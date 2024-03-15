«Национальный курултай пройдет сегодня в Атырау», «Сказав «А», надо дойти до «Я», или нужен ли закон об иноагентах?», «Где жить людям в случае разрушительного землетрясения в Алматы и думают ли об этом власти?»

Сетевой Казахстан 15 марта 2024г.

SPUTNIK.KZ «Национальный курултай пройдет сегодня в Атырау» — Заседание совещательного собрания, которое задумано как мост между правительством и обществом, будет третьим по счету.

CHECK-POINT.KZ . «Сказав «А», надо дойти до «Я», или нужен ли закон об иноагентах?» — Надо ли в Казахстане принимать специальный закон об иноагентах? Дискуссии на эту тему время от времени появляются в интернете. Попробуем разобраться.

ZAKON.KZ . «Казахстанцам «выплатят» компенсацию за НДС» — Информация о том, что Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК введена компенсация за налог на добавленную стоимость (НДС), не соответствует действительности. Об этом 14 марта 2024 года заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Ложную информацию якобы о введении МТСЗН компенсационной выплаты за НДС распространили в мессенджерах и социальных сетях неизвестные лица, которые предлагают перейти по ссылке для перечисления назначенных средств.

AZATTYQ-RUHY.KZ. «Казахстан глубоко убежден в необходимости сохранения и укрепления ОБСЕ – Мурат Нуртлеу» — Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Постоянного совета организации.

Фото пресс-службы МИД РК

В рамках рабочего визита в Австрию заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял участие в заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где выразил готовность Казахстана активно содействовать в решении сложных вопросов, стоящих перед организацией, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Особое внимание было уделено глобальным вызовам, таким как энергетическая безопасность, продовольственный кризис и изменение климата. В данном контексте Мурат Нуртлеу подчеркнул роль многосторонних институтов в условиях беспрецедентных глобальных потрясений и подтвердил стремление страны сохранить функциональность организации.

IA-CENTR.RU . «Высший пилотаж: почему Казахстану становится всё сложнее балансировать?» — Центральная Азия постепенно превращается в арену для противостояния крупных держав. В таких условиях странам региона становится всё труднее вести свою традиционную многовекторную политику. Казахстан с его геоэкономическими данными становится объектом противостояния держав чаще остальных в регионе. О стратегиях США, Китая, Турции и России в отношении Казахстана читайте в статье Владимира Аваткова и Аиды Ерманалиевой.

SPIK.KZ . «Где жить людям в случае разрушительного землетрясения в Алматы и думают ли об этом власти?» — Этот вопрос сейчас остро стоит не только для жителей мегаполиса, но и, надеемся, для правительства. Есть ли у него какой-то план действий на случай такого сценария? Где оно возьмет необходимые средства на расселение людей? Способно ли выделить им постоянное жилье? Если да, то когда и где? В других городах страны, или же новые дома будут возводится оперативно в самом Алматы? Не придется ли оставшимся без крыши над головой самостоятельно решать эту проблему? Если жители сейчас начнут страховать свои дома и квартиры на случай землетрясения, то могут ли они рассчитывать на получение соответствующих выплат? Какие меры в этой связи должно принять государство? И что по этому поводу говорит мировой опыт: как страны, перенесшие подобные бедствия, справлялись с выпавшими на них испытаниями? Предлагаем вниманию читателей два экспертных взгляда на проблему.

KZ.KURSIV.MEDIA. «В России начались трехдневные президентские выборы» — В России началось голосование на выборах президента страны. Выборы продлятся три дня — до 17 марта. За место главы государства будут бороться четыре кандидата. Первыми открылись избирательные участки на Камчатке.

Центризбирком РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты. Кроме Владимира Путина в списке есть Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков («Новые люди»).

NP.KZ. «Цена вопроса» — В Казахстане усиливают государственное регулирование бизнеса?

Вопрос на засыпку: контрольный пакет акций — это сколько? Даже люди, далекие от экономики, ответят: более 50 процентов. Это логика. Контроль предполагает большинство. Ну так вот — отечественные реформаторы намерены эту цифру изменить. В Парламенте сейчас обсуждается законопроект, которым предлагается уменьшить ее до 25 процентов. И это лишь одна из 133 поправок в шесть кодексов и 13 законов Казахстана, цель которых ни много ни мало — государственное регулирование бизнеса. В каком-то смысле — даже переход от рыночной экономики к плановой.

KAPITAL.KZ. «Производителям удобрений в Казахстане будут авансировать субсидии» — Приказ об этом приняли в Минсельхозе.

«С 13 марта текущего года вступил в силу новый приказ министра сельского хозяйства о внедрении механизма авансового субсидирования отечественных удобрений. Механизм предусматривает увеличение нормы субсидий для отечественных удобрений с 50% до 60%, в то время как для иностранных удобрений она остается на уровне 50% от минимальной стоимости удобрений. Новый подход к субсидированию позволит аграриям получить удобрения заблаговременно по сниженным ценам, а отечественным производителям будет обеспечен гарантированный объем продаж», — проинформировали в МСХ.

FORBES.KZ . «Креативная школа имени Бибигуль Тулегеновой приглашает на день открытых дверей» — Первая в Казахстане креативная школа, получившая имя легенды музыкального искусства Бибигуль Тулегеновой, уже вызвала большой интерес не только в Астане. В субботу, 16 марта, в Bibigul Tulegenova Creative School (BTCS) проводят день открытых дверей, где родители получат исчерпывающую информацию о том, как школа планирует развивать и обучать их детей.

CARAVAN.KZ . ««Эйр Астана» вносит пассажиров в черный список: почему так происходит, и сколько сейчас «забаненных»» — Редакция Сaravan.kz рассказывает, как можно довести перевозчика до категорического отказа брать ваши деньги за перелет.

В авиакомпании Air Astana назвали конкретные статьи казахстанского административного и уголовного кодексов, нарушение которых может привести к попаданию в черный список.

За что можно попасть в черный список казахстанской авиакомпании. Разберем детальнее с примерами.

VLAST.KZ . Тамара ВААЛЬ — «Минздрав не планирует вводить дифференцированные тарифы ОСМС для граждан» — Ранее депутаты «Ак жол» предложили ввести повышенные ставки для курящих людей.

Министерство здравоохранения выступает против введения отдельных счетов для казахстанцев в системе обязательного медицинского страхования и не планирует вводить повышенные тарифы для населения, которое ведет нездоровый образ жизни, как ранее предложили депутаты мажилиса от фракции партии «Ак жол». Об этом журналистам в четверг в кулуарах в сенате заявил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

KAZPRAVDA. KZ . «Сколько продлятся весенние каникулы для школьников» — Весенние каникулы для школьников составят 11 дней и продлятся с 21 по 31 марта включительно, сообщили в Минпросвещения.

Ведомство дало рекомендации по организации досуга детей во время каникул.

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