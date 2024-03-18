Историческое для Казахстана достижение в шорт-треке, семь олимпийских лицензий за одну неделю, завершение успешного сезона в мужском биатлоне и футбольная сборная РК накануне важнейшего матча

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Шорт-трек: первая в истории медаль чемпионата мира

В предыдущие годы казахстанцы в этом виде спорта более двадцати раз становились победителями и призёрами этапов Кубка мира. А вот на мировых первенствах, хотя они проводятся ежегодно, никому из наших шорт-трекеров не удавалось добраться до пьедестала почёта. И вот, наконец, долгожданная медаль завоёвана. Её обладателем стал Денис Никиша, к которому от Абзала Ажгалиева перешла роль лидера национальной сборной РК.

На снимке: Линь Сяджун и Денис Никиша на финише дистанции (фото с сайта Международного союза конькобежцев)

Местом проведения чемпионата мира на сей раз стал голландский Роттердам. В соревнованиях на самой короткой дистанции 500 метров, которая является для Дениса коронной, приняли участие около 60 спортсменов. И на предварительных этапах, и в четвертьфинале казахстанец финишировал в своих забегах первым. В полуфинале он стал вторым в своей компании, пропустив вперёд себя только китайца Линь Сяджуна, но этого оказалось достаточно для выхода в решающий раунд.

Помимо представителя КНР и Никиши, в медальной гонке приняли участие действующий на тот момент чемпион мира на этой дистанции итальянец Пьетро Сигель, а также два канадца – бронзовый призёр Олимпиады 2022-го на «пятисотке» Стивен Дюбуа и его партнёр по эстафетной команде, завоевавшей на тех зимних Играх «золото», Джордан Пьер-Джилл. Первым со старта убежал Линь Сяджун, за ним пристроился Дюбуа, а следом – Никиша. Некоторое время спустя казахстанец выбрался на вторую позицию, Дюбуа в попытке догнать его не справился со скоростью и упал. Заодно он увлёк за собой своего соотечественника. Перед последним поворотом то же самое случилось с итальянцем. В итоге китаец так и закончил дистанцию первым, Никиша – вторым, что принесло ему «серебро», а третье место занял Пьер-Джилл.

Отличное завершение зимнего сезона в шорт-треке!

Бокс: мужчины порадовали, женщины разочаровали

В начале прошлой недели завершился проходивший в Италии первый мировой квалификационный турнир, на котором были разыграны 28 мужских (по 4 в каждой из семи весовых категорий) и 21 женская (по 4 в четырёх, 3 в одной и 2 в ещё одной) путёвки на летнюю Олимпиаду в Париж. Следует отметить, что в этом виде спорта путёвки являются именными. То есть кто их завоевал, тот и поедет на летние Игры в столицу Франции.

Мужская сборная Казахстана справилась со стоявшей перед ней задачей: из шести бойцов пятеро вернулись домой в статусе участников предстоящей Олимпиады. В финальных поединках труднее других пришлось Нурбеку Оралбаю (до 80 кг), которому противостоял предпочитающий «игровой» стиль ведения боя ирландец Келвин Кэссиди.

На снимке: Нурбек Оралбай (фото с сайта мирового квалификационного турнира)

Трое судей из пяти отдали преимущество нашему соотечественнику, двое – его сопернику. А вот Айбек Оралбай (до 92 кг), брат Нурбека, и Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) выиграли единогласным решением судей. В двух самых лёгких весах лицензиатами стали Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Сабырхан Махмуд (до 57 кг). Ранее, на Азиатских играх, право поехать в Париж завоевал супертяж Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

Таким образом, пока у нас нет путёвки только в категории до 63,5 кг. Последний шанс добыть её представится в конце мая – начале июня, когда в Бангкоке пройдет второй и последний мировой квалификационный турнир. На сегодня лидером по количеству отобравшихся на ОИ боксёров является Узбекистан (сборная этой страны уже решила задачу-максимум) – 7, следом идут Казахстан и Австралия (последняя все свои лицензии завоевала на слабом по уровню конкуренции турнире зоны Океании) – по 6, Бразилия – 5, Куба и Франция – по 4.

А вот наши девушки вернулись из Италии ни с чем. Ни одна из пяти девушек не смогла добраться до полуфиналов. Алуа Балкибекова (до 50 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг) проиграли в решающих боях, а три другие выбыли из борьбы на более ранних стадиях. Так что путёвка, завоёванная на Азиатских играх Кариной Ибрагимовой (до 57 кг), всё ещё остаётся единственной. Лидерами по количеству добытых лицензий у женщин являются Австралия – 6 (из 6 возможных), Китай и Бразилия – по 5, Франция, Индия, Ирландия, Таиланд, Турция, Колумбия – по 4. Больше, чем наша команда, завоевала и узбекская – 2. Оставшиеся женские квоты тоже будут разыграны на турнире в Бангкоке.

Таэквондо: на Олимпиаду от нашей страны поедут двое

Азиатский квалификационный турнир, который принимал китайский город Тайань, стал для казахстанских таэквондистов последним шансом отобраться на летние Игры. И двое им воспользовались.

На предыдущих этапах отбора своих владельцев обрели по 6 квот в каждой из восьми весовых категорий – сначала их распределили согласно олимпийскому рейтингу на конец прошлого года, а затем в соответствии с положением в общем зачёте серии «Гран-при» (по этим критериям не прошёл ни один из наших соотечественников). Остальные десять вакансий в каждом весе Международная федерация таэквондо разбросала по пяти континентальным зонам.

Азиатский турнир состоялся на минувшей неделе. В общей сложности на кону стояли 16 квот – по две в каждой из восьми весовых категорий. При этом от страны могли быть заявлены не больше четырёх бойцов = двух мужчин и двух женщин. Оба наших парня, Самирхон Абабакиров (до 58 кг) и Батырхан Толеугали (до 80 кг), сумели завоевать путёвки в Париж.

На снимке: Самирхон Абабакиров (фото с сайта Национального олимпийского комитета)

Первому для этого потребовалось выиграть у трёх соперников, а второму оказалось достаточно двух побед – в его весе собралось лишь девять участников.

Тогда как казахстанские девушки остались вне летних Игр, причём такое произошло впервые за последние двадцать лет. Опытная Жансель Дениз (свыше 67 кг), ездившая на ОИ-2016 и ОИ-2020, в полуфинале уступила таджичке, а Мария Севостьянова (до 57 кг) в первом же своём бою потерпела поражение от таэквондистки из Камбоджи.

Биатлон: прогресс мужской сборной

В этом популярном зимнем виде спорта вчера завершился сезон 2023/24. Он очень даже неплохо сложился для мужской команды Казахстана. Впервые за долгие годы она пробилась в топ-15 зачёта Кубка наций (командного рейтинга). Это позволит следующей зимой, которая будет предолимпийской, а значит, во многом определяющей с точки зрения завоевания квот на ОИ-2026, заявлять на каждый этап Кубка мира четырёх биатлонистов, а не трёх, как было в нынешнем сезоне. Для сравнения: в прошлом году мужская команда Казахстана стала 19-й, а до этого на протяжении нескольких лет не могла попасть в топ-20.

Наибольший вклад в её восхождение вверх внёс Александр Мухин. За сезон он заработал в зачёт индивидуального рейтинга 164 очка, которые учитываются и при формировании командного, и занял в итоге 33-е место среди всех «стреляющих лыжников» мира. Трудно даже припомнить, когда в мужском биатлоне казахстанцы поднимались столь высоко (в женском такие случаи были). Неплохо проявил себя и Владислав Киреев.

В нашей женской сборной ситуация значительно хуже. В середине прошлого десятилетия она вплотную подбиралась к топ-10 командного рейтинга, а в последние годы занимает места в районе 20-го. Не стал исключением и завершившийся вчера сезон.

Футбол: всё ближе момент истины

В ночь с 21 на 22 марта национальная сборная Казахстана проведёт один из важнейших матчей в своей истории. В Афинах наши футболисты сыграют с греками и в случае успеха получат возможность встретиться с победителем пары Грузия – Люксембург, чтобы разыграть одну из последних путёвок на Евро-2024.

Понятно, что фаворитом предстоящего противостояния все букмекеры называют хозяев поля. Но наша команда в прошлом году не раз доказывала, что может на равных биться с соперниками, которые считаются выше классом, чем она. Кстати, в нынешнем году сборная Греции отметит 20-летие самого значительного успеха в своей истории: в 2004-м она неожиданно для всех стала чемпионом Европы. Однако в последние годы греческие футболисты звёзд с неба не хватают: они не смогли отобраться ни на Евро-2016 и 2018, ни на ЧМ-2018 и 2022. То есть последние четыре главных турнира прошли без них. В рейтинге ФИФА сборная Греции сейчас занимает 48-ю позицию (команда Казахстана замыкает первую сотню).

Готовясь к предстоящему поединку, наши футболисты на минувшей неделе провели в Дубае (ОАЭ), где они проходят учебно-тренировочные сборы, товарищеский матч с таджиками и выиграли со счётом 2:0. Годы забили Ислам Чесноков и Александр Зуев.

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