Казахстан отправил гуманитарную помощь разным странам на 5 миллионов долларов США, а получил — на 26 миллионов

Гуманитарная помощь: кому помогал и от кого получал поддержку Казахстан?

По данным комитета государственных доходов Министерства финансов РК, за январь–декабрь 2023 года Казахстан отправил в другие страны гуманитарной помощи на сумму 5 млн долл. США, что, впрочем, в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

Объём гуманитарной помощи, полученной из-за рубежа, вырос на 3,4%, составив 25,6 млн долл. США за январь–декабрь 2023 года.

Более половины отправленной Казахстаном гуманитарной помощи пришлось на продовольственные товары: 2,8 млн долл. США — сразу на 44,1% больше, чем за январь–декабрь 2022 года. Следом идут одежда и обувь: 244,7 тыс. долл. США — на треть меньше, чем годом ранее. Ещё 89,7 тыс. долл. США пришлось на машины и оборудование — минус 33,9%. На прочие товары пришлось 1,8 млн долл. США.

Почти половину всей гуманитарной помощи, полученной из-за рубежа за январь–декабрь 2023 года, составили медикаменты: 12,1 млн долл. США — на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Ещё 501,1 тыс. долл. США пришлось на одежду и обувь — в 2,2 раза меньше, чем годом ранее. На машины и оборудование пришлось 30,7 тыс. долл. США (сразу в 7,5 раза меньше, чем годом ранее), на прочие товары — 13 млн долл. США.

За январь–декабрь 2023 года Казахстан отправил гуманитарную помощь в шесть стран. Более половины объёма пришлось на Афганистан, куда отправили гуманитарной помощи на 2,6 млн долл. США, из которых 2,5 млн долл. США составили продовольственные товары. Следом идут Таджикистан (1,8 млн долл. США) и Турция (338,6 тыс. долл. США). Также гуманитарная помощь была отправлена в Украину (140,3 тыс. долл. США), Египет (59,8 тыс. долл. США) и Сирию (11,5 тыс. долл. США).

Из всего объёма полученной гуманитарной помощи за январь–декабрь 2023 года сразу 20,7 млн долл. США составили поставки из одной только Бельгии. Значительный объём пришёлся также на Германию: 3,6 млн долл. США. Следом идут Италия (714,7 тыс. долл. США), Китай (271,3 тыс. долл. США) и Румыния (206,6 тыс. долл. США). На эти пять стран совокупно пришлось 99,5% всей полученной гуманитарной помощи.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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