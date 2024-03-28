«Азиатский ренессанс». «Почему необходимо вносить поправки в преамбулу Конституции РК». «О праздниках и чтении». «Депутаты от партии «Ак жол» решили наводнить страну памятниками?». «Кремль пытается пришить шаровары к тюбетейке»

Сетевой Казахстан 28 марта 2024г.

AKORDA . KZ . «Глава государства выступил на пленарной сессии Боаоского азиатского форума» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань.

В этом году 23-й по счету форум проходит под девизом «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность». Президент Казахстана выступил на форуме в качестве почетного гостя — «Ожидается, что в этом году Азия обеспечит 60% роста мирового ВВП. На долю континента приходится 53 % мировой торговли, здесь расположены несколько крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик мира. В совокупности все эти факторы указывают на так называемый «Азиатский ренессанс… Грандиозный мегапроект «Один пояс, один путь» был впервые представлен во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан более десяти лет назад. Этот проект служит ключевым мостом между Востоком и Западом, а через Казахстан осуществляется 80 % всех сухопутных перевозок между Китаем и Европой.

KAZPRAVDA . KZ . Арон САЛИМГЕРЕЙ, директор Института государства и права им. Г.С.Сапаргалиева Казахского национального университета им. аль-Фараби, председатель Казахстанской ассоциации международного права – «Почему необходимо вносить поправки в преамбулу Конституции Республики Казахстан» — 25 октября 2023 года, в День Республики, Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подчеркнул: день возрождения нашей многовековой государственности берет свое начало с эпохи тюркских каганатов, Золотой Орды и Казахского ханства… Таким образом, вышеприведенные аспекты обосновывают необходимость изменить текст преамбулы Конституции, заменив словосочетание «созидая государственность на исконной казахской земле» на «народ Казахстана, продолжая многовековые традиции своей государственности» (или тысячелетние традиции своей государственности).

SPIK . KZ . «Депутаты от партии «Ак жол» решили наводнить страну памятниками?» — После выступления президента страны на недавнем заседании Национального курултая в Атырау казахстанские парламентарии выдали на-гора сразу несколько депутатских запросов, адресованных правительству и напрямую касающихся тех тем, которые затронул в своей речи Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Однако, похоже, далеко не все из них поняли смысл сказанного главой государства. Либо поняли, но сознательно интерпретировали его слова в угоду собственным представлениям. Как сказано в их запросе, должны быть установлены памятники самому Джучи, его отцу Чингисхану, его матери Борте, которая названа дочерью казахского народа (?), его сыну Бату, а также «скульптуры великих правителей, батыров, биев, представителей элиты Золотой орды».

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О праздниках и чтении» — Новый формат празднования Наурыза в виде 10 тематических дней прошел довольно интересно, хотя и явно вымотал профильные структуры акиматов. Во многих регионах явно не хватило воображения и мероприятия скатились в откровенный китч и перебор с национальным содержанием. С другой стороны, это идет в развитие идей президента о противопоставлении местного содержания внешним влияниям, в т.ч. религиозным. Духовенство активно пытается влезть в Наурыз, хотя праздник к исламу отношения не имеет. Посмотрим, станет ли наурызнама популярной и устойчивой традицией. Безусловно, формат надо совершенствовать.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Кремль пытается пришить шаровары к тюбетейке» — Конечно, никакая страна, пусть даже самая продвинутая и технически оснащенная, вооруженная до зубов спецсредствами, имеющая соответствующие структуры внутренней безопасности и внешней разведки, не застрахована от террористических атак. И Казахстан здесь не может быть исключением. Не случайно президент Токаев, несмотря на праздники, на следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле» провел экстренное заседание Совета безопасности… Как и следовало ожидать, трагедия в «Крокус Сити Холле», в организации которой подозреваются выходцы из Центральной Азии, вызвала шквал мигрантофобских (и не только!) выступлений со стороны дежурных спикеров российского политического бомонда.

CHECK — POINT . KZ . Джанибек СУЛЕЕВ – «По следам выступления верховного главнокомандующего на 3 Курултае» — Токаев указал, что наряду с укреплением национальной идентичности нам важно чтить память своих героев. А дословно он сказал следующее: «По мере отдаления Второй мировой войны рождается все больше исторических и военных мифов о ней. Казахстан всегда выступал и будет выступать за историческую правду, сохранение настоящей памяти об этом самом кровопролитном конфликте в истории человечества. В следующем году в мире будет широко отмечаться 80-летие Великой Победы». По сути дела, это своеобразный ответ на определенную нигилистическую тенденцию, суть которой едва ли не в полном отрицании былой истории. Прежде всего, истории Казахской ССР… и предлагается выкинуть на свалку истории участие Казахстана во Второй Мировой войне… Хотя с любой точки зрения, и прежде всего с точки зрения здравого смысла — это важнейший во всех отношениях период истории собственно казахов.

ORDA . KZ . «Конфискация понарошку: активы Кайрата Боранбаева так и не отдали государству» — Когда осуждённый бизнесмен Кайрат БОРАНБАЕВ согласился передать государству компании стоимостью более 90 млрд тенге и тем самым выторговал себе свободу, это событие прогремело на весь Казахстан. Для государства кейс Боранбаева стал доказательством, что работа по возврату активов приносит плоды. Но формально часть конфискованных у миллиардера компаний до сих пор принадлежит ему, выяснила Orda.kz.

«Динара Кулибаева готова отдать здание КБТУ государству, но законно ли она его получила?» — Прошлой осенью в Алматы началось судебное разбирательство по делу Казахстанско-британского технического университета. Инициировала иск прокуратура Алматы. По её версии, «Фонд образования Нурсултана Назарбаева», которому принадлежит университет, незаконно приобрёл его в 2018 году у «Казмунайгаза». В фонде, который, напомним, возглавляет Динара КУЛИБАЕВА, заявляют, что никаких нарушений не было. В конце января суд приостановил процесс для проведения медиации. И пока дело находится в подвешенном состоянии, Orda.kz разбиралась его перипетиях.

TIME . KZ . «Пять причин провала сборной Казахстана» — Почему наша команда не попала в финальную стадию чемпионата Европы по футболу? “Время” выделило пять основных причин, помешавших подопечным Магомеда АДИЕВА оформить путёвку в Германию в матчах плей-офф Кубка наций. 1. Завышенная самооценка. 2. Отсутствие игровой практики. 3. Ошибки Магомеда Адиева. 4. Некомпетентность Федерации футбола 5. Отсутствие инфраструктуры и детско-юношеского футбола — Совсем скоро сборной Казахстана предстоит играть в Лиге наций и в отборочном турнире чемпионата мира. Вот только где брать игроков? Молодежная и юношеские сборные играют еще хуже взрослой.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Вместо золота – позолоченная бижутерия. Большинство ювелирных магазинов Казахстана не проходят экспертизы» — Более 80% ювелирных магазинов в Казахстане нарушают законодательство. Они не проходят экспертизы и не ставят на свои изделия казахстанское клеймо. Из-за этого можно усомниться в подлинности заявленных ими проб золотых, серебряных и платиновых изделий, сообщает министерство торговли — «К примеру, казахстанцы могут покупать золотое кольцо 585-й пробы, надеясь, что в нем 58,5% чистого золота, но на деле переплачивают и получают гораздо меньше, зачастую вместо золотых изделий продается позолоченная бижутерия».

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстану следует избегать иллюзий роста производительности труда» — Производительность труда – это колоссальная проблема многих стран, в том числе и Казахстана. Между тем, это основной показатель эффективности экономики, причём и в компаниях, и страны в целом. Но именно по этому показателю мы отстаем от топ-30 развитых экономик мира в 3-4 раза. Как изменить ситуацию? Быть может, следует применить метод Кайдзен во всех производственных и офисных структурах, включая министерства и национальные компании. Вот только следует учитывать все возможные риски.

TENGRINEWS . KZ . «Искусственный интеллект изменит Казахстан? ODAGAI» — Рүстем БИГАРИ — генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства: «Эти инструменты позволят прямо искоренить и просто избавиться от коррупции, потому что искусственный интеллект — это алгоритмы, это четкие правила, и это понятные правила. Ему взятку не дашь«. Руслан СЫЗДЫКОВ — эксперт в генеративном AI: «Мы все придем к эре тотального контроля… У нас будет социальный рейтинг«. Олжас САТИЕВ — президент Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА): «Все новые технологии, которые приходят, они применяются не только в рамках добра… Допустим, дипфейк, дипвойс — это всt начиналось с того, что в Instagram мы могли заменить свое лицо лицом Илона Маска. Сейчас то же самое делают злоумышленники, для того чтобы подменить лицо, представиться сотрудником, подделать свой голос«.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Беременность и роды без мужей: заморозка яйцеклеток набирает популярность среди казахстанок» — Довольно много казахстанок сейчас откладывают материнство на более подходящее время. Кто-то строит карьеру, занят самореализацией, учебой, хочет пожить для себя, а кому-то не встретился тот самый партнер. Однако длительное откладывание беременности несет с собой риски, ведь против природы не пойдешь – с возрастом шансы на зачатие ребенка снижаются и в первую очередь это связано с уменьшением количества и ухудшением качества женских половых клеток. Но в современном мире женщинам 35+, которые в будущем хотят стать мамами, можно застраховать свою фертильность. Как это делают в Казахстане, во сколько обходится процедура, повлияет ли она на здоровье женщины и ребенка в будущем, как долго может храниться биоматериал…

GOLOS — NARODA . KZ . «Серые схемы и распил бюджета? За 6 млрд купят три пятиэтажки в Туркестане» — Итак, три грандиозных тендера объявили в Туркестане. На кону – 6 158 902 800 млрд бюджетных денег, которые выделят на покупку жилья эконом-класса. 30% от этой суммы выделят авансом потенциальным поставщикам или поставщику. Приобрести планируют жилые дома в новом Административно-деловом центре Туркестана, все тендеры проведут способом закупки из одного источника. Организатор и заказчик — Отдел строительства акимата города Туркестан… Что это за бизнес-план у туркестанских чиновников по покупке квартир в том же микрорайоне почти в 2 раза дороже – совершенно непонятно.

AZATTYQ . ORG . ««Нож в сердце казахов». Как требование одной конвенции ставит под угрозу судьбы тысяч семей» — Переселившиеся в последние месяцы из Китая в Казахстан казахи жалуются на невозможность получить гражданство. Проблема в том, что Астана требует апостилированных Пекином документов. За ними нужно возвращаться в Китай, как правило, в Синьцзян. Репатрианты боятся, что не смогут выбраться из этого региона, где власти развернули репрессивную политику в отношении коренных этносов. Активисты говорят, что бюрократические проблемы могут решить сами власти Казахстана.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.