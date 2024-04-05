Запасайтесь серебром

Цена физического серебра находится на историческом минимуме

Манипуляции с серебром – одна из самых удивительных афер современного мира. По всем законам классической рыночной экономики этот драгоценный металл не может стоить так дешево, как сейчас. И тем не менее стоит. Правда, нужно различать физическое и бумажное серебро. Физическим серебром в виде инвестиционных монет Нацбанка Республики Казахстан стоит запасаться в целях долгосрочного сохранения сбережений. А если денег у человека много, то это еще и инвестиционный инструмент на продолжительную перспективу.

Долг США растет на $1 трлн примерно каждые 90 дней. Для сравнения, при Рональде Рейгане госдолг Штатов вырос c $900 млрд (округленно) до $2,8 трлн, на что Маргарет Тэтчер ему по-отечески пеняла, говоря про явный перебор.

При этом за 2023-ий год вечно зеленый «бакс» обесценился по отношению к золоту всего на 11,5%. Пусть и с заметным лагом по отношению к долларовому станку, однако золото взяло психологическую отметку в $2260 за тройскую унцию и пытается обосноваться за этой планкой.

Унция серебра тем временем стоит $24,5. Получается, что серебро котируется в 92 раза меньше, чем золото. С точки зрения задокументированной истории человечества это полный абсурд. Традиционно золото и серебро соотносились друг с другом в пропорции от 1:7 до 1:15.

Порой бывали отклонения в ту или другую сторону, но не запредельные. Так, когда коммодор Мэтью Перри «открыл» Японию для внешней торговли с иностранцами (1854-ый год), то участвовать в плаваниях в Страну восходящего солнца с радостью соглашались любые матросы. Дело в том, что в Европе и США того времени золото и серебро соотносились в пропорции 1:13, а в долгое время жившей изолированно Японии – 1:6. На этой разнице все моряки с удовольствием повышали свое благосостояние. Разумеется, такое продолжалось недолго и японское золото-серебряное соотношение пришло в равновесие с общемировым.

Сегодня физически из недр Земли серебра добывается в 7 раз больше, чем золота, что тоже никак не бьется с коэффициентом 1:92. Здесь еще надо понимать, что серебро – это индустриальный металл. Когда крылатая ракета «Томагавк» прилетает в шатер хуситов, то вместе с нею взрываются 16 кг серебра (используется в электронике и электропроводке), которые потом невозможно вернуть в оборот.

Цены на физическое золото и серебро сдерживаются «бумажными» продажами золота и серебра, то есть фьючерсами. По примерным подсчетам, на 1 унцию сделок физического золота приходится продажа 45 унций «бумажного» (фьючерсы на биржах, биржевые фонды, свопы, лизинг, форвардные контракты). А на 1 унцию физического серебра получается 85 унций «бумажного», что и приводит к наблюдаемым перекосам.

Сдерживать рост цен на физическое золото спекулянтам в последние месяцы стало тяжелее, поскольку в его скупку включились многие центробанки. В период кризиса ответственным правительствам нужны средства экстремального платежа, а золото в этом качестве зарекомендовало себя давно и безупречно.

Даниэль (Даниил) Сачков, создатель платформы «Бастион», давно следит за перипетиями рынка серебра. По его словам, спекулянты одновременно играют на понижение золота, серебра и биткоина для продолжения во времени мировой долларовой модели. В какой-то момент оказалось, что фиатному (то есть товарно не обеспеченному) доллару угрожают не только драгоценные металлы, но и биткоин, как самая востребованная криптовалюта.

Однако ресурсы у спекулянтов не бесконечные. После того, как им пришлось перераспределить силы на сдерживание биткоина, цена на золото за короткий срок прибавила 9%, а серебро более 10%.

Как гласит старая английская мудрость, золото – деньги королей, серебро – деньги джентльменов, бартер – деньги крестьян, долги – деньги рабов. Здесь нужно пояснить, что современные деньги от доллара и юаня до рубля и тенге – это долговые обязательства государств, ценность которых держится на том, что люди верят в способность государства ответить по его обязательствам. Размер инфляции показывает возможность правительства реально отвечать по долгам перед держателями национальной валюты.

Нацбанк РК предлагает джентльменам инвестиционные монеты Kókbóri – это ребрендинг инвестиционных монет Altyn barys (золотые) и Kúmis barys (серебряные). Инвестиционные монеты, в отличие от коллекционных, учитывают прежде всего содержание и пробу драгоценного металла. В коллекционных же партиях значительная часть цены создается за счет художественной ценности и редкости.

В общем, если вы не нумизмат, вам не нужно платить ипотеку, лечить зубы и собирать детей в школу, то серебряные инвестиционные монеты будут в самый раз. Они не такие дорогие, как золотые. Если на дворе все нормально и стабильно, то тот же Нацбанк через свои филиалы выкупит их назад. А если ненормально, то оплатите ими тушенку или антибиотики в час «Х». Серебряную монету, которая в кармане, нельзя превратить в ничто кликом компьютерной мышки или росчерком пера.

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