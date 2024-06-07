«Выберет ли молодежь в 2029 году «нужного» президента?». «Что грозит Казахстану, если закончится эра нефти». «SOS с берегов Арала: море останется без рыбы, а рыбаки – без работы?». «Я молилась всем богам, чтобы Эверест пустил меня и потом отпустил домой»

Сетевой Казахстан 7 июня 2024г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Казахстан и Россия на современном этапе» — Казахстанско-российские отношения, несмотря на растущую динамику, перманентно находятся под критикой — прежде всего, со стороны тех, кто хотел бы любой ценой подорвать не только процессы евразийской интеграции, но и превратить Казахстан в своего рода «анти-Россию». В свое время подобный кульбит был проделан в отношении Украины, которая вместо того, чтобы прагматично и взаимовыгодно сосуществовать с соседом-Россией, стала оплотом националистической истерии… Казахстан придерживается прагматичного подхода к внешней и внутренней политике, держа от оборону от тех, кто пытается раскачать не только казахстанско-российские отношения, но и межнациональное и межконфессиональное согласие в стране, дестабилизировать наш регион. Как мы знаем, Астана не стала разрывать отношения ни с Россией, ни с Китаем, которые находятся под постоянным политическим и экономическим прессингом с Запада.

EXCLUSIVE . KZ . Руслан ИБРАГИМ – «Выберет ли молодежь в 2029 году «нужного» президента?» — Через пять лет ожидаются выборы президента. К тому времени численность молодежи достигнет 6 млн. Уверена ли власть, что они отдадут свои голоса за «нужного кандидата» и вообще станут участвовать в выборах?». Тем более, что, старой традиции, результат этих выборов будет известен заранее. Гораздо больше вероятность, что молодежь будет голосовать не бюллетенями на участках, а ногами на площади. Плавные перемены со стороны государства либо настолько плавные, что совсем незаметные, либо идут не в ту сторону. А резкие могут наступить уже независимо от воли властей и сторонников эволюционного подхода.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Что грозит Казахстану, если закончится эра нефти, рассказали аналитики» — Колоссальные потери экспорта и бюджетных доходов грозят Казахстану, если нефть потеряет свою значимость для мировой экономики. Так считает аналитик Halyk Finance Мадина КАБЖАЛЯЛОВА. Она указывает, что продолжающееся ограничение Казахстаном объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ привело к тому, что экономика в первом квартале 2024 года выросла на 3,7% (4,9% в январе – марте 2023 года). В своем обзоре аналитик ссылается на прогнозы S&P Global Commodity Insights. Кабжалялова считает, что они могут помочь при краткосрочном и долгосрочном экономическом планировании, с учетом сильной зависимости Казахстана от нефтяных доходов.

SPIK . KZ . «SOS с берегов Арала: море останется без рыбы, а рыбаки – без работы?» — Жители сёл, прилегающих к Северному Аральскому морю, бьют тревогу: значительное сокращение притока Сырдарьи в последние пять лет привело к обмелению водоёма и, как следствие, к повышению степени солёности воды, что чревато потерей его рыбопромыслового значения уже в ближайшие годы. Это в свою очередь будет означать для местного населения потерю работы и источника доходов, а для властей – риски, связанные с ростом социальной напряженности.

CARAVAN . KZ . «В Минтруда не признаются, есть ли толк от программ переселения: почему казахстанцы продолжают за них платить» — По данным министерства труда, за годы действия госпрограмм и нацпроектов по переселению граждан из трудоизбыточных южных регионов в северные области страны переместить удалось около 52 тысяч человек. Сколько из них там трудоустроились, сколько вернулись восвояси – цифра закрытая.

INFORMBURO . KZ . «Казахстанка Жамиля Баширова: Я молилась всем богам, чтобы Эверест пустил меня и потом отпустил домой» — Как происходит восхождение на высочайшую гору мира и почему 2024 год стал особенным для казахстанских альпинистов, рассказала Жамиля БАШИРОВА, которой удалось взобраться на Эверест — Сама не ожидала, что восхождение пройдёт так быстро.

Жамиля Баширова

Мы рассчитывали на 10 часов, но уложились в семь. Я забежала на вершину, сделала пару фото, а потом ветер сорвал мою сумку, в которой были все флаги. На любой вершине я поднимаю флаг Казахстана. От любви к своей Родине. От того, что я казашка. Так повелось с первой моей маленькой вершинки. Я поднимаю флаг своей страны и флаг компании, в которой работаю уже восемь лет. По образованию я технолог молочной промышленности. Работаю в должности директора по развитию в карагандинской компании.

VLAST . KZ . «Новый вид мониторинга СМИ появится в Казахстане» — В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил закон «О масс-медиа» и в двух чтениях – сопутствующие поправки, которые неоднократно критиковали правозащитники и медиасообщество. В частности, новые нормы позволят отказывать в аккредитации иностранным СМИ, а министерство культуры и информации создаст новый вид мониторинга за нарушением нравственных, культурных и семейных ценностей.

CHECK-POINT.KZ. «Хайп, фейки и погони. Кто виноват в кризисе коммуникаций в Казахстане?» — В казахстанских медиа стало слишком много хайпа и фейков, а чиновники испытывают проблемы в общении с прессой. В среду, 5 июня, на круглом столе «Журналистская этика. Фактчекинг и манипуляции», организованном Казахстанским Медиа Альянсом и Международным фондом защиты свободы слова «Әділ сөз», эксперты обсуждали, как сделать отношения журналистов и чиновников более экологичными.

ORDA . KZ . «Золото и серебро: кому уходят миллиарды, выделяемые на спорт» — В конце мая Антикор опубликовал результаты анализа, которое ведомство проводило в Минспорта. И результаты эти нерадостные — в министерстве нашли признаки коррупционных рисков. Причин для этого много: и дисбаланс в финансировании видов спорта, и непрозрачность распределения средств. Последнее особенно заинтересовало Orda.kz, и мы решили внимательно изучить на сайте госзакупок многомиллионные контракты.

FORBES . KZ . «Как Ayau завоевала сердца слушателей в Казахстане и за его пределами» — В 2018 году, когда только запускался первый рейтинг «30 до 30» в Казахстане, в категории «Музыка» были представлены Скриптонит, завоевавший славу среди рэп-сообщества во всем русскоязычном пространстве, а также Димаш КУДАЙБЕРГЕН, который уже начал свою глобальную экспансию… 21-летняя Аяулым КУСАЙЫН, более известная как Ayau, своим опытом доказала, что с ростом социальных сетей стать популярным и реализовать свой талант можно из любой точки мира. Несмотря на молодой возраст, Аяулым уже опытная артистка, поскольку росла в музыкальной семье… Как из села в Костанайской области пройти путь до главных сцен казахстанских мегаполисов?

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