Правительство передела собственности, подъёма тарифов и отказа от АЭС 09.02.2024 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 205 0 Пётр Своик о новом правительстве и Национальном плане развития до 29 года Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Властетрясение: плохой собственник – плохое государство ФБР знает кто убил Сарсенбаева, карт-бланш нового премьера, скульптура Назарбаева не падает Рейтинговая дискриминация Казахстана Серик Абдрахманов: «Я проголосовал бы против независимости Казахстана» Затяжное падение султана