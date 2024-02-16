СРП – это добровольно принятые кандалы 16.02.2024 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 140 0 Эксперт по нефти Олег Егоров о том, что всегда стоит внимательно изучать подписываемые договора Посмотреть на RuTube Похожие материалы: ЕАЭС – это прежде всего площадка Почём небо Казахстана? Альянс «Парасат»: политических амбиций нет, но политическая сила есть «Будут ли отставки на предстоящем заседании правительства Казахстана». «Это не инициатива наших чиновников, это инициатива зарубежных консультантов». «Кто и за чей счет внедряет в Казахстане «демократические ценности». «У елбасы – не то концептуальное содержание» Затяжное падение султана