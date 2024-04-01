«Токаев сформулировал позицию средних держав». «О ситуации с паводками: «После горячей стадии полетят головы». «Казахское общество: какие нормы морали возьмут верх – архаичные или современные?». «Казахстанцы честно признались, что мы ленивые и коррумпированные»

Сетевой Казахстан 1 апреля 2024г.

KAPITAL . KZ . «Касым-Жомарт Токаев сформулировал позицию средних держав» – Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в ежегодном Боаоском азиатском форуме (БАФ) в качестве почетного гостя. Президент Казахстана отметил важную роль платформы как центра диалога и международного сотрудничества на фоне беспрецедентной глобальной неопределенности, геополитической турбулентности и экономических потрясений. Ключевые тезисы Токаева прокомментировал директор АНО «Сибирское общество международных исследований» Денис БОРИСОВ — Фактически Касым-Жомарт Токаев сформулировал позицию средних держав по отношению к противоречиям между Западом с одной стороны и Востоком, Севером и Югом — с другой. Главная идея: средние державы не будут участвовать в эскалации международных отношений и не будут занимать чьи-либо стороны; средние державы за возвращение к рациональной логике международных отношений с приоритетом на всеобщее устойчивое развитие.

GOLOS — NARODA . KZ . «Политолог о ситуации с паводками в Казахстане: «После горячей стадии полетят головы»» — Казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ высказал свое мнение по итогам оперативного совещания по паводковой ситуации в стране, которое накануне провел президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ — Несмотря на многократные напоминания со стороны и самого президента, и его администрации, вопрос с паводковой угрозой правительство и акиматы дружно прозевали. Судя по тем картинкам, которая уже несколько дней транслируется в новостях, угрозы и предупреждения были проигнорированы… Сходу увольнять Токаев никого не стал во избежание паралича управления в такой момент. Думается, что после завершения горячей стадии полетят головы. В принципе, нужно ставить вопрос и о пересмотре системы принятия решений и контроля исполнения в исполнительной власти в целом. Заметим и то, что президент принес свои извинения пострадавшим. Правительство и акиматы этого не сделали.

CARAVAN . KZ . «Как тонет Казахстан: хроника весенних паводков-2024» — Обилие талых вод, не вывезенный вовремя снег и сильные дожди привели к тому, что МЧС не справляется с последствиями паводков. Военные части по всему Казахстану вынуждены помогать с эвакуацией и противопаводковыми работами. Из зон ЧС всего эвакуированы 11 306 человек. В пунктах временного размещения находятся 5 456 человек. На контроле – восстановительные работы 40 размывов автодорог, моста и 39 дорожных полотен. С населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь, акиматами созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Помощь населению в зонах ЧС оказывается круглосуточно, в том числе с привлечением воздушных судов. В работе задействованы более 7 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, в т.ч. водооткачивающие средства, плавательные и воздушные судна.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Паводки и… поводки» — Я не специалист по паводкам, но есть ряд вопросов, которые на виду. Что мешало заблаговременно очистить от снега потенциально подтапливаемые территории в населенных пунктах? Почему за эти годы не были обустроены соответствующие водоотводы на местах, которые позволили бы избежать затоплений? Все мы говорим о будущем водном кризисе. Почему все эти, Богом посланные водные ресурсы не сохраняются в резервуарах для дальнейшего использования? Например, агроэксперт Кирилл Павлов говорит, что правительство должно научиться управлять талыми водами, хранить и использовать их для сельского хозяйства. По его словам, соответствующий опыт есть за рубежом… Акимы же отделались легким испугом. Президент, за то, что полстраны ушло под воду, в очередной раз «жестко» наказал их выговорами, которые им, как с гуся вода. Сухим из воды вышел и «решительный, жесткий» новый премьер – строгий выговор получил вице-премьер Скляр.

RATEL . KZ . «Ашимбетов: Только Бозумбаев может навести порядок» — Нуржан АШИМБЕТОВ в свое был акимом нескольких городов, в том числе подверженных подтоплению. Занимал он и пост замакима Павлодарской области по сельскому хозяйству. Акимом области тогда был Канат БОЗУМБАЕВ, присланный в регион разгребать складывающиеся годами коррупционные схемы и бороться с теневой экономикой, в которой первую скрипку играли местные силовики. Добавим, что до Павлодара Бозумбаева отправляли в Тараз — решать проблему с самым низким в стране сбором налогов. В Кантар, возглавляя Алматинскую область, Бозумбаев вышел к разгоряченным митингующим на площадь и не бросил Талдыкорган позже, когда из города сбежал начальник департамента полиции КУДЕБАЕВ и был сожжен акимат. То есть с умением поставить задачу и заставить ее выполнить у нового (седьмого, если говорить о количестве) заместителя премьер-министра все в порядке.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Нефтяные игры» — Любопытные процессы происходят вокруг тех казахстанских месторождений, в которых сидят американские компании. Не так давно профильные ведомства и госкомпания «PSA» поднимали вопрос о бюджетах Карачаганака и Кашагана и вроде инициировали арбитражное разбирательство. В парламенте активно обсуждается вопрос о публикации самих договоров (СРП) и изменении их в пользу Казахстана. Затем в экспертной среде и СМИ появилось идея о том, что россияне могут выкупить Карачаганак, Кашаган и Тенгиз у американцев за счет средств, заблокированных в США в рамках санкций. При этом КМГ активно ведет переговоры о дальнейшем привлечении западных инвестиций в нефтегазовый сектор страны. Затем появилась новость о продаже 2 из 3 казахстанских НПЗ россиянам, которую опроверг министр САТКАЛИЕВ.

SPIK . KZ . «Казахское общество: какие нормы морали возьмут верх – архаичные или современные?» — Массовые драки за бесплатную еду во время празднования Наурыза, разгром ярмарки, которую привезли в Астану таджики, – эти и другие подобного рода события вызывают острые дискуссии в нашем обществе. Многие объясняют непристойное поведение наших соотечественников трагическими событиями прошлого. Например, массовым голодом начала 1930-х, который, дескать, нанес казахам «трансгенетическую травму». Но не слишком ли мы преувеличиваем данный фактор? И где на самом деле искать корни этого явления? Предлагаем вниманию читателей анализ проблемы от историка, кандидата философских наук Сейткасыма АУЕЛБЕКОВА — Я придаю ключевое значение оппозиции между внутренним и внешним пространствами. По моему убеждению, казахстанцы устраивают давку за бесплатный плов, дерутся за места на паркингах, автодорогах потому, что воспринимают эти места как локальности, где нет обязательных правил поведения, где можно поступать по личному произволу, «не как дома».

TENGRINEWS . KZ . «Удивила цифровизация, восхитил смелый казах и полюбился бешбармак: интервью с послом Кореи» — Когда казахстанцы смогут легально работать в Южной Корее, чем похожи казахи и корейцы, что отличает отношения двух стран и особенности кухни двух стран. Об этом и не только — в большом интервью c чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-иком — У нас есть система разрешений на трудоустройство, которую мы применяем в 17 странах, включая три страны Центральной Азии: Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Поэтому я считаю, что наши переговоры с казахстанским правительством идут благоприятно, и я ожидаю, что мы внедрим эту систему разрешений на трудоустройство в Казахстане в течение текущего года. После этого казахстанцам будет разрешено работать в Корее в течение 3 лет, и мы предоставим базовые страховки, включая страхование от безработицы, страхование от несчастных случаев на производстве, медицинское страхование и пенсионное страхование.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстанцы честно признались, что мы ленивые и коррумпированные» — В чем наша суперсила? Или, другими словами: в чем уникальные особенности жителей Казахстана? По словам Натальи ОСПАНОВОЙ, директора группы исследовательских компаний Alvin Market и президента «Казахстанской Ассоциации Профессиональных Исследователей Общественного Мнения и Рынка» (КАПИОР), наши граждане считают себя гостеприимными, щедрыми, религиозными и… ленивыми.

CHECK — POINT . KZ . Жан АБИШЕВ – «Призраки прошлого или действующие лица настоящего времени?» — В конце февраля вал публикаций в интернете вызвало появление фото бывших высокопоставленных чиновников Казахстана Аслана МУСИНА и Бергея РЫСКАЛИЕВА на лондонских улицах. Что стоит за демонстративным размещением такой фотографии от людей, которые долгие годы стремились уйти в тень и не выпячивать себя? Однако идёт время, и как бы хорошо не жилось на чужбине, видимо, настаёт пора, когда надо думать о вечном. Иначе говоря, хочется быть похороненным на родине, даже если это и цинично звучит. Нет, со здоровьем у этих господ всё в порядке, но, видимо, былое положение и ностальгия берут вверх над той осторожностью, которая была им присуща все прошедшие годы.

TIME . KZ . «Пациенты – невидимки» — С начала года в Казахстане официально зарегистрировали 442 случая коклюша. Все заболевшие — дети. Причем 90 процентов — малыши до пяти лет. Самые проблемные регионы — Астана (126 случаев) и три области: Карагандинская (66), Атырауская (48) и Павлодарская (42 пациента). В Минздраве за ситуацией следят и делают вид, что все под контролем. Пока пациентов с подтвержденным коклюшем не так много, поэтому чиновники обходятся без громких заявлений и лишних телодвижений, ограничиваясь общими сводками по теме. Независимые специалисты настроены не столь оптимистично. Наш эксперт — семейный врач Елена ХЕГАЙ — считает, что людей, которые болеют коклюшем, значительно больше.

NP . KZ . «Детдом — не пункт проката» — На пленарном заседании Мажилиса депутат Ерболат САУРЫКОВ привел шокирующие данные: в 2021 году в Казахстане 197 детей вернули в детские дома, в 2022-м – 217. То есть ежегодно число «серийных» отказников растет. По какой причине? Разбираемся. Всех приемных родителей, вернувших чадо государству, объединяет то, что, несмотря на разные причины, людям одинаково сложно бывает справиться с воспитанием приемных детей. Но в целом приемные родители реже возвращают детей, так как они изначально полны решимости воспитать нового члена семьи. Единственное, что сегодня могло бы сократить количество возвратов детей в детдома, — это грамотное сопровождение семей государством.

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