том, что «Азаттык распространяет только негатив», «Только и делают, что критикуют власть без каких-либо причин», «У нас достаточно СМИ, которые говорят правду, иностранные нужно закрыть» и так далее. Другими словами, они стараются продавить мнения людей, которые не знают, что такое свобода и журналистская этика, – пишет Шалкар Нурсеитов.

Политолог отметил, что данная ситуация не является чем-то новым. Он считает, что многие «считающие себя журналистами» люди ревностно и с завистью смотрят на «Радио Азаттык», так как в данной редакции «есть свобода, работа оценивается по достоинству и есть возможность профессиональной закалки».

Редакция Exclusive.kz также обратила внимание на ряд публикаций, в которых утверждается, что закрытие «Радио Азаттык» и других подобных независимых изданий было бы правильным решением. Помимо названных политологом утверждений в них продвигается мнение, что власть Казахстана не должна позволять иностранным государствам, угрожая своей национальной безопасности, вмешиваться в свою политику через собственные СМИ. Данные журналисты и блогеры называют издание «Радио Азаттык» «пропагандистским СМИ, созданным для подрывной деятельности», а публикации в его поддержку – «щедро оплаченными возгласами».

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