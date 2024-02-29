«В ночь с 29 февраля на 1 марта большая часть Казахстана переведет стрелки часов на час назад». «Baijiahao: Китаю не понравилось, как Токаев повел себя на встрече с Путиным в Казани». «Страна без элиты». «Казахстан 2:0: олигархи исчезнут, богатые останутся»

Сетевой Казахстан 29 февраля 2024г.

VLAST . KZ . «Перевод часов: что нужно делать» — В ночь с 29 февраля на 1 марта большая часть Казахстана переведет стрелки часов на час назад. После этого весь Казахстан будет находиться в одном часовом поясе UTC+5. Сейчас страна живет в двух часовых поясах: UTC+5 и UTC+6. При этом в XX веке было время, когда страна была поделена на четыре часовых пояса, два пояса установили в 2000 году. Рассказываем о том, как будет происходить переход на новое время, кого это коснется и на что следует обратить внимание.

ABNEWS . RU . «Baijiahao: Китаю не понравилось, как Токаев повел себя на встрече с Путиным в Казани» — По словам китайских аналитиков, ТОКАЕВ неожиданным образом повел себя с ПУТИНЫМ, и такое поведение не понравилась в Китае.

Об этом сообщает издание Baijiahao. АБН24 представляет эксклюзивный пересказ статьи… В Китае отметили, что Токаев прибыл в Россию в прекрасном настоянии. Он много улыбался, пытался шутить и даже предложил Путину провести следующие игры «Игры будущего» в Казахстане. Это было довольно необычно, так как во время предыдущих встреч с Путиным казахский президент зачастую бывал «мрачнее тучи»… Аналитики Baijiahao полагают, что после смены правительства влияние Токаева в Казахстане значительно возросло. Именно поэтому он так спешил к Путину, оставив все внутренние дела, чтобы похвастаться своими достижениями… В Китае считают, что Токаеву следует вести себя более сдержанно, особенно в присутствии таких сильных фигур как Путин.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Страна без элиты» — Политический, идейный застой, даже откат назад, в мрачное средневековье – вот, наверное, главный итог назарбаевского правления, которое создало уникальную субстанцию в виде правящей квазиэлиты, которая несет ответственность за создание уродливого культа личности первого президента. За 30 лет независимости она не смогла сформулировать общенациональную идею, которая объединила бы плюралистическое общество. Да, время от времени рождались некие подобия такой концепции, но все они были нежизнеспособными, ибо зиждились на том самом культе личности. За 30 лет все яркие, способные генерировать идеи и концепции персоны были уничтожены и физически, и морально.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат БУЛЬДЕКБАЕВ – «Казахстан 2:0: олигархи исчезнут, богатые останутся» — В последнее время все чаще слышится из разных уст призыв «обезжирить» олигархов. Дело известное и для бюджета страны вроде бы не вредное. Сотни миллиардов тенге появились в доходной части после того, как только двое из подлинных олигархов оказались в изоляции от привычной им жизни и деятельности. Господа Кайрат БОРАНБАЕВ и Кайрат САТЫБАЛДЫ без видимой охоты «подарили» Казахстану часть своих богатств. Эти примеры вдохновили многих людей, считающих себя политиками, на призывы, что надо продолжить это «полезное» дело. Есть попытки даже формировать некие списки потенциальных жертв. И тут возникает вопрос: не с кого начать «обезжиривание», а где остановиться?

TENGRINEWS . KZ . ««Это дешевле коррупции». Как узаконить лоббизм в Казахстане» — Год назад Президент поручал изучить международный опыт в области лоббистской деятельности. Спустя год движения по этому вопросу не наблюдается, по крайней мере, в публичном поле. Между тем разговоры о необходимости легализации серых игроков политического поля в республике ведутся уже много лет. Нужен ли нам закон о лоббизме, как необходимо регулировать это поле и что это даст простым казахстанцам. Понятие лоббизм происходит от английского lobby – «кулуары» и подразумевает деятельность по воздействию на местные и центральные органы власти (законодательные и исполнительные), международные организации и иные структуры с целью добиться принятия/непринятия определенных решений. В ряде стран лоббизм легализован, в других приравнен к коррупции и запрещен.

SPIK . KZ . «Почему в Казахстане цены растут, а курс тенге к доллару почти не меняется?» — Ослабление тенге относительно доллара США раньше почти всегда опережало темпы роста внутренних цен. Но в последние годы при очень высокой инфляции валютный курс изменился незначительно. С чем это связано? И чего ждать в ближайшем будущем? Слово экспертам. Александр ЮРИН, экономист: «Нормализовать ситуацию можно только при наличии политической воли». Зарина СКРИПЧЕНКО, ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК): «Уровень инфляции в стране не имеет прямого влияния на курс нацвалюты».

TIME . KZ . «Высшая мера» — Страна без педофилов или страна “пожизненников”: как жесткое наказание насильников может изменить Казахстан? На прошлой неделе мажилис принял в первом чтении законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Самой обсуждаемой стала норма о безальтернативном пожизненном заключении для педофилов. Они не смогут выйти из тюрьмы по амнистии или получить условно-досрочное освобождение, если предложения депутатов поддержит сенат и подпишет президент. И повлияет ли угроза оказаться за решеткой до конца дней на количество таких преступлений?

Петр СВОИК – «Дачная перезагрузка» — В Казахстане потихоньку начался процесс включения садово-кооперативных товариществ ещё советского рождения в состав городов либо ближайших посёлков. Процесс этот несколько невнятный, непонятно, на каком основании принятый и с какой конечной целью, но – положительный. В самом деле, коль скоро государство узаконило прописку — регистрацию по месту жительства в садово-огородном массиве, логично включать не только этот еще советский домишко (вариант: капитально перестроенный, а то и целый загородный дворец), но и весь дачный массив в ту поселковую, городскую или районную систему административно-территориального устройства, которая прописана в законодательстве.

CARAVAN . KZ . «С такой пенсионной системой через десять лет четверо из пяти казахстанских стариков будут жить в бедности» — Как оказалось, глава Нацбанка Тимур СУЛЕЙМЕНОВ стал чуть ли не единственным смелым человеком в руководстве страны. Пока только он один посмел высказать свою точку зрения на развитие пенсионной системы в Казахстане — «Та пенсионная система, что у нас есть, пока отвечает реалиям текущего дня. Но в будущем и расчеты Минтруда, и расчеты Нацбанка показывают, что она будет нуждаться в реформировании, потому что текущая ее структура не позволит получать большие пенсионные выплаты будущим пенсионерам. Поэтому пенсионная система нуждается в реформе – не в немедленных реформах здесь и сейчас, но в дальнейшем. Это прекрасно понимают и наши коллеги из Минтруда, и коллеги из финансового сектора», – сказал Тимур Сулейменов на брифинге на прошлой неделе.

«Общее – значит, ничье: Максут Бактибаев высказал свое мнение по поводу нового закона по использованию пастбищ» — Глава государства подписал закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ». Согласно новому законодательству землям вокруг населенных пунктов присвоят особый статус, назовут их «общественными пастбищами». Однако руководитель Мясного союза Казахстана Максут БАКТИБАЕВ считает, что новый закон не решит системные проблемы — Наше национальное богатство – это земля, и мы ее в корне убиваем, потому что стратегия неправильная. Мы стимулируем развитие личных подсобных хозяйств, а нужно всем, кто склонен заниматься животноводством, создавать такие условия, чтобы они могли создать свою ферму. Давать землю, дешевые кредиты, обеспечить людям сбыт, есть много государственных программ, и, на мой взгляд, такой подход должен быть. Нужно создать условия, чтобы фермер свою землю получил и на ней хозяйничал.

NP . KZ . «Выше крыши. Как найти управу на нерадивых застройщиков?» — В мае 2023-го Правительство утвердило Генеральный план развития Алматы до 2040 года. В этом документе прописан план детальной планировки (ПДП). Недавно его дополнили. Согласно идее проекта город разделят на пять секторов и каждый снабдят необходимой инфраструктурой. Согласно открытым источникам, в данный момент в городе строят 139 жилых комплексов. Менять планы строений или сносить построенное, даже если качество строительства вызывает сомнение, точно не будут.

AZATTYQ . ORG . «США и Евросоюз ввели санкции в отношении двух казахстанских компаний. Что это значит?» — Спустя два года после вторжения России в Украину Европейский Союз и США объявили о санкциях против двух казахстанских компаний. Так они «усиливают давление на оборонную промышленность России, нацеливаясь на третьи страны, поставляющие ей технологии». Казахстанская компания Elem Group включена в 13-й пакет санкций Евросоюза. Кроме того, в список санкций, опубликованный США «в связи с двумя годами нападения России на Украину и смертью Навального», была включена компания DA Group. Эксперт в области политической экономики Кайрат МОЛДАШЕВ – Влияние санкций на обе компании будет минимальным. Потому что, насколько я знаю, это компании-однодневки, в некоторых из них учредителями являются граждане России, или они покупают и реэкспортируют через какую-то стороннюю компанию.

GOLOS — NARODA . KZ . «5 млрд – курам на смех: в Казахстане собираются провести перепись скота» — Не успели казахстанцы забыть перепись населения, как страна начала готовиться к новому переучету. В этот раз посчитать решено поголовье домашних подворий, агротехнику и прочие элементы АПК. В какую сумму обойдется стране сельскохозяйтсвенная перепись – спросил «Голос народа» в министерстве сельского хозяйства. На всеобщую сельхозперепись планируется потратить почти 5,2 млрд. тенге. Аграрный консультант Кирилл ПАВЛОВ считает, что сельскохозяйственная перепись нам необходима, как обязательная инвентаризация — «Это просто обычная инвентаризация, которую нужно проводить регулярно на каждом производстве и в каждой отрасли. Не знаю, как справится с этой задачей государство, но думаю, что наши информационные системы к этому готовы. Если не смогут, наверное это будет большой минус в карму министра».

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