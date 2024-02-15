Альянс «Парасат»: политических амбиций нет, но политическая сила есть 15.02.2024 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 141 0 Олег Пак: альтернативный Национальный план или альтернативное правительство? Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Парасат» обращается к президенту Правительство передела собственности, подъёма тарифов и отказа от АЭС «Личный порученец Токаева, поднявшийся вверх». «Казахстан теряет шансы на прогресс, правильнее будет говорить о регрессе». «Мы – в режиме «пост-колония». «После выборов политическая арена была полностью зачищена». «Как Бэтмен Досаев «спасает» Алматы» Международный альянс наградил Казахстан за сохранение сайгака на фоне массового отстрела Почём небо Казахстана?