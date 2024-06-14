Подробности плана свержения Токаева. Цифровизацию здравоохранения «тормознули» в правоохранительных органы. Кто выводил деньги из КТЖ и почему в «КазМунайГазе» нет служебных романов?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Кому лето веселое, а кому работы невпроворот — акценты Telegram и Youtube-каналы ставят не только на политических новостях. Главная работа сегодня — в затопленных весной регионах. Оценивая ход строительства домов, премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в работе акиматов «инертность, нерешительность и слабая организация». По его оценке, неплохие темпы строительства задают только в Северо-Казахстанской области. В Западно-Казахстанской и Атырауской областях жилье для пострадавших от паводков строят медленно, добавил министр промышленности Канат Шарлапаев.

Между тем, Казахстан готовится к ратификации договора об учреждении «Международной организации по русскому языку». Проект внесен на рассмотрение мажилиса Парламента. Касым-Жомарт Токаев одобрил документ еще 18 октября 2023 года. Его цель — «создать условия для укрепления взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка, как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и взаимопонимания». Казахстан продолжает также усиление статуса казахского языка.

Курс доллара резко подскочил в обменниках, взбудоражив экспертов. Они гадают — связано ли это с санкциями США против Московской биржи, которой принадлежит 13,1% акций KASE? Бурно обсуждается новость о том, что США наложили санкции на еще одну казахстанскую компанию. Зарегистрированная в Петропавловске компания «КБР-Технологии» попала в санкционный список США из-за ее участия в поставках высокотехнологичного оборудования в Россию, пишут каналы, со ссылкой на сообщение минфина США.

А на степенных просторах — поле боя. Более 2,5 тысяч человек задействовали в борьбе с саранчой. Площадь, запланированная к обработке против саранчи, составляет 2,5 млн га.

Не отступает и наркотическая «саранча» — ее в Казахстан стали присылать уже почтой. В этот раз из Таиланда, цитируют каналы пресс-службу АФМ. Обнаружила кокаиновое масло служебная собака во время проведении осмотра склада временного хранения DHL.

Опять заговорили о списании долгов по кредитам людям, из числа социально-уязвимых слоев населения – многодетным мамам, инвалидам 1 и 2 групп, пенсионерам. Об этом авторам каналов сообщил зампред Агентства по регулированию финансового рынка Олжас Кизатов в кулуарах казахстанско-корейского форума.

А депутатов мажилиса потребовали вмешаться в тревожную ситуацию вокруг ухудшения здоровья заключенных в тюрьму Айгерим Тлеужан и Думана Мухаммедкарима. Их близкие, в том числе пожилые родители, приехали в Астану.



В топ новостей каналов вошла и таинственная гибель в Караганде бывшего высокопоставленного полицейского Самата Кусаинова. Отвезя своих детей в школьный лагерь и детский сад, он, вернувшись домой, застрелился. Последние несколько лет он растил пятерых детей один — супруга отбывает наказание в колонии за экономические преступления в сфере «обнала» денег.

Тему политических заговоров и еще нераскрытых коррупционных схем продолжим в обзоре.

Казнить нельзя помиловать

Чемодан госсекретов – 7 392 подписчика на этой неделе

Telegram-канал публикует новые детали плана свержения Касым-Жомарта Токаева во время Кантара. Информационным поводом стала новость, что Карим Масимов в марте подал прошение к Президенту о помиловании. Авторы канала убеждены, что «подобные попытки выйти на свободу будут предприняты еще не раз, но не увенчаются успехом».

Как утверждают телеграмеры, им стало известно, что во время январских событий Масимов инициативно вышел на связь с Дмитрием Медведевым.

«Де факто он был инициатором приглашения сил ОДКБ в Казахстан, рассчитывая, что они позволят ему в итоге вернуться в кресло премьера с расширенными полномочиями, а Назарбаеву — в кресло президента. Цель была одна: избавиться от действующего главы государства путем переворота и вернуть Назарбаева на высший пост в стране «на три года», а потом поставить на это место «более подходящего» человека.», — сообщают авторы ТГ.

Необходимости привлекать силы ОДКБ в тот момент не было, пишут они, но силовики намеренно дезинформировали Токаева о масштабе разрушений и количестве привлеченных радикальных сил (отсюда и заявления Президента о 20 тысячах террористов).

«С 4 по 6 января 2022 года Токаев оказался в настоящей информационной изоляции, организованной силовиками. Расчет был на поддержку Москвы в свержении Токаева, но никто не ожидал, что Президентом будут предприняты крайне решительные действия, которые привели к арестам ключевых силовиков», — утверждает ТГ.

По инсайдерским данным телеграмеров, сегодня «появляется новая информация о тех днях, в том числе со слов Тургумбаева (экс-министра МВД РК), который активно дает признательные показания».

Спасет только хирургия!

Выход к правде – 50 182 подписчика на этой неделе

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов, который первым начал открытую войну с коррупцией в своем ведомстве, а затем оказался на скамье подсудимых, объяснил журналистам с какого конца нужно начинать лечить пораженную коррупцией сферу здравоохранения. «Никакого контроля затрат в медицине сейчас нет…», приводят телеграмеры слова Биртанова.

Коллаж Ulysmedia.kz

«То ли еще будет…Все проблемы с нехваткой денег на онкологию, лекарства, зарплату, растущие, как снежный ком, долги больниц связаны с одной проблемой — отсутствием единого цифрового мониторинга затрат в нашей медицине», – говорит он.

Как пишет канал, экс-министр отметил — эту задачу должна была выполнять единая интеграционная Платформа Минздрава, разработанная в 2015-2020 годах глобальной компанией Ericsson.

«Но работа по запуску платформы была остановлена в 2020-22 гг. бывшим руководством минздрава под давлением правоохранительных органов. В итоге никакого контроля затрат в медицине сейчас нет. Нет даже возможности акты выполненных работ с начала этого года, предоставленных со стороны больниц и поликлиник, проверить и оплатить. В итоге — глубокий системный кризис», – объясняет спикер Telegram-канала.

Авторы ТГ также напомнили, как в феврале этого года Президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что онкология в Казахстане по числу больных стоит на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня на онкологическом учете стоят 222 тысячи человек. Самыми распространенными видами рака в РК являются рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, рак желудка и рак шейки матки. В этом году заболеваемость раком выросла еще на 7,1%. За 4 месяца 2024 года онкология выявилась у 13 278 человек. Погибли от болезни в этот промежуток времени 4060 человек.

… и где 1 трлн тенге?

Злобная татешка — 65 904 подписчика на этой неделе

Эксперты Telegram-канала предлагают казахстанцам проверить свои данные в медприложении «Дамумед», — если не хотите оказаться в центре очередной медицинского скандала.

Как это произошло с алматинкой, которая обнаружила в приложении медицинской цифровой платформы, что является «наркозависимой пациенткой, которой «вправляет мозги» какой-то социальный работник».

«… Мне пришлось скачать приложение, чтобы распечатать выписку из роддома. И я начала читать, пролистывать и наткнулась на прием за 2019 год… Я прочитала о себе такое! Якобы, я наркозависимый человек, которому «вправляет мозги» какой-то социальный работник», — цитирует ТГ заявление девушки в соцсетях.

Медицинская информационная система «Дамумед» неоднократно фигурировала в скандалах о приписках в медицинских учреждениях, особенно в государственных поликлиниках, сообщают авторы ТГ.

«По оценкам экспертов, в полностью перешедшей на цифровой формат системе отечественного здравоохранения, доля «Дамумед» составляет не менее 60%. То есть, если какой-то доктор с целью получения незаконной оплаты решит приписать ту или иную несуществующую услугу, лекарство или даже пациента, то, скорее всего, это случится в системе «Дамумед», — убеждены телеграмеры.

При этом пациент об этом узнает лишь в том случае, если сам является пользователем мобильного приложения «Дамумед». Telegram-канал также рассказывает, как казахстанцы начали проверять электронные паспорта здоровья и выявили кучу интересных фактов.

Медуслуги, якобы, были оказаны, деньги реально освоены, а по факту люди даже не знали, что их лечили. Для решения этого вопроса Фонд медстрахования, начиная с января 2024 года, решил принимать все отчеты на бумаге.

«Вряд ли фонд будет перепечатывать-переводить все бумажные отчеты в информационные системы минздрава. В итоге 2,8 трлн тенге буду освоены в срок и по плану, может даже в августе ещё больше денег из бюджета попросят», — считают эксперты ТГ, напоминая, что в 2023 году из 2,5 трлн тенге, выделенных на нужды системы здравоохранения, исчез 1 трлн тенге.

Кто выводил госденьги из КТЖ?

ABISHEV ANALYTICS — 9 884 подписчика на этой неделе

Экономический аналитик комментирует нашумевшее заявление главы Национальной аудиторской Палаты Смаилова — что национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» оказалась в «красной зоне» риска из-за неподъёмных долгов. Проблемы у национального перевозчика «застарелые — тянутся десятилетиями».

«КТЖ действительно десятилетиями копила долги, бесконечно поглощая между прочим, как бюджетные средства, так и деньги Нацфонда. Ещё осенью 2022 года, в первую половину смаиловского премьерства, Антикор предупреждал об обширных коррупционных рисках в КТЖ. Интересно было бы узнать, что сделало тогдашнее Правительство для исправления ситуации?», — спрашивает автор Telegram-канала.

Нужно понимать, пишет экономист, что КТЖ долгие годы была «дойной коровой», которую накачивали валютными кредитами, а затем выводили деньги через аффилированных подрядчиков и прочие заезженные схемы.

«А ведь на самом деле КТЖ — один из наиболее перспективных проектов казахстанской экономики, естественным образом реализующий её конкурентные преимущества. Транзиты Север-Юг, Восток-Запад, экспорт собственных товаров — всё идет через КТЖ. Не зря ведь у компании растут производственные и финансовые показатели. По данным КТЖ, выручка выросла с 1,3 трлн тенге в 2021 году ($3 млрд) до 2 трлн тенге в 2023 году ($4,4 млрд). В 2023 году прибыль достигла 134 млрд тенге ($300 млн)», — пишет эксперт.

Он отмечает, что сейчас практика бесконтрольных займов приостановлена, последние годы долги конвертировались в тенге. Таким образом, сейчас 30% долга компании номинирована в валюте, остальное — в тенге. А международные рейтинговые агентства считают положение компании «стабильным».

«Безусловно, общественность должна, наконец, разобраться — кто, сколько и в каких направлениях выводил из КТЖ. Быть может, однажды комиссия по возврату активов, разобравшись с крупной рыбой, сможет при помощи правоохранителей выявить и добиться справедливости», — пишет автор ТГ.

Напомним, на днях Алихан Смаилов отчитался об итогах аудита, проведенного на 23 объектах транспортной инфраструктуры с охватом 3 трлн тенге. Как сообщают каналы, были выявлены финансовые нарушения на 29 млрд тенге, неэффективное планирование и использование бюджетных средств – на 168 млрд тенге. Экономические потери и упущенная выгода составили 307 млрд тенге. Номинальный долг «Қазақстан темір жолы» составил Т2,9 трлн, 30% из которых в иностранной валюте.

Темная сторона «оборонки»

Политпросвет.kz – 3 558 подписчиков на этой неделе

Процесс исправления ошибок запущен и в других направлениях. Как на вулкане сейчас в военной сфере. Там вернули государству военное имущество почти на 6 млрд тенге, сообщает Telegram-канал. Генеральная прокуратура, на которую ссылаются авторы ТГ, поясняет, что речь идет об имущественном комплексе в Алматы, состоящим из 10 складов, двух административных зданий и двух производственных цехов, площадью более 16 тыс. кв.м. Поверить трудно, но все это 20 лет находилось в доверительном управлении у частного лица.

«Верховным судом по иску главного военного прокурора объект министерства обороны стоимостью более 5 млрд тенге возвращен государству. В настоящее время идет процедура перерегистрации, после чего объект будет использован для нужд обороны», — пишет ТГ.

А еще по актам надзора, армии возвращены 22 земельных участка, стоимостью 180 млн тенге. Более 200 служебных квартир, общей стоимостью 400 млн тенге, находившиеся в незаконном владении свыше 25 лет, поставлены на государственный баланс. Эти квартиры будут распределены среди военнослужащих, нуждающихся в жилье, цитируют официальное сообщение авторы ТГ.

Может и сюда наведаются специалисты из ведомства Смаилова?

Не место нам под солнцем хлопковым

Ахметов – 1 958 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал бьет тревогу — на юге Казахстана сокращаются бесценные хлопковые поля!

Автор канала анализирует статистику и делает тревожный вывод: легкая промышленность Казахстана в сравнении с соседями по ЦА глубоко в минусе.

Фото/youtube.com

По данным канала, Узбекская легкая промышленность производит одежды и текстиля на 5,5 млрд долларов и составляет 13,7% ВВП. На экспорт (в основном в Россию) уходит 63% продукции. За период с 2020 по 2022 года на российских маркетплейсах продажи узбекского текстиля увеличились на 90%. Легкая промышленность Кыргызстана дает своей стране 7,1% ВВП. Там работой обеспечены 150 тысяч кыргызстанцев — 90% верхней женской одежды для российских потребителей производится в Кыргызстане.

А что Казахстан?

«У нас в легкой промышленности работают всего около 13 тысяч человек. Легкая промышленность занимает лишь 0,3% ВВП», — приводит телеграмер красноречивое сравнение.

А следующее сравнение еще более впечатляет: при советской власти в КазССР в 1985 году в легкой промышленности работало 203 тысячи человек. К 1990 году — 220 тысяч казахстанцев. До 2022 года Казахстан был одним главных поставщиков хлопка в Россию.

«В России ценят и любят казахстанский хлопок, но, как признаются сами фермеры из Туркестанской области, из-за санкционных страхов казахстанский хлопок теперь не поставляют на российские фабрики. Его ценили за качество и цену», — называет автор ТГ причину сокращения на юге Казахстана хлопковых полей, заявив, что политика многовекторности может довести страну до развала собственной экономики.

И нефть, и слезы, и любоф

Байдильдинов. Нефть — 2001 подписчик на этой неделе

А в британских компаниях-инвесторах кипят итальянские страсти. Автор ТГ сообщает, что British Petroleum требует от своих руководителей раскрыть …родственные и любовные отношения с коллегами.

«В «КазМунайГазе» перекрестились…», — смеется экономист.

Олжас Байдельдинов рассказывает, как осенью прошлого года бывший СЕО (главный исполнительный директор) «Бернардо Луни покинул свой пост из-за того, что продвигал по службе девушек, с которыми у него были отношения — об этом писал Financial Times».

«Теперь Совет директоров British Petroleum дал топ-менеджерам и руководителям среднего уровня три месяца на то, чтобы они указали всех своих родственников, любовников и любовниц», — продолжает автор, со ссылкой на издание Reuters, вспоминая шутку: «Почему в «КазМунайГазе» нет служебных романов? Потому что в госкомпании все друг другу родственники».

Телеграмеру мера, предложенная Советом директоров британской компании, очень понравилась. Тем более, что подобное продвижение по службе в иностранных нефтяных компаниях, заметим, практикуется давно. Интересно, что выберут топ-менеджеры и боссы среднего уровня выполняя требование руководства British Petroleum – должностное кресло или любовь?

«… Ждем обновления состава СД нацкомпаний в соответствии с Указом по либерализации экономики», — иронично завершает свою реплику телеграмер.

Возможно, опыт зарубежных коллег вскоре там тоже пригодится.

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