ФБР знает кто убил Сарсенбаева, карт-бланш нового премьера, скульптура Назарбаева не падает 07.02.2024 15:30 Алла ЗЛОБИНА, Илья САМОХВАЛОВ Общество 64 0 Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Кто подарил стране Bentley Bentayga, сколько стоят звезды Michelin, как топ-менеджеры «КТЖ» заработали 711 млн Манипуляции общественным мнением против развития государства О чем умолчали ЧСники, кому отдали 1 млрд на оповещение, где оружие, похищенное в дни Кантара Казахстан в прицеле кибератак О геях и казахских батырах