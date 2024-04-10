«Команда президента». «Кому война… а кому потоп, суд и неприятные «антигейские нюансы». «Хельсинки проверит Астану на предмет соблюдения западных санкций против РФ». «Терракт в Крокусе и паводки: восстанавливать дома казахстанцев будут радикалы?»

Сетевой Казахстан 10 апреля 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Президент поблагодарил казахстанцев и глав государств за проявленную солидарность» — «Казахстан искренне благодарен за готовность наших друзей проявить солидарность в нелегкое время противостояния беспрецедентным по своей разрушительной силе паводкам… Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, все их потери будут компенсированы. Как было сказано в моем специальном обращении к соотечественникам, ни один человек не останется без внимания и заботы. Борьба против стихии продолжается. Отрадно, что в момент тяжелых испытаний наш народ вновь проявил себя с самой лучшей стороны, показал пример единства и стойкости. От всей души благодарю граждан Казахстана!».

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК – «Кому война… а кому потоп, суд и неприятные «антигейские нюансы»» — Все события минувшей и текущей недель смешались (как у Облонских) в дружной казахстанской семье: беспрецедентные паводки, затопившие половину страны; беспрецедентный судебный процесс в прямом эфире над экс-министром экономики, обвиняемого в убийстве своей жены с особой жестокостью; невнятная инициатива депутатов от «Аманата» о запрете СМИ, пропагандирующих «нетрадиционную сексуальную ориентацию»… Среди всего этого негатива есть одно обстоятельство, взволновавшее душу и сердце каждого гражданина – водный Апокалипсис объединил народ, и не дожидаясь помощи от власти, граждане сами взялись за общее дело.

CHECK-POINT.KZ . Мурат ХАЛИЛОВ – «Команда президента. Часть II» — Тут необходимо немного уточнить, что если мы говорим о командах, данных президентом, то большинство из них – это инициативы по политическим, экономическим и социальным реформам. Часть касается законодательной сферы, и в этом направлении следует заметить, что практически все, заявленное главой государства воплощено в жизнь так, как было задумано. Есть, конечно, и то, что находится в разработке или этапе согласования, но в целом законотворчество в Казахстане за последние пару лет находится на завидном уровне. Но, как говорится, одно дело принимать законы, а другое – их исполнять. И тут находится немало претензий со стороны предпринимателей и граждан. Но это, по большому счету, не дело главы государства и даже его Администрации. Если подобные факты происходят, то за этим должны следить местные органы власти и уполномоченные государственные органы. Более того, неисполнение норм закона государственными служащими часто попадает под нормы Уголовного кодекса, и именно с этой позиции надо рассматривать эту тему.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О состоянии госслужбы» — АДГС опубликовало Национальный доклад о состоянии государственной службы. В нем отмечено, что по состоянию на 1 января 2024 г. штатная численность госслужащих составила 90583 единицы, фактическая – 83009 человек. Данные по штатной численности министерств и акиматов правительство в декабре 2021г. засекретило — причем, постановлением в котором декларировалось их снижение… По данным АДГС, госслужащим в Казахстане работается тяжело. 90,4% сталкиваются со стрессом на рабочем месте, при этом каждый третий (32,5%) испытывает стресс часто или очень часто. Сами госслужащие, отмечается в докладе, «зачастую не защищены от неэтичного поведения граждан, а также от незаконных действий контрольно-надзорных органов«. 47% служащих не имеют собственного жилья, а «закредитованность превышает 90% (20,9% – ипотека, 41% – потребительские кредиты, 28,6% – рассрочка на технику, мебель и т.п.)«.

EXCLUSIVE . KZ . «Центральную Азию ждут постоянные паводки и сели, если таяние ледников продолжится» — Конференция «Укрепление устойчивости стран Центральной Азии путем содействия региональному сотрудничеству в области оценки нивально-гляциальных систем с целью разработки комплексных методов устойчивого развития и адаптации к изменению климата» проходила в драматические для страны дни. Это обстоятельство придало больше актуальности и остроты обсуждаемым на форуме проблемам… Ледяной язык самого большого ледника Казахстана Туюк-Су за последние сорок лет уменьшился на километр. Ежегодно ледник теряет примерно 1 млн. тонн своего объема. По оценкам ученых, с такими темпами таяния он может исчезнуть примерно за 60 лет. Об этом с тревогой говорил в своих выступлениях и Президент страны К.-Ж. ТОКАЕВ.

KAPITAL . KZ . «Марат Каирленов: В стране арестован каждый четвертый банковский счет» — По итогам 2023 года основным товаром экспорта из РК остается сырая нефть (42,3 млрд долларов или 53,8%). Тем временем, по данным КSAP, Узбекистан к 2037 году может обойти Казахстан по уровню ВВП. В этом сценарии принималось допущение, что в РК сохраняется технологическое отставание при сырьевой направленности экономики. Как диверсифицировать казахстанскую экономику? Что нужно сделать для этого в первую очередь? Как можно создать рабочие места? В беседе с корреспондентом экономист Марат КАИРЛЕНОВ ответил на эти и другие вопросы — Когда физическое или юридическое лицо не платит за что-либо, судебные исполнители арестовывают счета. Мы понимаем, что население беднеет, и просто так счета не арестовывают. Ситуация обостряется все больше. Ясно, что надо во многом менять экономическую политику.

CENTRASIA . RU . ««Смотрящий» за Россией: Финляндия поставила Казахстану новые задачи. Хельсинки проверит Астану на предмет соблюдения западных санкций против РФ» — Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле ТАВИО в ходе визита в Казахстан отметил важность сотрудничества с Астаной в предотвращении обхода санкций, введенных против России. По информации финского МИД, делегация, в которую войдут министр и представители 17 финских промышленных компаний, а также компании EastCham Finland (бывшая Финско-российская торговая палата), посетит Алматы и Астану 9−12 апреля. В сообщении ведомства говорится, что заседание финско-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в Астане 11 апреля. Встречу проведет министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан НЫСАНБАЕВ. Простите, это серьезно?

LOGIRUS . RU . «У банков Казахстана обострилась «санкциофобия», и платежи зависли» — Платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками, иногда до двух-трех недель. Транзакции «висят» неделями, посетовал в интервью «Известиям» вице-президент «Опоры России» Николай ДУНАЕВ. По его словам, некоторые местные кредитные организации вообще отказываются работать с РФ. Например, Halyk Bank. Финорганизации Казахстана пытаются максимально защитить себя от возможного введения вторичных санкций. Долларовые операции «висят» давно, однако проблемы начались и с транзакциями в национальных валютах.

GOLOS — NARODA . KZ . «Терракт в Крокусе и паводки в Казахстане: восстанавливать дома казахстанцев будут радикалы?» — Теракт в подмосковном Крокус Сити, ответственность за который взяли на себя религиозные радикалы ИГИЛ*, привели к обострению антимигрантских настроений в РФ. И в информационном пространстве уже появились мнения о том, что часть граждан Средней Азии, ранее работавшая в России, подастся на заработки в Казахстан. С одной стороны – для нас это позитивная новость, ведь надо срочно восстанавливать разрушенные паводками дома казахстанцев, с другой – а не проникнут ли в Казахстан под видом трудовых мигрантов радикализированные элементы? Эти вопросы редакция обсудила с казахстанскими экспертами.

KZ . MEDIA . Оксана МАКУШИНА – ««Спасти невозможно». Как Бишимбаев бил и душил Салтанат» — Причиной смерти Салтанат НУКЕНОВОЙ стали многочисленные удары — 12–13 раз по голове и удушье. Она несколько часов умирала в агонии. Такое шокирующее заключение сделал в суде судебно-медицинский эксперт с 33-летнем стажем, член Республиканской палаты судебных экспертов Тахир ХАЛИМНАЗАРОВ.

CARAVAN . KZ . «Как живет семья Куандыка Бишимбаева после того, как его обвинили в жестоком убийстве» — Для семьи Куандыка БИШИМБАЕВА это не первый громкий процесс. В январе 2017 года его арестовали по подозрению в коррупции. Позже ему вменили 8 фактов получения взяток и хищения бюджетных денег в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» на сумму 1,2 млрд тенге “в составе организованной группы». Бишимбаев отрицал свою вину до последнего, хотя 20 из 23 обвиняемых ее признали. В 2018 суд приговорил Куандыка к 10 годам лишения свободы, но менее чем через 2 года, в октябре 2019, он вышел на свободу. В МВД сообщили, что Бишимбаеву наказание было снижено до 4 лет и 8 месяцев, а затем мера пресечения и вовсе была заменена на штраф. Также первый замминистра МВД сказал, что Бишимбаев все же признал вину. В любом случае, если бы Бишимбаев отбыл положенное ему наказание, хотя бы и в сниженном виде, трагедия с Салтанат НУКЕНОВОЙ вряд ли бы произошла. В связи с этим редакция рассказывает, как теперь живет семья бывшего министра Бишимбаева.

SPIK . KZ . «Почему казахстанский спорт пронизан коррупцией, и как с этим бороться?» — Только за первые три месяца нынешнего года в Казахстане было зарегистрировано 39 коррупционных преступлений, совершённых в спортивной сфере. Уголовные дела заведены в том числе на нескольких чиновников, занимавших высокие должности в профильном министерстве и подведомственных им структурах, в областных управлениях спорта. Совсем недавно Агентству по противодействию коррупции даже пришлось провести межведомственное совещание по этому вопросу.

ORDA . KZ . ««Тюрьма или лагерь для опасных преступников»: кому мешают детские сады?» — Многие считают, что владение частным детским садом в Казахстане означает высокую прибыль, жизнь в достатке и раздумья о том, куда потратить миллион-другой. Но в реальности… Очень подробно об этом рассказала владелица сети детских садов в Акмолинской области Жанар ЮСУПОВА — Нас обязали получить медицинскую лицензию, для которой нужно было закупить тонометры, биксы, холодильники для вакцин, шины и тому подобное. Причём использовать всё это нам запретили, поскольку персонал дошкольного учреждения не имеет такого права. Следующая статья расходов — голосовые оповещения, охранная система и сигнализация. Это «удовольствие» обошлось в среднем каждому детскому саду от 12 до 20 миллионов тенге. На очереди у нас установка оборудования для снятия биометрии у детей, QR-сканеров, терминалов, систем слежения за входом/выходом, металлоискателей и сканеров. Я посчитала: расходы на установку такого оборудования выходят за рамки 20–25 миллионов тенге.

TIME . KZ . «Привыкли руки к топорам» — Почему облагораживание водоемов Алматы сопряжено с постоянными скандалами. И все как всегда: то подрядчики подведут, то материалы некачественные, то сроки затягиваются… К примеру, не успело АО “Павлодарский речной порт” приступить к реконструкции озера Сайран, как рабочие попортили деревья — они варварски обрубили корни, прокладывая траншеи. Алматинцы просят прокуратуру, городской общественный совет проследить за этим и другими проектами. Ведь на кону внушительные суммы, а подрядчики делают все тяп-ляп.

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