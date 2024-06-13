«Право на милосердие. Имеет ли его Карим Масимов?». «На полном гособеспечении: сколько Казахстан тратит на тюремное население». «Экономическое неравенство: как его сгладить? Главная миссия «Справедливого Казахстана». «Десять госпрограмм «слиты в унитаз»

Сетевой Казахстан 13 июня 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Казахстан – Республика Корея: друзья и стратегические партнеры» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ и Юн Сок ЁЛЬ договорились вывести казахско-корейские отношения на качественно новый уровень. Вчера в Астане Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, посетившим Казахстан с трехдневным государственным визитом. Лидеры подтвердили стремление к дальнейшему углублению стратегического партнерства, а в рамках встречи был подписан большой пакет документов, которые будут способствовать развитию сотрудничества в различных сферах.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Не только Масимов взойдет на Голгофу» — Экс-председатель КНБ, один из ближайших соратников экс-елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА, обратился к действующему президенту ТОКАЕВУ с просьбой о помиловании… Это значит, что казахстанская Фемида не намерена ограничиться оглашенным наказанием и будет дальше расследовать его дела. И, чтобы не ухудшить свое положение экс-глава КНБ может пойти на беспрецедентные шаги, включая нарушение неких возможных договоренностей с экс-елбасы или данных им Назарбаеву гарантий. Поэтому обращение МАСИМОВА к Токаеву может иметь далеко идущие политические, тектонические последствия! И можно опасаться за жизнь и безопасность столь информированного сидельца.

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ – «Право на милосердие. Имеет ли его Карим Масимов?» — Согласно закону, Карим МАСИМОВ имеет такое право. Обращает на себя внимание тот факт, что ходатайство подано еще в марте, а сообщают об этом в июне. Очевидно, что в госорганах не знают, как относиться к такому прошению. Помиловать – означает, что выводы, оглашенные сразу после январских событий 2022 года, безосновательны. Следовательно, власти признают, что оценка была ошибочной. Пойти на такой шаг, естественно, не могут. Очевидно, именно поэтому сейчас произошла «утечка» информации о помиловании с тем, чтобы выявить отношение людей и к самому Масимову, и к власти…

ORDA . KZ . «Дело генерала Аманбаева и пытки в Антикоре: интервью с экс-начальником оперативного отдела финпола Алматы» — Злой рок, преследующий казахстанские правоохранительные органы, — междоусобицы. В результате межклановых разборок страдают рядовые сотрудники, как в поговорке: «Паны дерутся — у холопов чубы трещат». Примером тому может служить дело генерала Амирхана АМАНБАЕВА, начальника финансовой полиции города Алматы. В 2017 году он был признан виновным в экономических и коррупционных преступлениях и приговорён к 14 годам лишения свободы. Ни генерал, ни 35 других осуждённых не признали своей вины. Они утверждали, что стали жертвами оговора, мести и личной неприязни бывших сослуживцев, а ныне сотрудников Антикора. Впоследствии экс-главе финпола Алматы удалось добиться пересмотра приговора и оправдаться в большей части обвинения.

SPIK . KZ . Куат АКИЖАНОВ, PhD, Институт ЦАРЭС – «Экономическое неравенство: как его сгладить? Главная миссия «Справедливого Казахстана». Часть 3-я» — В целом переход к более активной политике государства в перераспределении приведет к более равномерному распределению доходов. Это поднимет покупательную способность населения, которое получит возможность увеличить потребление, что будет стимулировать экономическую активность. А отсюда – рост экономики. Если выражаться совсем просто, деньги в стране есть, весь вопрос в том, как мы их перераспределяем – на яхты для 0.0001% или на товары первой необходимости для 99% казахстанцев.

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК – «Десять госпрограмм «слиты в унитаз»: как правительство стреляет себе в ногу» — В минувшую среду мажилисмены в клочья разнесли отчет правительства по исполнению республиканского бюджета за 2023 год. Не вызвал восторгов и отчет Высшей аудиторской палаты (ВАП). Но большинством голосов эти документы все-таки одобрили. Как так — и да и нет? За последние три года «поставлено на утрату» (иными словами, спустили в унитаз) десяток госпрограмм и два нацпроекта – как не оправдавшие себя ни с финансовой, ни с социально-экономической точки зрения. Какое-то отношение АСПИР имеет к ним? Или у него, видимо, и обязательства к ним кончились?

KZ . KURSIV . MEDIA . «В КТЖ ответили на критику Смаилова, заявившего, что компания находится «на грани выживания»» — «Казахстан темир жолы» рассказала, в каком состоянии сегодня находится компания, после того, как председатель Высшей аудиторской палаты Алихан СМАИЛОВ высказался о возможном банкротстве нацперевозчика. В компании подтвердили, что на текущий момент номинальный долг КТЖ составляет 2,9 трлн тенге, 30% из которых – в иностранной валюте, однако добавили, что их финансовые и производственные показатели ежегодно улучшаются.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О ситуации с железной дорогой» — Алихан СМАИЛОВ заявил, что «КТЖ не способна оплачивать свои обязательства. Компания находится в «красной» зоне кредитного риска… Дальнейшее ухудшение состояния активов, наращивание долгов и невозможность их обслуживания без кардинальных изменений в управлении приведет к дефолту КТЖ«. Эти слова были перепечатаны в большинстве СМИ и расползлись по социальным сетям. Вместе с тем, нужно отметить, что основные финансовые проблемы нацкомпании основаны на резком росте кредитов, набранных предыдущим менеджментом и эмитированных в иностранной валюте, что после девальваций 2014 и 2015 гг. резко увеличило долговую нагрузку. В то же время по поручению правительства рост тарифов на железнодорожные перевозки постоянно сдерживается.

KZ . MEDIA . «Проще заставить откупиться. «Подводные камни» процесса возврата активов из-за рубежа» — На минувшей неделе генеральная прокуратура РК в рамках отчетности по возврату незаконно выведенных активов сообщила, что на настоящий момент одобрены соглашения и иски о возврате активов на сумму свыше 325 млрд тенге (на 50 млрд – за рубежом). Также проверяются 150 объектов, находящихся за рубежом, и 140 счетов в банках других стран. Своими наблюдениями в этом вопросе и личным опытом Евгений ЖОВТИС делится в интервью — По моим соображениям, это своеобразная «откупная»: поделиться частью, чтобы не потерять всё.

KP.KZ . «Сведение моральных счетов» — Дело бывшего министра экономики РК БИШИМБАЕВА, забившего жену до смерти, вышло за пределы казнета и обсуждалось в соцсетях по всему, как минимум, СНГ. Например, известный российский продюсер и композитор Максим ФАДЕЕВ так впечатлился, что тут же сочинил песню под названием Salta, посвятив ее памяти убитой Салтанат НУКЕНОВОЙ. Дело экс-министра, приговоренного к 24 годам лишения свободы, видимо, вдохновило многих. Похоже, что судебные иски на мужей-абьюзеров и обвинение их в тирании по поводу и без становятся новым трендом в Казахстане.

TIME . KZ . «Где эта улица, где этот дом?» — В Алматы за последнюю четверть века переименовано более 600 улиц. И часто смена названий вызывает вопросы: почему так, а не иначе? С присоединением к мегаполису поселков, дачных массивов еще и путаница появилась: дублирующие друг друга Абая, Достык, Алтынсарина стали квестом для горожан и экстренных служб. Как разгадать эту головоломку без ущерба для истории и жителей, разбиралась наш корреспондент. В городе более 2600 улиц, проспектов, переулков. Одна из самых коротких, улица Губкина, длиной всего 80 метров, самый протяженный — проспект Рыскулова, 15 километров.

«Борьба с тенью» — “Болашак” обвиняют в использовании параллельной реальности. Эта международная программа долгое время служила символом стремления Казах­стана к образованию и развитию. Однако она снова оказывается под прицелом общественного внимания из-за обвинений в коррупции.

GOLOS — NARODA . KZ . «На полном гособеспечении: сколько Казахстан тратит на тюремное население» — Как сообщили нам в КУИС МВД РК, на содержание заключенных в следственном изоляторе, учреждении минимальной безопасности или же колонии строгого режима выделяется одна и та же сумма. В 2024 году она равна 2654 тенге в день. Таким образом, в год один осужденный, либо же ожидающий вердикта суда казахстанец «съедает» 969 тыс тенге. Стоит отметить, что в эту сумму входит все: еда, одежда и постельное белье, мыло и зубная паста, свет и вода, проезд до места отбытия наказания и домой после освобождения и даже расходы на погребение (если понадобится).

EXCLUSIVE . KZ . «Глеб Пономарев: Молодежь в нашей стране или сидит на чемоданах, или уходит в религию» — За рубежом он представляется казахом. Он не хочет эмигрировать, но все чаще об этом задумывается, потому что, несмотря на все усилия не может приобрести крышу над головой. Просить помощи у отца – депутата парламента – ему не позволяет гордость. Что заставит его остаться и что заставит покинуть родину? Об этом exclusive.kz поговорил с публицистом, блогером Глебом ПОНОМАРЕВЫМ — Я называю себя главным бомжем страны. Мне 37 лет. Когда я разводился, я переписал квартиру на дочку. Уже шесть лет я коплю на жилье, хотя не считаю себя слабым специалистом… Но если я и в 50 лет не смогу купить жилье на своей родной стране, то это значит, что-либо я не умею зарабатывать, либо я просто не успеваю за растущими ценами.

AZATTYQ . ORG . ««Уничтожает всё на своём пути». Фермеры Туркестанской области борются с нашествием саранчи» — В Туркестанской области стаи насекомых уничтожают поля и пастбища. В областной территориальной инспекции говорят, что обработка посевов от саранчи завершатся «через несколько дней». В регионе побывал министр сельского хозяйства.

FORBES . KZ . «Как кикшеринг набирает популярность в Казахстане» — Генеральный директор кикшеринга Whoosh в Казахстане Серик КАНАПИЯНОВ рассказал, почему рынок краткосрочной аренды электросамокатов растет не только в мире, но и в Казахстане, как индустрия кикшеринга отреагировала на закон о регулировании использования электросамокатов и насколько на самом деле высока аварийность этого вида транспорта в республике.

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