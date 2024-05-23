«Страсть к переименованиям: неказахским названиям объявлена война?». «Как в Северном Казахстане перевоспитывают сепаратистов». «Почему ничто не заменит отечественные газеты». «Били, бьют и будут бить?». «За что дочь Болата Назарбаева выгнали из стройкомпании?»

Сетевой Казахстан 23 мая 2024г.

SPIK . KZ . «Страсть к переименованиям: неказахским названиям объявлена война?» — Казалось бы, когда в стране столько проблем (чего стоят одни только последствия беспрецедентных паводков), заниматься переименованиями, как минимум, неуместно. Тем более если соответствующие инициативы вызывают у многих граждан раздражение и могут создать им неудобства. Не говоря уже о том, что это потребует немалых финансовых затрат… Обратиться к данной теме нас побудил активно обсуждаемый сейчас проект совместного постановления акима и маслихата города Алматы о переименовании большей части проспекта Юрия ГАГАРИНА в честь Ермека СЕРКЕБАЕВА…

EXCLUSIVE . KZ . «Как в Северном Казахстане перевоспитывают сепаратистов» — Это фрагменты интервью из снятого журналистами муниципального телерадиоканала СКО фильма «Сепаратисты Северного». – У нас были разные проекты, посвященные профилактике религиозного экстремизма и терроризма, – рассказывает автор фильма, редактор тематических программ МТРК Алия ИКЫМБАЕВА — Было бы хорошо, если бы за эту тему взялись серьезные специалисты – политологи и социологи. Причем, не только у нас, в Северном Казахстане, но и в других приграничных регионах, где эта тема также актуальна.

TIME . KZ . «Четверть века вместе с читателем» — 25 лет назад, 20 мая 1999 года, вышел первый номер газеты “Время”. Но по-прежнему газета приходит к читателю — на бумаге, на сайте, кому как удобнее, предоставляя проверенную информацию, объективные факты, взвешенные мнения, острые репортажи. И если наши публикации помогли восстановить справедливость и законность, решить важные проблемы и сделать жизнь хоть немного лучше, значит, мы работаем не зря. О том, что порой остается за рамками публикаций, сегодня хотят рассказать наши журналисты.

Марат ШИБУТОВ – «Почему ничто не заменит отечественные газеты» — Если печатных газет не останется, то истории родной страны, как в XIX веке, нас снова будут учить иностранцы. Наша страна на практике доказывает, что фраза “все, что выложено в интернете, там и остается” неверна, и на самом деле там пропадает куча информации. Тех же действующих сайтов в Казнете с каждым годом становится меньше. С этой точки зрения получается, что единственным форматом сохранения большинства данных о нашей повседневной жизни остаются газеты. Если в интернете сайт живет всего несколько лет, то бумага может храниться десятилетиями, особенно в библиотеках. Но сколько у нас газет?

«Били, бьют и будут бить?» — Эксперты опасаются: закон, который должен усмирить домашних дебоширов, может оказаться “бумажным”. Что нужно сделать, чтобы он реально заработал?

CARAVAN . KZ . «Нацкомпания не смогла остановить рост цен на электричество: сколько денег потеряют казахстанцы» — Казахстанская электросетевая компания KEGOC может лишиться 12-14 млрд тенге из-за неправильного исполнения решения Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ). Административный суд Астаны рекомендовал энергоснабжающим организациям подать в экономический суд на KEGOC.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Структура китайской CNPC пробурит сотни скважин в Казахстане, чтобы добыть побольше нефти» — Компания «Мангистаумунайгаз» («дочка» Mangistau Investments B.V., по 50% которой принадлежит китайской госкомпании China National Petroleum Company (CNPC) и «КазМунайГазу» («дочка» «Самрук-Казыны»), объявила о планах пробурить на месторождении Каламкас в Мангистауской области до 2066 года 392 скважины, начиная с 2024 года, когда будет пробурено максимальное число скважин в год – 70.

ORDA . KZ . «Личная гвардия Тулешова или расходный материал КНБ? Интервью с осуждёнными по делу «пивного короля»» — Кто не помнит громкое дело «пивного короля» Тохтара ТУЛЕШОВА, признанного осенью 2016 года виновным в публичных призывах к свержению власти в Казахстане и других тяжких преступлениях? Его приговорили к 21 году колонии строгого режима с конфискацией имущества. Тюремные сроки получили и 24 подельника шымкентского олигарха. Среди них — бывший первый заместитель генерального прокурора, экс-начальник департамента внутренних дел ЮКО и его заместитель, старший сын Тулешова и несколько предпринимателей. Но мало кто вспомнит сейчас, что среди осуждённых были и два армейских офицера. Это командир шымкентской авиабазы № 55652 подполковник Кайрат Пернебаев и командир механизированной бригады № 35748 полковник Бекзат Жумин.

GOLOS — NARODA . KZ . «За что дочь Болата Назарбаева выгнали из стройкомпании?» — Как присутствие дочери Болата НАЗАРБАЕВА в учредителях повлияло на доходы строительной компании, почему их не пугают 10 судебных разборов год и аресты на технику и счета – заместитель генерального директора ТОО «TOLAGAI-2050» Аскар СЕРДАЛИН ответил на вопросы…

LITER . KZ . «Возраст учебе не помеха: как в ЗКО пенсионеры воплощают свои мечты» — Улучшение качества жизни людей старшего поколения является одним из государственных приоритетов. Для обеспечения полноценного участия пожилых людей в общественной жизни в Казахстане стали активно развиваться так называемые “университеты третьего возраста”. С 2021 года в образовательный процесс вузов включена программа “Серебряный университет”, предоставляющая возможность пенсионерам получать новые знания и навыки в различных направлениях.

ZAKON . KZ . «ЕНТ-2024: что делать, если абитуриент не сдал итоговое тестирование» — В 14 регионах страны стартует основное Единое национальное тестирование 2024 года, в шести областях заявки еще принимаются. Тестирование продлится до середины июля. Какие в этом году есть возможности удачно продолжить образование и что делать, если завалил ЕНТ. У абитуриентов есть возможность сдать основное ЕНТ дважды, а также участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом. Более того, в общей сложности за учебный год есть пять шансов пройти тестовый экзамен.

INFORMBURO . KZ . «Учёба за границей: казахстанцы рассказали, с какими трудностями им приходилось сталкиваться» — После массовых беспорядков на межнациональной почве в Бишкеке, которые вспыхнули в результате драки с участием иностранцев, свыше 600 граждан Пакистана покинули Кыргызстан. Желание последовать их примеру изъявили также студенты из других стран. Редакция Informburo.kz обратилась к казахстанцам, обучавшимся в разные годы за границей. Участники международной стипендии «Болашак» рассказали о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться в других странах.

RATEL . KZ . «Звонок из ада: погибающие горняки шахты Костенко несколько раз звонили на поверхность» — Полгода прошло с момента взрыва на шахте Костенко, трагедия унесла жизнь 46 горняков. Уголовное расследование этого дела близится к завершению. По последней информации Генпрокуратуры, подозреваемыми признаны девять человек, они находятся в СИЗО.

AZATTYQ . ORG . «Остров в полумраке, миллионы на освещение и общественный протест. Как активисты Семея следят за расходами из бюджета» — В Семее разгорелся очередной скандал вокруг уличного освещения. Местные общественники заявили, что сотни установленных фонарей представляют опасность для жизни, а в акимате отвечают: все нарушения устранены, бояться нечего.

KP.KZ . Адольф АРЦИШЕВСКИЙ — «Владимир Рерих. Дебют в черной рамке» — Достаю из почтового ящика четвертый номер «Простора». И нестерпимым ожогом с обложки два слова — «Владимир Рерих». В черной траурной окаемке. Под обложкой журнала его посмертная маленькая повесть с почти казенным, сухим, даже отпугивающим названием, «День рождения Ленина». Но надо знать Рериха, там даже в стертом клише, даже в дуболомном заголовке кроется неотразимо язвительный подтекст. Он мечтал о такой публикации. Именно в «Просторе». В нем подспудно давно и неудержимо вызревал писательский талант. Он не спешил с дебютом. Казалось, жизнь безгранична…

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