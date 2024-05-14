Чем сердце успокоится

В России и Казахстане растёт спрос на качественную историко-патриотическую литературу

Крупнейший в РФ книжный магазин «Библио-Глобус» регулярно публикует рейтинги продаж. Вот как выглядят верхние строчки апрельского рейтинга в сегменте «История»:

1. Владимир Мединский «Рассказы из русской истории. XVIII век».

2. Ольга Муравьёва «Как воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых семей России – современным родителям».

3. Василий Гавриленко «Цветы со шрамами. Судьбы женщин в русской истории».

Фото/environmentalhistory.ru

Как видите, в топ не попали авторы, разоблачающие сталинизм. Когда-то они были сверхпопулярными у российского читателя. Теперь их вообще нет в рейтингах. Сгинули, провалились. Совсем мало литературы о красных и белых, о гражданской войне. И, как ни странно – нет ничего о плохих либералах, о том, как в начале 90-х они погубили Россию.

Вообще, революции, распри, раздоры почти полностью остались за бортом читательского интереса. Их если и вспоминают, то в качестве урока: так делать нельзя. Доминирует в рейтингах героическая и «бытовая» (но тоже со знаком плюс) российская история минувших веков.

Кроме уже названных произведений в первой десятке оказалась, например, «Джокеры Екатерины Великой» Игоря Курукина и ещё одна книга Владимира Мединского. Вообще, Мединский, можно сказать, джокер современной российской историографии в формате «лайт». Его книги постоянно в топе продаж. Однажды они заняли три из пяти первых позиций в недельном рейтинге «Библио-Глобуса».

В недавнем прошлом Мединский министр культуры РФ. Теперь он помощник президента Путина. Доктор исторических наук. Известен не только как писатель на исторические темы, но и как лектор. Видеокурс Мединского «Рассказы о русской истории» пользуется большой популярностью в стране. Эти рассказы набирают миллионы просмотров. Особенно популярными они стали после начала и не слишком успешного продолжения СВО. Когда россиянам потребовалось зачерпнуть героизма в минувших веках, опереться в трудный час на плечи великих предков.

Точно так же интерес к отечественной истории возрос в СССР во время войны с Гитлером, вернее, ещё перед войной. Тогда серьёзно активизировалась вся патриотическая работа. Были радикально пересмотрены взгляды на прошлое страны, на «проклятый царизм». Если в 1920-е годы российских императоров шельмовали и высмеивали, о былинных русских богатырях сочиняли глумливые стишки, то в середине 1930-х произошёл резкий поворот. Илья Муромец, Александр Невский и Пётр Первый снова стали национальными героями.

Спустя 70-80 лет история повторилась. Сначала, после «победы демократии» в 1991 году, точнее, со второй половины 1980-х, о прошлом страны принялись писать, снимать и говорить всякие гадости. Но опираясь на гадкое прошлое, презирая своих прадедов, нельзя выиграть войну, невозможно посылать бойцов в атаку. Поэтому, когда опять подступили суровые времена, в России ускорился соответствующий поворот в официальной пропаганде и общественных настроениях. Владимир Мединский и другие авторы духоподъёмных произведений о русской истории оказались чрезвычайно востребованными.

Читатели у такой литературы очень разные. Кого-то из них устроило бы повествование на грани фэнтези, главное, чтобы наши там побеждали не наших. Для такой аудитории Мединский тяжеловат. Поскольку он прежде всего добросовестный историк, а потом уже агитатор и пропагандист. Хотя умеет сочетать научную объективность (насколько она вообще возможна в историографии) с лёгкостью изложения. Главная «фишка» его рассказов о русской истории в том, что речь ведётся в первую очередь не о событиях, а о людях. О том, какими были в жизни Потёмкин, братья Орловы, Суворов, другие великие полководцы и администраторы, как у них складывалась биография, через какие житейские коллизии эти люди проходили.

Такой подход вызывает больше интереса, чем анализ геополитических раскладов и социально-экономического положения империй. Например, на женскую часть аудитории производит большое впечатление рассказ о том, что брутальный генерал Багратион был не очень счастлив в личной жизни. Царь женил 35-летнего героя на 19-летней графине Скавронской, первой красавице Петербурга. Она вскоре заскучала, уехала в Европу. Покоряла там лучшие дворы, очаровывала принцев, а муж слал ей деньги, закладывал имения и выигрывал всё новые сражения.

Или вот Бенкендорф, начальник Третьего отделения (на наши деньги это российская ФСБ или казахстанский КНБ). Советскому и постсоветскому зрителю данная организация знакома по фильму Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Там скользкий, с бегающими глазами чиновник Мерзляев в исполнении Олега Басилашвили мешает жить геройским гусарам Гафту и Садальскому. Вообще, Третье отделение, если судить по этому фильму, занималось никому не нужными делами. Потому что врагов у России не было. Все бунты и революции устраивали друзья. Шпионили в пользу англичанки они же. Ну, а Мединский объясняет, что всё было немножко не так. И сам генерал Бенкендорф, оказывается, до того, как возглавить главную российскую спецслужбу, был отчаянным рубакой, героем многих сражений, почти как Багратион.

В общем, рассказы Мединского, обогащая российского читателя и зрителя большим количеством достоверных исторических сведений, оставляют у него приятное патриотическое послевкусие. В этом, если говорить без лицемерия, и состоит задача правильного историка.

В Казахстане, насколько я могу судить со стороны, интерес к отечественной истории тоже растёт. Возможно, по схожим причинам. Страна ни с кем не воюют, но она оказалась на распутье. Неизвестно, как завтра сложатся отношения между мировыми игроками, кто из них победит, чем это обернётся для казахстанцев. В минувших веках такое уже бывало. История народов Центральной Азии содержит на сей счёт много интересного, поучительного – и вполне духоподъёмного для казахов.

В этом можно убедиться, например, если читать популярного казахстанского историка Радика Темиргалиева. Я в первый раз обратил внимание на этого автора ещё в 2012 году, когда мне попалась в интернете его работа «Казахский секрет выживания: исторические уроки». Она о том, как и почему казахи, которые были просто одним из кочевых степных народов, не самым большим и успешным, сумели, начиная с XVIII века, «ускориться» в развитии, набрать численность, занять и удержать новые территории и стать, в отличие от большинства соседей, хозяевами довольно большого и довольно богатого государства. Статья Темиргалиева показалась мне интересной и дельной. С тех пор стараюсь следить за его работами. Очень ценю в них ту внутреннюю свободу, с какой Радик, безусловный казахский патриот, рассуждает, например, по поводу мифа о вечной обездоленности казахов, по поводу сказок о том, что, дескать, хищные соседи вечно их притесняли. На самом деле казахи по-Темиргалиеву – сильный, гибкий народ, умеющий приспосабливаться, выстраивать отношения с другими, более многочисленными народами и добиваться своего на дальней дистанции. Казахские ханы у Темиргалиева крутые парни, под стать Потёмкину или братьям Орловым. Живые, агрессивные, деятельные. Думаю, у казахского читателя остаётся от текстов Темиргалиева то же приятное послевкусие, какое у русского остаётся от лекций Мединского.

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