Безумство храбрых

Навальный отправился в Валгаллу – вслед за Пригожиным, Немцовым, Алиевым, Нуркадиловым

Вы уже знаете, что в российской колонии умер 47-летний Алексей Навальный. По официальным сообщениям у него оторвался тромб. Очень многие люди в России и за границей в эту версию не верят. Прежде всего, из-за совпадения: через месяц в РФ президентские выборы. Возможно, какие-то силы, чьи-то зарубежные спецслужбы надеялись, что смерть за решёткой «оппозиционного политика номер один» способна дестабилизировать обстановку.

Кроме того, к середине февраля стало понятно, что украинские войска оставят Авдеевку. Это серьёзное тактическое поражение Киева. И новость о Навальном, дескать, должна была перебить данную тему в информационной повестке. А также смазать эффект от интервью Путина Такеру Карлсону.

Другие люди, наоборот, уверены, что именно Путин и убил Навального. Зачем? Почему перед выборами? Просто потому, что он людоед. Чего тут объяснять?

Так или иначе, Навальный пополнил собой список безвременно покинувших этот мир рисковых парней с большими амбициями. В русском языке «амбиции» это скорее плохо, чем хорошо. С английскими «ambitions» всё наоборот. Какие оттенки содержит казахское «амбициялар» вам виднее.

Список мог оказаться более обширным. Например, у казахстанского премьер-министра Акежана Кажегельдина в конце далёких уже 90-х годов тоже оторвался тромб. Но не фатально, а как бы предупреждающе. Эта неприятность случилась с 46-летним Кажегельдиным, когда он катался на катамаране по Капчагайскому водохранилищу. Так было объявлено. Любопытное совпадение: именно в те дни стало известно, что премьер собирается участвовать в выборах. Хочет стать президентом. Отобрать власть у Назарбаева.

Да, мои молодые читатели, в то время в наших и ваших краях ещё не установились, не затвердели евразийские правила игры. Но уже устанавливались. И в процессе этих трансформаций у молодого амбициозного премьера начались проблемы со здоровьем. Ему пришлось подать в отставку.

Я хорошо помню глаза Назарбаева, когда он комментировал на пресс-конференции эту новость. Помню его слова: ну, теперь у Акежана Магжановича есть время подумать о жизни. О жизни хорошо думается, когда скачешь по степи на коне или когда сидишь дома в тёплой кабинке. Вот пусть посидит и подумает.

На выборы Кажегельдин всё-таки пошёл. Но был грубо снят с дистанции. Возглавил оппозицию, заочно получил уголовный срок, много лет мутил казахстанскую воду из-за границы – и до сих пор жив. Наверное, он очень ловкий или просто везучий. В отличие от некоторых других решительных парней, штурмовавших небо. Теперь список отважных и невезучих пополнил ещё один яркий человек.

Я знал Алексея Навального с 2009 года. Он уже тогда считался очень перспективным политиком. Внешне и повадками напоминал молодого Ельцина. Очень нравился девушкам. Большой, красивый, обаятельный парень. Многообещающая хитроватая улыбка. Полная уверенность в собственной неотразимости.

Алексей Навальный. (Фото из открытых источников/facebook)

Навальный, как и Ельцин, легко менял убеждения, когда это было выгодно. Борис Николаевич много лет клялся в верности идеям Маркса и Ленина – а потом запрещал коммунистическую партию и строил в России волчий капитализм. Навальный начинал политическую карьеру как русский националист. Затем стал демократом. И, наконец, нашёл золотую жилу: борьбу с коррупцией. Именно тогда высоко взошла над горизонтом и засияла его звезда.

При этом, если входить в подробности антикоррупционной деятельности Навального, рассматривать содержательную сторону, окажется, что там одно сплошное недоразумение. Профанация и разводка лохов. Говорю об этом с полной уверенностью, поскольку хорошо знаю «материальную часть». В те времена, когда Навальный создавал свой знаменитый (и почти забытый ныне) РосПил, разворачивал шумную борьбу со злоупотреблениями в сфере государственных закупок, я работал обозревателем журнала «Московские торги». И с большим удивлением обнаружил, что РосПил – бестолковая и бесполезная организация. Синекура для друзей Навального на собранные с доверчивых «хомячков» деньги.

Вот здесь я подробно разбирал эту тему. Прогрессивная публика-дура к тому времени уже носила героя на руках и любую критику в его адрес воспринимала как покушение на святыни. Так будет и дальше, так будет всегда, и не только в истории с Навальным.

Потом жена близкого соратника нашего героя Александрина Маркво попадётся на участии в коррупционных схемах – причём, как раз в сфере государственных закупок. По версии следователей, добытые таким образом деньги шли на финансирование команды Навального. Самое интересное, что Навальный отказывался комментировать данную историю. Молчал как партизан – и ничем в этом смысле не отличался от Путина, Медведева, генерального прокурора Чайки и других героев его антикоррупционных расследований. Хотя нет, по «дворцу в Геленджике» и по «даче Медведева» кремлёвские пропагандисты в конце концов дали какие-то объяснения. Не сказать, чтобы очень убедительные. Но у Навального по поводу Маркво их не было вовсе. Главный борец с коррупцией молчал, понимая, что объясняться выйдет себе дороже и надеясь, что постепенно всё забудется. Так и получилось.

Потом Навальный выведет на улицы детей, и сытые московские тинейджеры будут орать «Мы здесь власть!». Потом будет мутная история с отравлением. Лечение на Западе и постепенное затухание популярности. Звезда самого перспективного политика России начала закатываться. Ещё немного, и он оказался бы в ряду потёртых, мало кому интересных политических эмигрантов. И тогда Навальный вернётся в Россию, не имея практически ни одного шанса не попасть за решётку. Имея очень много шансов умереть молодым.

Он был игрок. Поставил на карту всё, что имел: жизнь, свободу, семью. И проиграл. Хотя, кажется, до последнего верил в свою звезду. Безумству храбрых поём мы песню.

Навальный, конечно же, сумел бы сделать карьеру и в рамках существующей политической системы. Вступил бы в «Единую Россию», замелькал в телевизоре со своей обаятельной хитроватой улыбкой. Несколько раз отличился бы с какими-то правильными инициативами. Хвалил бы великого Путина. Пожалуй, к своим 47 годам был бы уже губернатором или возглавлял комитет в Госдуме. Но этот парень считал себя птицей совсем другого полёта. Что, ходить в шестёрках у «питерских»? Они ещё сами походят у меня в шестёрках.

Да перестаньте, скажет прогрессивный читатель. Просто в этой проклятой стране с её людоедскими «понятиями» всегда расправлялись с независимыми политиками. Со всеми, кто решался поднять голову.

Но по количеству трагически погибших политиков западные страны не сильно отстают от восточных. Американцы так и вовсе опережают всех по числу убитых президентов. Из этого обстоятельства, правда, можно извлекать очень разные выводы. Например, один мой коллега, украинец, однажды спросил у фермеров, которые жаловались ему как корреспонденту на произвол чиновников, на равнодушие высшего начальства к аграрным проблемам: а вы сколько президентов застрелили? И пояснил онемевшим сельским труженикам – мол, американцы застрелили шесть президентов. И может быть поэтому у них сейчас там получше и со сменяемостью власти, и с зарплатами, и с дотациями отечественному производителю. Но это крайне спорная мысль.

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