«Что не так с проектом Национального плана развития РК». «Верните наш 2025-ый: чиновники снизили казахстанцам уровень жизни в новом программном документе?». «Зачем декларировать кошку и когда нам покажут «богатства» чиновников?». «Кто забыл 131 000 000?»

Сетевой Казахстан 13 февраля 2024г.

FORBES . KZ . Алмас ЧУКИН, экономист – «Что не так с проектом Национального плана развития РК» — Проект Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года (НПР-2029) выставили для обсуждения. Интересное чтение на 123 страницы. В системе главных документов развития этот план призван заменить Стратегический план развития до 2025 года (принятый в 2018-м и поправленный в 2021-м) и стать среднесрочным руководством по выполнению Стратегии развития РК до 2050 года, заменившей досрочно знаменитую «Казахстан-2030»… Главным критерием экономической политики является благосостояние населения. Цель номер один – люди должны жить лучше. Вопрос — когда? Любая инвестиция ресурсов означает взять сегодня и вложить в завтра. Если надо подтянуть пояса и вложиться — народу надо объяснить. К примеру, строим школы, больницы и дороги, а завтра заживем получше, поднимем зарплату учителям. Или, наоборот, сегодня зарплата, а здания завтра. По-любому программа должна начинаться и заканчиваться конкретным решением — обещанием улучшения уровня жизни.

«Почему проблемы инфраструктуры РК будут решать за деньги пенсионных вкладчиков» — Не 500 млрд, а целых 1,5 трлн тенге – именно так заканчивается история с займом пенсионных активов (ПА) из ЕНПФ, о котором было объявлено еще в январе 2023-го… Правительство же вернулось к теме лишь в ноябре, заявив о намерении занять у ЕНПФ 1,5 трлн тенге и сузив цели до финансирования инфраструктурных проектов, прежде всего в энергетике. Контур займа опять не уточнен, но известно, что механизмом получения средств станет выпуск облигаций холдингом «Байтерек» или нацфондом «Самрук-Казына». Деньги затем разойдутся по конкретным проектам через национальные институты развития.

GOLOS — NARODA . KZ . «Верните наш 2025-ый: чиновники снизили казахстанцам уровень жизни в новом программном документе?» — Вплоть до 20 февраля 2024 года на сайте «Открытые НПА» доступен для обсуждения Национальный план развития РК до 2029 года. Пока он находится на стадии обсуждения, но, уже очевидно, что с его принятием на утрату будет поставлен действующий ныне Национальный план развития до 2025. Редакция «Голос народа» решила сравнить – что нам обещали в старом, уже фактически похороненном заживо документе и что обещают в новом?

TENGRINEWS . KZ . «Зачем декларировать кошку и когда нам покажут «богатства» чиновников? Интервью с замглавы КГД» — Когда чиновники будут отчитываться о своих доходах публично, для чего сдавать декларацию простым казахстанцам и «налог» на мобильные переводы. Об этом и не только — в большом интервью c заместителем председателя Комитета государственных доходов Кайратом МИЯТОВЫМ — Мобильные переводы, совершенные в личных целях, налогами не облагаются, потому что есть различные ситуации, которые связаны с жизненной необходимостью: перевод денег детям, которые за границей, оказание помощи, торжество или подарки. Мы каждый раз доводим до сведения предпринимателей о необходимости соблюдать правила ведения бизнеса: не мешать личные деньги с теми деньгами, которые поступают от предпринимательской деятельности, чтобы справедливо и достоверно определять доходы и облагать их налогами.

NOVGAZ . COM . Арыстан ЖУАСОВ — «Эх, дороги… Суды, да обман» — К теме качества и скорости строительства или реконструкции казахстанских дорог Касым-Жомарт ТОКАЕВ возвращается с удручающей регулярностью. Ранее после его замечаний в адрес соответствующих государственных компаний произошла их реорганизация. Однако, судя по вновь прозвучавшей на недавнем расширенном заседании правительства критике относительно скорости проводимых работ, проблема низкого качества государственного менеджмента в этой сфере до конца не решена. Более того, это самое низкое качество приводит к проблемам не только с дорогами, но и с избыточными расходами, которые несут как государство, так и частные структуры.

ZAKON . KZ . «Президентский кадровый резерв: кто они – выходцы молодежного резерва и как туда попасть» — В Агентстве по делам государственной службы рассказали, кто из нынешних политиков является выходцем из молодежного резерва. Также ведомство поделилось с подробностями отбора участников. «Выходцами проекта ПМКР являются: экс-министр национальной экономики (Алибек Куантыров. – Прим.), руководитель аппарата Сената (Максим Споткай. – Прим.), председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам (Жандос Шаймарданов. – Прим.), заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам (Аркен Утенов. – Прим.) и многие другие руководители«.

EXCLUSIVE . KZ . «Новый глава АП Айбек Дадебаев: новый «серый кардинал» или?..» — За интригой с кандидатурой премьер-министра Казахстана не слишком много внимания уделили назначению нового руководителя администрации президента страны. 43-летнего Айбека ДАДЕБАЕВА президент ТОКАЕВ своим указом назначил руководителем администрации главы государства 6 февраля 2024 года. До назначения Дадебаев два года проработал управляющим делами президента, а до этого почти год был заместителем управляющего. Станет ли Дадебаев привычно «серым кардиналом», непублично влияющим на принятие решений? Или останется тем, кто принимает «закулисные решения» и обеспечивает работу президента?

NP . KZ . «Нет уж, увольте! О последних поправках в Трудовой кодекс РК» — В Казахстане по привычке поругивают Трудовой кодекс из-за того, что он написан в пользу бизнеса, работодателей. В каком-то смысле люди правы, если сравнивать со старым советским КЗоТом. Хорошо, что есть с чем сравнивать. Но вообще-то казахстанское трудовое законодательство — одно из самых социальных в мире. И постоянно улучшается, предоставляя работникам новые возможности при трудоустройстве, увольнении, выходе в отпуск. Расскажем о последних поправках в Трудовой кодекс.

SPIK . KZ . «Звания, премии и гранты писателям в Казахстане: что здесь не так?» — В конце прошлого года состоялась чуть ли не массовая раздача премий, званий, грантов писателям и поэтам, что вызвало некоторое недоумение у комментаторов в соцсетях. Дескать, за что такие почести и поощрения, если современная художественная литература Казахстана, судя по тиражам, которыми она издается, не пользуется читательским спросом? В этой связи мы задались вопросом: а кто больше виноват в отсутствии к ней интереса – сами писатели или же общество, которому стало не до чтения? И как можно вернуть книгу в нашу жизнь?

INFORMBURO . KZ . «По делу Салтанат Нукеновой могут предприниматься попытки намеренного искажения фактов с целью обелить подсудимого» — Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Динара ЗАКИЕВА уверена, что наказание за любое насилие должно быть неотвратимым и жёстким. Совсем скоро начнётся судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве Салтанат НУКЕНОВОЙ… Идёт суд по убитому четырёхлетнему мальчику из Алматы… В середине февраля начнётся суд по делу об изнасиловании трёхлетних близняшек и их старшей сестры из Алматинской области… Такие страшные события, шокируя нас всех, каждый раз вскрывают раны одной большой проблемы – насилия в отношении женщин и детей, гибели и страдания от рук самых родных.

CARAVAN . KZ . «Урожай под угрозой: будут ли казахстанцы есть колбасу из саранчи» — По данным Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, в этом году нас ожидает пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. Предполагается, что насекомые распространятся на площади 2,5 млн га, что в 1,5 раза выше, чем в прошлом году. Наибольшее распространение саранчи ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях. Для сельского хозяйства – это настоящее бедствие. Насекомые известны своей прожорливостью, после налетов этих вредителей хоть трава не расти в прямом и переносном значении этого слова. Уже сейчас понятно, что на казахстанские поля надвигается «черная туча».

TIME . KZ . «Кто забыл 131 000 000?» — В 2023 году казахстанцы выиграли в лотерею 305 млрд тенге. При этом 131 млн тенге везунчики по разным причинам так и не забрали, поэтому эти деньги переправили в госбюджет. О регулировании лотерейной деятельности и о том, что государство делает, чтобы увлечение игрой в лотерею не переросло в лудоманию, рассказал вице-министр туризма и спорта Мирас ТУЛЕБАЕВ в понедельник на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

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