До последнего украинца

Провокация в Буче, теракт в Крокусе… Кто раз за разом «обнуляет» перспективу российско-украинских переговоров о мире?

Перед атакой террористов на Крокус Сити Холл, буквально за день до неё, эксперты оживлённо и даже слегка взволнованно обсуждали «мирный план Эрдогана». Некий документ, слитый в сеть. Очень похоже, что настоящий. Речь в нём шла не только о том, как остановить, наконец, боевые действия на Украине, но и каким образом можно было бы выстроить новый международный порядок. Этот проект успели назвать «Ялта-2024» – с отсылкой к исторической Ялтинской конференции 1945 года, надолго определившей судьбы мира.

Писали, что «план Эрдогана», скорее всего, был согласован с китайским руководством. Представляет собой предложения «глобального Юга». Россия и Украина, в соответствии с этим планом, должны были остаться в тех границах, которые сложились на сегодня «по факту». Украина принимает на себя обязательства до 2040 года оставаться внеблоковым, нейтральным, демилитаризированным и неприсоединившимся государством. РФ, в свою очередь, обязуется провести в 2040 году референдумы на «новых территориях». Жители этих земель должны будут ещё раз определиться: остаются они в составе России или возвращаются в состав Украины.

План содержал много других подобных моментов, не слишком приятных по отдельности для той или другой стороны, но именно поэтому формирующих перспективу компромиссного, не позорного выхода из ситуации для обоих навоевавшихся досыта славянских братьев.

Однако теракт в Крокус Сити Холле всё опять обнулил. Точно так же, как в первый раз всё обнулила провокация в Буче. Для тех из читателей, кто успел забыть: в марте 2022 года, когда война только разгоралась, Россия и Украина договорились в Стамбуле об условиях прекращения боевых действий. Надежды на мир были вполне основательными. Поскольку, с одной стороны, российские войска столкнулись с неожиданно серьёзным и грамотным сопротивлением украинской армии. Блицкриг провалился. С другой стороны, для вменяемых людей было понятно, что, если Россия начнёт воевать по-настоящему, масштаб боевых действий окажется огромным, прольются реки крови. Поэтому, пока не поздно, надо мириться.

Сразу после заключения Стамбульских соглашений Россия, подтверждая серьёзность своих намерений, вывела войска из-под Киева. Но тут в небольшом украинском городке Буча, только что оставленном российской армией, были найдены «следы злодеяний агрессоров». Десятки трупов мирных жителей, разложенные вдоль дороги. Белые нитки торчали в этой истории грубо и откровенно, однако «зверства русских» возмутили весь цивилизованный мир. Зеленский отказался ратифицировать мирный договор – и война разгорелась с новой силой.

Так, судя по всему, получилось и на этот раз. Теракт в развлекательном центре мгновенно уничтожил затеплившуюся было надежду на мир. Всем понятно, что таджикские «биологические дроны» лишь исполнители. Но кто организатор и кто заказчик теракта? В Кремле сразу же «взяли на подозрение» киевский режим. Обсуждается лишь вопрос о том, на каком уровне Киев сотрудничал с исламскими наёмниками и какое участие во всём этом принимали западные спецслужбы.

Зеленский предсказуемо заявил, что это ложь. Что кремлёвские в очередной раз запустили свою пропагандистскую шарманку. Разразился оскорблениями в адрес Путина. После этого Россия начала наносить массированные ракетные удары по ключевым объектам украинской энергетики.

В общем, какие теперь переговоры?

Та легкость, с какой врагам русских и украинцев удаётся купировать попытки найти выход из братоубийственной войны, наверное, должна бы порождать конспирологические версии. Рассуждения о коварной «англичанке», которая постоянно гадит России, причём, всегда чужими руками. О мировой закулисе, теневых манипуляторах, прочих масонах и рептилоидах. Но у меня эта лёгкость вызывает скорее удивление: как предсказуемо стороны реагируют на провокации.

Эта лёгкость и эта предсказуемость наводят на мысль, что так может продолжаться до бесконечности. Хоть три года, хоть десять лет. Как только боевые действия заходят в тупик, как только после очередной мясорубки начинает созревать понимание бесперспективности этой войны – в первую очередь для украинцев, просто потому, что Украина гораздо меньше России, и по людским ресурсам, и по материально-техническим, значит, ей неизбежно придётся искать компромисс с противником – враги этого компромисса должны взорвать в России что-то большое и мирное. Или устроить на Украине провокацию по образцу той, что была устроена в Буче. И так до тех пор, пока на Украине на закончатся украинцы.

Для реализации этой схемы не требуется выдающегося ума или коварства. Просто, когда интенсивность русско-украинской бойни начинает снижаться, надо дать Украине ещё денег и снарядов. Если это не помогает, если опять хотят мириться – надо просто устроить теракт. Ну, и оператором во всём этом противостоянии должен быть с украинской стороны отморозок, для которого славянские мужики – расходный материал.

Когда Зеленского сравнивают с Наполеоном, это справедливо по крайней мере в одном отношении: оба они правители «не коренной национальности». Что не может не накладывать отпечаток. Например – такому правителю совсем не жалко расходовать аборигенов. Французы после горячего боевитого корсиканца Наполеона, который заставил их прыгать выше головы, потом целый век восстанавливали численность своего населения. Что останется от Украины после Зеленского, не знает никто. Мне сейчас скажут, что чудесный грузин товарищ Сталин тоже в этом ряду. Но он хотя бы спас мир от австрийца Гитлера.

Раз уж помянут Наполеон: так совпало, что я как раз сейчас перечитываю «Войну и мир». Великую книгу о великих потрясениях. Прошлый раз я читал её лет 20 назад. Многое, оказывается, успел забыть. Ну и вообще в каждом возрасте там открываешь своё. Сейчас вот, читая Толстого, я задумался о том, что он, похоже, считал человека как такового, как биологический вид, не очень умным существом. Даже великие полководцы и реформаторы, всякие там остроумные дипломаты, светские львы, генералы у него чаще всего люди недалёкие, корыстные, самовлюблённые. Один старик Кутузов, которому уже ничего не надо для себя, по-настоящему умён и тонок. Понимает, что к чему на этом свете. Ведёт дела осторожно и мудро. Почти все остальные «умники» изображены довольно безжалостно. Не надо искать в их действиях, в реализуемых планах какой-то сложности и глубины. Их планы и действия – это столкновение амбиций, сумма чудовищных, глупых, кровавых заблуждений. А поскольку роман Толстого считается величайшим произведением мировой литературы, человечество, стало быть, согласилось с оценками желчного русского гения.

«Война и мир» была написана почти через полвека после войны 1812 года. Когда всё уже утряслось, отстоялось, было разложено по полкам. Наверное, придёт время, и новый гений правильно объяснит новым поколениям землян удивительные события наших дней, расскажет всё как есть о сегодняшних умниках, о героях и злодеях.

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