«Экономическое сотрудничество обсудили председатели Мажилиса и Госдумы». «Что Бектенов обсуждал с Мишустиным». «Лукашенко: Беларусь будет просить Казахстан посодействовать во вступлении в ШОС». «Найден системный сбой в промышленном развитии Казахстана»

Сетевой Казахстан 5 марта 2024г.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Межрегиональное и экономическое сотрудничество обсудили председатели Мажилиса и Госдумы» — Делегация депутатов во главе с председателем Мажилиса Парламента Ерланом КОШАНОВЫМ прибыла в Москву. В столице России состоялись встречи с председателем Государственной думы Федерального собрания Вячеславом ВОЛОДИНЫМ и председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной МАТВИЕНКО.

В ходе визита Ерлан Кошанов обсудил с Вячеславом Володиным вопросы двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что Россия всегда была и остается для Казахстана надежным партнером и добрым соседом. «Между нашими странами налажен доверительный политический диалог. Установлены тесные экономические и культурно-гуманитарные связи, заложена прочная договорно-правовая база. С каждым годом эти отношения только укрепляются. Наши лидеры Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин вывели их на новый уровень развития», – сказал Спикер Мажилиса.

FORBES . KZ . «Что Бектенов обсуждал с Мишустиным» — Премьер-министр Казахстана Олжас БЕКТЕНОВ по приглашению председателя правительства России Михаила МИШУСТИНА совершил рабочий визит в Москву. Как сообщает пресс-служба казахстанского кабмина, в ходе переговоров главы правительств обсудили вопросы текущего торгово-экономического сотрудничества и ход реализации договоренностей, заключенных между президентами двух стран. В сообщении сказано, что стороны определили совместные действия в области торговли и инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства, гражданской авиации, а также транзитно-транспортного сотрудничества. А также обсудили взаимодействие в культурной и образовательной сферах.

BDG . BY . «Лукашенко: Беларусь будет просить Казахстан посодействовать во вступлении в ШОС в июле» — Беларусь будет просить Казахстан, как председательствующую страну в Шанхайской организации сотрудничества, посодействовать во вступлении в ШОС в июле 2024 года. Об этом заявил Александр ЛУКАШЕНКО в ходе встречи с послом Казахстана Ерланом БАЙЖАНОВЫМ. Александр Лукашенко добавил, что в июле текущего года в Астане планируется провести очередной саммит ШОС, и было бы символично принять Минск в организацию. Александр Лукашенко говорит, что встреча с послом организована «не просто так», потому что, скорее всего, в третьем квартале президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ прилетит с официальным визитом в Беларусь.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Найден системный сбой в промышленном развитии Казахстана» — Вы не поверите, но в Казахстане немало талантливых ученых, которые имеют революционные разработки, но они тихо гибнут, запрятанные в глубине ящиков столов. Причина в том, что отраслью управляют ветеринары и политологи, которые просто не подозревают, что для развития собственных инженерных разработок нужны опытные образцы… Долгое время мы наивно думали, что наша страна сможет «перепрыгнуть» этап индустриализации, оказавшись сразу в постиндустриальном обществе. При этом никого не смущало, что такой рывок не получился ни у одной из развитых стран. Посему, пора бы уж снять розовые очки и посмотрев реальности в глаза понять очевидное – пока мы не научимся делать что-то руками, зарабатывать только на сервисе и услугах не получится.

AZATTYQ . ORG . «Люди на улице, пробки в 9 баллов и трещины в домах — в Алматы произошло землетрясение в 5 баллов» — В Алматы вновь произошло ощутимое землетрясение – в мегаполисе силу толчков оценили в пять баллов, в Конаеве – в четыре балла, в Талдыкоргане – в три балла. В Алматы на время закрыли метро, люди в панике начали выезжать из города, создав в городе 9–10-балльные пробки. Школы и садики распустили детей по домам, в то время как их родители стояли на улицах у домов или офисов. Это второе землетрясение с начала года, испытывающее городские службы и население на предмет готовности к ЧС.

««Можем попасть в геополитический замес». Эксперт — о рисках строительства АЭС в Казахстане» — Строительство и эксплуатация атомной электростанции — это не только экологические риски и угроза здоровью людей при нештатной ситуации, но и предмет шантажа в случае военной агрессии, как это произошло в случае с Запорожской АЭС в Украине, говорит эксперт Кайша АТАХАНОВА, глава Социально-экологического фонда. Она отмечает многослойность проблемы и считает, что казахстанцы в преддверии референдума о строительстве АЭС получают однобокую информацию — в основном о плюсах и мало что о рисках и возможных последствиях — Ни один реактор не работает без воды. В стране, водобеспечение которой зависит от соседних государств, атомная станция — не совсем корректное предложение.

CARAVAN . KZ . «Уголь или Солнце: какая электроэнергия дешевле обойдется Казахстану» — В ближайшие годы в Казахстане начнется бум строительства солнечных и ветряных электростанций. Это связано с ростом эффективности ВИЭ и улучшением отношения властей к энергетическим проектам. Такое мнение в интервью высказал Тимур ЖАКУПОВ, генеральный директор ТОО «Каз Грин Тек Солар» — Ради нашего будущего, ради экологии. Любая угольная или газовая станция выбрасывает в атмосферу тысячи тонн сажи и отработанных газов, отравляя все вокруг.

TIME . KZ . «А завтра случилась весна» — Лишь в одном регионе Казахстана низка вероятность паводка. Во всех остальных нужно ждать прихода большой воды. В “Казгидромете” подвели итоги календарной зимы: она выдалась теплее нормы на 1-4 градуса по Цельсию. На этом хорошие новости заканчиваются. Дело в том, что последние три месяца ставили рекорды по осадкам. В декабре на большей части территории республики их выпало примерно в два раза больше нормы. В январе — уже втрое больше. В феврале местами — в шесть раз больше обычного! И это еще не конец капризов природы.

«На прямой связи» — Как нам обуздать мошенников и террористов? Операторам невыгодно, банкам – накладно. Казахстанские телефонные номера в свободном доступе продаются и покупаются за рубежом. Террористы и другие преступники могут звонить нам из Сирии или Афганистана, и спецслужбы не могут определить, откуда поступил сигнал. Нет четких правил и в сфере продажи SIM-карт, чем нередко пользуются интернет-мошенники. По словам заместителя министра внутренних дел Айдоса РЫСБАЕВА, за последние семь лет количество киберпреступлений в Казахстане выросло более чем в 10 раз.

SPIK . KZ . Бауыржан МАХАНОВ – ««Борцы» за казахский язык: одним нужен хайп, другим – деньги…» — Что бы ни говорили скептики, сфера применения государственного языка постепенно расширяется, казахская речь становится слышной везде и всё чаще. Правда, многих не устраивает скорость этого процесса. Но если одни радетели за «ана тiлi» пытаются делать что-то реальное для его ускорения, то другие продолжают нагнетать вокруг языкового вопроса истерию: кого-то к этому побуждает ложное понимание чувства патриотизма, кого-то – стремление прославиться, а кого-то – чисто меркантильный интерес.

RATEL . KZ . Марат (Сабит) БАЙГАБУЛОВ – «Наурыз – не юрты акимов на площадях, а семейный праздник Великой Степи» — Считанные дни остались до прихода весеннего праздника Наурыз. В вышедшем в начале года интервью глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ сказал – «Не следует забывать, что у нас есть и собственный Новый год – Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы». Как раз о новом наполнении праздника и хотелось бы сказать. Уже несколько лет я стучусь в двери разных министерств и государственных органов, предлагая изменить концепцию празднования Наурыза, включив в нее элементы, которые бы полностью учитывали климатические, географические, национальные, исторические и культурные особенности разнообразия, сложившегося на территории современного Казахстана. При этом не вступая в противоречие с уже устоявшимися праздниками и обычаями.

DIALOG . KZ . «Сколько еще веревочке виться?» — Самый большой город страны, т.н. «южная столица», как практически любой город республики имеет и текущие, и застарелые проблемы. Одной из которых является застройка предгорной местности, так называемых «прилавков» в южной (престижной части) города. Это где все, что выше проспекта Аль-Фараби от бассейна реки Большая Алматинка, Есентай (Весновка) и практически до Малой Алматинки. Территориально-административно — это Бостандыкский, Медеуский районы Алматы… Возникает вопрос, а в чем тут кроется проблема?.. А одна из главных ее составляющих – обеспечение южной части Бостандыкского района водой. Которая является основой, так сказать, жизни человека, социума… Но вот с этим развитием, с водой — тут полная «засада».

GOLOS — NARODA . KZ . «Жизнь или имущество: что страхуют алматинцы после землетрясения» — В ночь на 23 января и 4 марта в Алматы произошли сильнейшее за последние годы землетрясения магнитудой 5 баллов. Как нам рассказали страховщики, после январского землетрясения алматинцы больше переживают за нажитое имущество, чем за собственные жизни. Во всяком случае покупать стали чаще полисы на случай стихийных бедствий, в том числе землетрясений. При этом бума по покупкам полисов по страхованию жизни не наблюдается.

NP . KZ . «Стимул к отупению. Плагиат в Казахстане может стать нормой?» — От Министерства юстиции РК прозвучала информация, способная ввергнуть учащуюся молодежь в экстаз, а вузовских преподавателей — в ступор. Отныне дипломные работы, написанные студентами с помощью искусственного интеллекта (ИИ, искусинтел), не считаются в Казахстане плагиатом. Глава департамента подчеркнула, что казахстанское законодательство признает автором только физическое лицо. То есть человека, чьим творческим трудом рожден образчик науки, литературы, искусства. А ИИ — неодушевленный субъект, и поэтому априори не автор.

TENGRINEWS . KZ . ««4 часа сна и весь день в дороге». Каково быть родителем в большом казахстанском городе» — Только в Астане учащиеся до четвертого класса 21 день учебы провели вместо школы дома за экраном ноутбуков. Если для детей такое времяпровождение обычно только в радость, то родителям приходилось изощряться, придумывая, с кем или где оставлять свое чадо, при этом не пропуская работу. И хорошо, когда в одном городе проживают бабушки и дедушки, готовые прийти на помощь с внуками. Но как быть, когда вы проживаете в мегаполисе только одни и детей оставить не с кем ? О том, каково быть родителем в большом городе…

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