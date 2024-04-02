Сейсмоустойчивое строительство: мифы государственного регулирования и ответственность подрядчиков

После землетрясения в Алматы вновь встал вопрос отсутствия госконтроля сейсмоустойчивого строительства

Мартовское землетрясение в Алматы вновь подняло волну общественного обсуждения проблем качества строительства. Эта тема актуальна как для Южной столицы, где высоки темпы стройки и сейсмическая активность территории, так и для остальных регионов. Именно из городов областного значения, небольших населённых пунктов последние несколько лет идёт поток жалоб новосёлов. Проблематика в регионах и мегаполисах общая: многочисленные нарушения строительных регламентов со стороны подрядчиков, отсутствие жёсткого контроля за качеством от госорганов. Редакция Energyprom.kz проанализировала тему и выяснила, что ситуация с качеством строительства в стране на самом деле сложная. Однако претензии предъявляют, как правило, небольшим компаниям, не имеющим внутренней экосистемы строгих технических регламентов. Об этом чуть позже.

За прошедший год количество административных правонарушений в строительной сфере в РК выросло на 35,1%. Судя по данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, за январь–декабрь 2023-го было зарегистрировано 5,2 тыс. таких административных дел. Самое распространённое нарушение, оно же одно из самых грубых — строительство без проекта или с проектом, но без экспертизы. В прошлом году по всей стране было зарегистрировано 1,7 тыс. таких фактов. Второе место по количеству нарушений занимает строительство объектов без технического, авторского надзора: 1,1 тыс. фактов. В сравнении с 2022 годом число административных дел по этой статье выросло на 28,2%. В три раза больше стало нарушений при проведении экспертных или инжиниринговых работ на строительных объектах и в два раза больше — фактов несоответствия стандартам приёмки и ввода в эксплуатацию.

Уголовные дела за недоброкачественное строительство в Казахстане — редкость. За прошлый год по статье 278 УК РК было зарегистрировано всего 5 таких дел, годом ранее — 3.

Предпосылки многих перечисленных нарушений проистекают из несовершенства действующего законодательства. Такой вывод можно сделать из сопроводительных документов к проекту нового Строительного кодекса, который находится на обсуждении в мажилисе парламента. В частности, в сравнительной таблице к законопроекту говорится: «Зачастую на отдельные изделия и материалы гарантия составляет максимум один год. В данных обстоятельствах подрядчик не имеет возможности гарантировать качество товара». Предлагается закрепить в законодательстве исключение по общему гарантийному сроку на отдельные конструкции или материалы, по которым производителями указаны свои сроки эксплуатации. С одной стороны, это фактически снимает со строителей часть ответственности в случае рисков в рамках гарантийного срока, с другой — стимулирует подрядчиков использовать стройматериалы с более длительной гарантией.

Выходит, фактически вопрос выбора материалов, их качества лежит в плоскости ответственности подрядчиков, а не государства. Это один из принципов саморегуляции строительного рынка. И здесь на первый план выходит именно внутренняя система строгих требований и регламентов, по которым работает строительная компания. К сожалению, в стране предостаточно примеров недоброкачественного строительства фирмами-однодневками, которые возводят дома с многочисленными нарушениями и исчезают.

Только за прошлый год специалистами Управления градостроительного контроля Алматы было выявлено 1,1 тыс. нарушений в сфере строительства — на 13% больше, чем двумя годами ранее. Госинспекторами в суды было подано 86 исков о сносе незаконных объектов (плюс 62,3%). Вот лишь некоторые компании из чёрного списка.

Для Алматы строгое соблюдение нормативов особо важно из-за повышенной сейсмической опасности. Несмотря на то, что в РК существуют государственные нормативы по строительству в сейсмических зонах, в мегаполисе продолжают появляться непонятные конструкции, в том числе кирпичные, возведённые безо всяких СНиПов и даже без проектов. А ведь для сейсмических территорий, к которым относится Южная столица, предъявляются более высокие требования. Например, арматура должна применяться большего диаметра — 22–28 мм (для несейсмических районов — 12–16 мм). Фактически в два раза толще должны быть стены и фундаментные плиты.

Выдерживать такие стандарты, как правило, могут только крупные компании, обладающие накопленным опытом и внутренней системой контроля. Например, Kusto Group использует технологии раскатных свай под строительными объектами в Алматы.

BI Group при строительстве объектов в Алматы изготавливает более плотную армированную сетку, чем в других городах, а проектирование жилых домов разрабатывает по методологии АО «КазНИИСА», которая легла в основу нормативов страны и считается одной из самых передовых в мире. «Несущие конструкции жилых объектов компании выполняются из монолитного железобетона, который является одним из самых прочных и надёжных материалов, способным обеспечить устойчивость к сейсмическим воздействиям. Проекты проходят двухэтапную проверку на соответствие нормативным требованиям по надёжности, включающую внутреннюю и государственную экспертизы», — отмечают в холдинге.

В свою очередь, BAZIS-A подчеркивает, что при строительстве жилых комплексов компания руководствуется исключительно строительными нормами и правилами РК для строительства в сейсмических районах. Контроль над качеством строительства осуществляется авторским и независимым техническим надзором, а также собственной службой контроля качества компании.

Другой немаловажный вопрос, который казахстанцы часто задают в своих жалобах — почему проекты жилищного строительства не всегда проходят государственную экспертизу и строятся без надзора со стороны госорганов. В новом Строительном кодексе эти вопросы как раз поставлены ребром.

По данным Министерства промышленности и строительства РК, в прошлом году 86% объёма рынка услуг по экспертизе в строительстве принадлежало частным компаниям, и только 14% — государственной. Теперь же предлагается монополизировать рынок этих услуг и полностью передать его в ведение государства.

И последнее. Согласно существующему законодательству, государственные инспекторы в сфере строительства могут проверять качество проводимых работ только на основании жалобы. Просто так прийти на объект и посмотреть, как он строится, нельзя. В новом проекте кодекса предлагается изменить это положение дел, внедрить меры оперативного реагирования и планового инспектирования строительного объекта со стороны ГАСК. Помогут ли новые меры навести порядок на строительном рынке Казахстана, станет известно только через несколько лет.

***

Информация предоставлена Еnergyprom.kz

© ZONAkz, 2024 г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.