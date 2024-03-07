«Выборы в Парламент и кадровая реформа стали важным шагом в укреплении «новой власти» Токаева». «Не всякая идея «взлетает». «Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд». «Кто и как распоряжается наворованным в Казахстане?»

Сетевой Казахстан 7 марта 2024г.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Выборы в Парламент и кадровая реформа стали важным шагом в укреплении «новой власти» Токаева» — Свое мнение в интервью высказал доктор политических наук из Узбекистана Санжар САИДОВ — Такие политические изменения, которые проводятся по инициативе Касым-Жомарт Токаева, были в первую очередь связаны с формированием новой политической элиты. Это связано с тем, что предыдущие парламентские и другие типы государственных систем были сформированы первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и состояли из кадров, «лояльных» первому президенту. Выборы в Парламент и последующая кадровая (административная) реформа завершили тот этап «политического обновления», о котором ранее говорил Президент Токаев. Они стали одним из важных шагов в укреплении создаваемой им «новой власти». Официально следующие выборы в Мажилис должны состояться через пять лет, и к этому времени станет понятно, насколько эффективным, с точки зрения действующей власти, было «обновление» политической системы страны.

TIME . KZ . «Не всякая идея “взлетает”» — Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) выложило недавно на обсуждение проект национального плана развития (НПР) до 2029 года. Документ попал под обстрел критики некоторых экспертов, считающих, что в нем нет кардинальных решений для выполнения поручения президента увеличить экономику страны до 450 млрд долларов к намеченному сроку. Председатель АСПиР Жандос ШАЙМАРДАНОВ в интервью рассказал, какие преобразования произойдут в Казахстане в обозримом и далеком будущем — В целом, чтобы решать текущие задачи, необходимо четко представлять, какое завтра нас ожидает, какие последствия будут от того или иного решения. Поэтому, оценивая текущую ситуацию, всегда следует вырабатывать решения с учетом глобальных трендов. Решение задачи здесь и сейчас, не задумываясь о последствиях, может привести к самым неутешительным результатам. В связи с чем планирование — это очень важный процесс и неотъемлемый элемент управления любого государства.

«Поздравлять — так королеву!» — Звезда казахстанского телевидения 104-летняя Зулхия ЖУМАТОВА поделилась с нашими корреспондентами секретами красоты и жизнелюбия. 8 марта 1958 года в алматинской телестудии состоялась первая пробная телепередача Гостелерадио Казахской ССР. Так началась эра национального телевидения. Говорящий и показывающий ящик позволить себе могла далеко не каждая семья — на просмотр собирались родственники, друзья, соседи. Первых дикторов отечественного ТВ Зулхию ЖУМАТОВУ и Нелли ОМАРОВУ знала в лицо вся страна. А вот сами они на экране себя не видели — работать телевизионщикам приходилось в прямом эфире, а записи не было. Сегодня королеве казахстанского телевидения Зулхие Жуматовой уже 104 года. Но, закаленная эфиром, она продолжает держать руку на пульсе событий.

KAZPRAVDA . KZ . «Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт» — Какую цену за материнство платят женщины, является ли домашний труд их выбором и почему родители должны соревноваться за время с ребенком, в беседе с корреспондентом рассказала посол Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане Акмаржан КУШЕРБАЕВА. В некоторых странах государство платит и обеспечивает хорошим соцпакетом женщин за то, что они ухаживают за своими детьми. В Казахстане женщина может претендовать только через суд на алименты для детей до 18 лет и на собственное содержание до трехлетия ребенка как в браке, так и после развода. Однако по последним данным, в Казахстане насчитывается 21 млрд тенге задолженности по алиментам. И сгенерировали этот долг – мужчины. Когда домохозяйство для женщины – основное занятие, официально считается, что она не занята и в статистике отображается как безработная. Поэтому государство, на взгляд эксперта, должно задуматься над официальным статусом женщин, занимающихся трудом по домашнему хозяйству.

SPIK . KZ . «Как в казахской степи эмансипировали женщин» — Сейчас 8 марта отмечается как праздник поклонения женщинам, а изначально эта дата символизировала их борьбу за свои права – политические, социально-экономические, семейно-бытовые, на получение образования и т.д. Движение за женскую эмансипацию, то есть за равноправие с мужчинами, за устранение вековой зависимости от них, в первые десятилетия прошлого века не обошло стороной и патриархальную казахскую степь. Первые, очень робкие попытки были предприняты ещё до революции, но наибольшее ускорение эти процессы стали набирать в 1920-е годы.

EXCLUSIVE . KZ . «Кто и как распоряжается наворованным в Казахстане?» — С 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигосударственного сектора на сумму 1,02 трлн. тенге (более 2,2 млрд. долларов), – сообщил в своем отчете ТОКАЕВУ председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат ЖУМАГАЛИ. Но много это или мало? С одной стороны, число с двенадцатью нулями выглядит внушительно. С другой стороны, всего месяц назад бывший премьер Алихан СМАИЛОВ, осмелился назвать общую численность активов, которую предстоит вернуть Казахстану – Выявлено 344 незаконно приобретенных объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект за рубежом. Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 млрд тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 трлн. тенге. Таким образом, сопоставив слова председателя АФМ и Алихана Смаилова, нетрудно посчитать, что за два года в страну вернулось от силы только 0,5% от известных незаконно приобретенных активов. Так много это, или мало?

SPUTNIK . KZ . «Как удвоить ВВП Казахстана без нагрузки на тарифы — интервью с Петром Своиком» — Я говорю это с глубоким сожалением. Я за то, чтобы как можно скорее менять экономическую парадигму, вывозную экономику. Но, коль скоро правительство ее менять не будет, и это уже факт, то они будут удваивать тарифы, — заявил Своик. По его словам, историческая роль нынешнего правительства заключается в удвоении тарифов. «А у них других вариантов нет. Да, мы похороним при этом целеполагания президента — удвоить ВВП к 2029 году. Это фантастическая задача. А как удвоить ВВП, если тарифы будут удваиваться?!» — добавил эксперт.

CARAVAN . KZ . «Кто ответит за провал программы переселения казахстанцев с юга на север» — В списке подозреваемых 17 министерств. Только немой и ленивый не критиковал программу переселения граждан из трудоизбыточных южных регионов в северные области Казахстана, где уже лет 15-20 дефицит рабочих рук. В мажилисе этот вопрос периодически теребили за слабые места. Но как-то не очень энергично. А деньги потратили на этот проект сумасшедшие. Где результат? В конце февраля спикер сената Маулен АШИМБАЕВ наконец-то высказался о низкой эффективности проекта. Он отметил, что население на «северах» сокращается, на «югах», наоборот – растет. Но трудовой десант безработных из Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской и области Жетысу не спешит высаживаться на местах новой дислокации. Почему?

ZAKON . KZ . «Новая партия может появиться в Казахстане» — Как уточнили корреспонденту в Министерстве юстиции РК 6 марта 2024 года, республиканская политическая партия Yntymaq (Ынтымак – Солидарность) еще не зарегистрирована, но в ведомство поступило уведомление о намерении ее создания. Уведомление о намерении создания республиканской политической партии Yntymaq в Минюст поступило в понедельник, 4 марта. «В тот же день выдано подтверждение, на основании которого организационный комитет вправе начать свою деятельность по созданию партии«, – говорится в справке Минюста РК. По данным ведомства, организационный комитет в течение трех месяцев со дня выдачи подтверждения должен провести учредительный съезд.

AZATTYQ . ORG . «Казахстанский футбол отдали на откуп легионерам. Кому это выгодно?» — В Казахстане отменили лимит на легионеров в футбольных клубах. В итоге может оказаться так, что от казахстанской команды на поле не выйдет ни один казахстанец. Футбольные чиновники это объясняют тем, что так будет обеспечена честная конкуренция. Что это даст отечественному футболу?

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