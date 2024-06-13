Что волнует душу казаха в середине июня

Сетевые СМИ о казахской прессе

Dialog.kz. «Провалы Назарбаева: чем политические действия первого президента угрожали Казахстану» — «Мы не станем великой страной, не увеличив численность нации», — считает казахский журналист Бейсенгазы Улыкбек. Его мнение опубликовано на странице сайта Abai.kz. По мнению автора этой статьи, для увеличения численности казахов в Казахстане власти страны должны создавать условия для возвращения этнических казахов из зарубежья.

«Для решения проблемы трудовых ресурсов не стоит приглашать трудовых мигрантов; нам следует приглашать своих соотечественников. Например, в Каракалпакстане, входящем в состав Узбекистана, проживает около 350 000 казахов (хотя некоторые уже приехали). Почему мы не можем пригласить своих кандасов из этого деградировавшего региона, находящегося на территории экологического бедствия? Их можно было бы разместить в северных регионах, где полностью упали показатели рождаемости, где некому работать. Это поможет заполнить пустые и пустующие поселения этих регионов. Мы бы таким образом оживили бы животноводство и предпринимательство», — считает автор.

***

«Провалы Назарбаева: чем политические действия первого президента угрожали Казахстану« – пишет издание Dalanews.kz. По мнению автора этого материала, ошибки Назарбаева и нынешние амбиции Путина угрожают суверенитету Казахстана. В свою очередь, это заставляет казахстанцев искать баланс между экономическими интересами и политической свободой. В своем материале автор пишет, что на Петербургском международном экономическом форуме руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что юань может стать универсальной валютой на Евразийском континенте вместо доллара. И это было продолжением забытых инициатив Нурсултана Назарбаева.

«В 2011 году первый президент Казахстана Назарбаев предложил ввести единую валюту Евразийского союза. К сожалению, эта идея не реализовалась, что показывает, что он не мог предсказать экономическую реальность, и стала еще одним доказательством его политической кратковременности», — пишет Каракоз Амантай.

По мнению автора материала, Россия, используя экономическую мощь и политическое давление, пытается укрепить свое доминирование в регионе и вовлечь Казахстан в свою финансовую систему. В этой игре Назарбаев не только не обеспечил экономическую независимость Казахстана, но и фактически участвовал в усилении влияния России.

***

Назира ДАРИМБЕТ – ««Должны выходить замуж только за казахов» — почему Токтар Сериков ревнует казашек» — Известный певец Токтар Сериков не скрывает, что он против того, чтобы казахские девушки выходили замуж за мужчин другой национальности, пишет Stan.kz.

По словам артиста, он переживает за будущее нации.

«Многие стали возмущаться моими словами. Но это моя гражданская позиция. Очень ревную казашек, если они имеют отношения с мужчинами другой национальности. Они должны выходить замуж только за казахов, они принадлежат только им. Поэтому казахов мало, может быть, что они выходят за других. Я переживаю за это. Если казашки выходят за других, у меня сердце болит», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Уақыт көрсетеді».

По его словам, дети, рожденные в межнациональных браках, будут иметь непонятную национальность.

«Против того, чтобы казашки выходили замуж за китайцев. Думаешь, русские куда ни шло. Когда узнаю, что казахские девушки вышли замуж за китайцев, особенно становится грустно. Я против этого. В таких союзах рождаются дети непонятного происхождения. Конечно, не буду на всех наговаривать, но хотелось бы, чтобы казашки выходили замуж только за казахов», — заключил он.

***

Предприниматель, бизнес-тренер Ахметбек Нурсила посоветовал экс-депутату Бекболату Тлеухану иногда читать научные книги, а не только религиозную литературу, пишет Skifnews.kz.

Такое мнение Ахметбек Нурсила выразил после выступления Бекболата Тлеухана по поводу тенгрианства.

«Ты же вроде грамотный человек, начитанный. Что наука говорит по поводу землетрясений? Может, почитаешь мнение ученых на эту тему? Даже религия призывает учиться. Кроме Корана, религиозных книг, может быть, почитаешь литературу на тему географии, сейсмологии, и после выскажешь снова свое мнение… Бог, по-твоему, против казахов? Почему нет землетрясений в Швеции, Норвегии, на Мальте или Барбадосе, а в Казахстане есть? Почему Бог настроился против Алматы? Почему северные области не трясет, что было бы, если тенгрианцы провели свой курултай в Астане или Кокшетау?», — написал он у себя на странице в Facebook.

Ранее в сети появилось видео, где Бекболат Тлеухан выражает свое мнение по поводу курултая тенгрианцев.

«Казахи говорят: если кафиры сыты, мусульмане спокойны. Смотрите, мусульмане даже за неверных переживают. А теперь вот говорят, казахи не были мусульманами, от ислама отказываются. Провели вот курултай шаманов (бақсы), которых казахи не хоронили рядом с мусульманами. Потому что они не мусульмане. Абай писал «одиноко стою я, как могила баксы на отшибе», то есть это говорит о том, что их было мало среди казахов. И вот провели этот курултай во время Рамадана, после этого не обижайтесь, что случились паводки. Вы Бога, Аллаха, задеваете, не обижайтесь после этого, почему в Алматы так часто стали происходить землетрясения или как-то раз перед ауызашар буря случилась и город накрыла тьма. Это предупреждение», — заявил экс-депутат.

***

Портал Abai.kz публикует статью кандидата юридических наук Айыпкана Мухамадиева, в которой он пишет, что намерен обратиться с предложением проверить на компетентность депутатов.

Как сообщает юрист, он несколько раз обращался в парламент с жалобой, что они нарушают Конституцию, игнорируя казахский язык при разработке и принятии законов.

«Вы нарушаете и не исполняете норму, прописанную в статье 7 Конституции, которая гласит, что казахский язык является государственным языком Республики Казахстан», — писал я им неоднократно. Но они всегда ограничиваются тем, что благодарят меня за письмо и продолжают свои антиконституционные действия», — пишет Мухамадиев.

***

Алматинка Жанат Торешова в интервью Nege.kz рассказала, как живут трудовые мигранты из Казахстана в Южной Корее. По ее словам, многие казахские девушки, приехавшие из Казахстана на заработки, выходят замуж за местных граждан.

«Я не собираюсь выходить замуж за корейца, нет таких мыслей. Но немало казашек выходят замуж за граждан Кореи, чтобы получить визы, гражданство и остаться там жить. Очень много девушек из России и Украины выходят замуж за местных мужчин. Корейцам нравятся европейки, славянки, особенно русские женщины, у них одна религия. Но казахам это не подходит. Тем не менее казашки вынуждены соглашаться и выходить замуж за корейских мужчин», — говорит она.

Жанат Торешова также рассказала, что многие казахстанцы едут в Южную Корею по туристической визе и остаются нелегально работать.

***

Виктор МАЙЛИН – «Лев поэзии, или Нюансы творческих разборок» — На другом YouTube-канале под названием ASSYLTAS TV (134 тыс. подписчиков!) вышел сюжет, где журналист Ержан Шайжан интервьюировал двух женщин, которые доказывают, что звезда казахской эстрады Токтар Сериков, мягко говоря, присвоил мелодию у другого композитора-исполнителя — Арайлым Мамырбек-кызы…

Выпуск так и называется: «Арайлым Мамырбек: Тоқтар Серіков әнімді ұрлап алды» — «Арайлым Мамырбек: Тоқтар Серіков украл у меня песню». Вкратце данная история с душком выглядит следующим образом. Арайлым Мамырбек-кызы, имеющая музыкальное образование, кстати, в свое время закончившая ту же самую музыкальную школу-интернат, что и Токтар Сериков, является его землячкой – из соседнего села. Сама давно занимается сочинительством. У нее в активе имеется солидный запас до 40 песен. Живет она не в Алматы, а в области и является директором районного дома культуры. В 2022 году она презентовала миру песню «Баба дала баяны» — «Красоты земли предков». Первоначальный текст к мелодии не устроил ее саму и она обратилась к профессиональному поэту, известному казахскому литератору Советкали Нуржанову. Затем выпустила ее в свет, в том числе и посредством интернета в позапрошлом году.

И вот в нынешнем году вдруг из TikTok несется ее мелодия и звучит песня с иными словами, исполняет Токтар Сериков. Потом знакомые стали звонить, пересылать уже полный вариант исполнения песни на ее мелодию столь известным певцом. На одном из концертов исполнитель представил композицию публике следующим образом: «Еще не остыли чернила на строках этой песни, и вот спешу ее преподнести вам!» Это событие вынудило ее в Facebook обратиться к звезде казахской эстрады: «Токтар-ага – верните песню». После чего Арайлым Мамырбек-кызы при помощи продюсера Майры Садуакас-кызы стала бороться за свое наследие. При этом в социальных сетях стали писать, что ее песня очень похожа на песню Токтара Серикова «Ауылым». Дальше больше – некоторые пользователи соцсетей принялись обвинять ее в плагиате. Это стало последней каплей. Как она сама говорит, при всем уважении к талантам и имени Серикова она все-таки решила поставить точки над i. И это при том, что сама по себе песня получилась в его исполнении, с другим текстом очень даже симпатичной и явно полюбилась ценителям. Но мелодия-то все равно создана ею. Также ее покоробило, что все попытки связаться с прославленным земляком ни к чему не привели. Лишь когда к делу подключилась Майры Садуакас-кызы, оно чуть-чуть сдвинулось с точки. Она добилась, что на связь с женщинами вышел помощник Серикова, который заявил, что песня его шефа зафиксирована официально в агентстве по авторским правам еще в далеком 2019 году…

И она вместе с адвокатом не намерена спускать тем, кто делает на творчестве этого человека некий гешефт. Данный случай она характеризует как присвоение чужого имущества, игнорирование с оттенками пренебрежения к персоне Арайлым, и полностью уверена в успешности судебного иска, предъявляемого к Серикову. Пакет документов собран и теперь осталось только официально подать его в суд.

***

До распада СССР казахстанцы мало что знали о тех казахах, кто жил и продолжает жить в том же Китае. А ведь там находится одна из крупнейших зарубежных казахских диаспор, по разным оценкам доходящая до 6–7 млн человек. И там жили по-своему выдающиеся личности, оставшиеся в памяти. У нас же многие, кто интересуется казахами из КНР, сразу могут вспомнить Оспана-батыра, который был казнен китайскими властями за вооруженную борьбу в 1950-х годах. Но там, в Восточном Алтае, как говорилось выше, по-прежнему живут казахи. А что с ними было в 1970-х, 1980-х годах и далее?

Еженедельник Союза писателей Казахстана «Қазақ әдебиеті» опубликовал очерк «Лев борьбы» про выдающегося спортсмена, борца Солтыкена Кокишулы: «Осень 1975 года. Во дворце спорта Урумчи шли отборочные соревнования борцов из семи регионов — Алтая, Тарбагатая, Или, Кашкара, Котана, Аксу, Торпана — в Синьцзянскую региональную сборную Китая по борьбе. Темнокожий молодой человек, одетый в черный халат, пришел к организаторам соревнований и потребовал участия в соревновании». Юноша катком прошелся по всем своим соперникам. «На церемонии награждения по итогам конкурса общественность узнала, что имя этого молодого человека, занявшего первое место в этом конкурсе и награжденного золотой медалью, – Солтыкен Кокишулы, житель Алтайского края». Он выиграл массу турниров, у него было ожерелье из золотых медалей победителя многих крупных турниров.

Но наш герой был не только легендарным борцом КНР, обладателем званий «Лучший спортсмен Китая», «Отличник физического воспитания». Он стал известным мастером поэзии и никогда не лез за словом в карман. «Его стихи постоянно публикуются в казахских газетах и журналах, издаваемых в Китайской Народной Республике, таких как «Алтайская газета», «Иле газета», «Синьцзянская газета», «Алтай Аясы», «Иле Аянкы», журнал «Шугыла». Кроме того, он последовательно публиковался в различных изданиях Казахстана. В 2002 году первый сборник стихов Солтыкена Кокишулы «Ак семсер» вышел в свет в государственном издательстве Республики Казахстан и стал настоящим фаворитом среди читателей. В Китае же книги «Голубой пике», «Зеленая стрела», «Айбалта», «Кара Чокпар», «Пять видов оружия» выходили одна за другой и получили хорошие отзывы читателей. В настоящее время является членом Общества писателей Синьцзяна Алтайского края, Общества писателей Алтая».

К великому сожалению, 25 апреля 2024 года, в год Улитки, в 11 часов, в родном городе Алтае, в своем благословенном доме, он предстал перед Богом.

***

Айдын ОЛЖАЕВ – ««Мой Алтай» – это чей Алтай?» — Недавно в Китае вышел в прокат телесериал про синьцзянских казахов «Мой Алтай», снятый по мотивам автобиографической книги китайской писательницы ЛИ Жуан. Сериал стал очень популярным в Китае и даже попал в шорт-список Каннского кинофестиваля. Скоро его покажут по «Седьмому каналу» и в Казахстане.

Но тут следует разобраться, не прячется ли за красивой сагой о любви между казахским парнем и китайской девушкой скрытая художественная пропаганда, которая полна манипуляций вокруг казахов в Синьцзяне, пишет автор Тілек ЫРЫСБЕК в интернет-журнале 98mag.kz.

Сериал про историю любви между казахским парнем Батаем с конефермы, мечтающим стать тренером лошадей, и девушкой по имени ВЭН Сю, мечтающей стать писательницей…

Несмотря на то, что кадры в сериале разукрашены национальной казахской одеждой, песнями Абая, казахскими кюями и жизнью в жайлау, стереотипы, показывающие местные народы пьющими людьми, не обошли стороной и эту картину. Главного героя — казахского парня — сыграл самый популярный в Китае актёр ЮИ Ши…

Лишать местные народы собственных языков, превратить из субъектов в объекты и клеймить их согласно своей идеологии – распространённый приём государств-колонизаторов. Даже название сериала «Мой Алтай» звучит как заявление, как явный намёк на то, чьи это владения.

Другая идеологическая направленность сериала – колонизатор винит свою колонию в том, что те непохожи на них, и заодно через демонстрацию идеальной современной жизни выставляется непригодной традиционная жизнь местных народов. Особенно это было заметно, когда Султан не смог сесть в мотоцикл. По сути, китайцы в фильме презентованы эдакими «белыми людьми», несущими отсталым аборигенам цивилизацию. Удивительно, как такой пропагандистский сериал попал в шорт-лист авторитетного в Европе Каннского кинофестиваля. А намерения показать сериал по «Седьмому каналу» в Казахстане опять даёт нам понять, что правительство Казахстана не заботит судьбы синьцзянских казахов.

***

Назира ДАРИМБЕТ — «Почему Казахстан называют «русскоязычной страной» и зачем нужны детские религиозные лагеря» — Российский тренер Станислав Черчесов рассказал, почему согласился тренировать сборную Казахстана по футболу, пишет Nege.kz.

По его словам, он принял предложение работать в Казахстане, потому что для него здесь привычная среда.

«Мне поступали разные предложения, но я не хотел, работать в заграничной среде. Ничего не имею против. Но я работал два года в Венгрии, там вынужден был разговаривать на английском или немецком. А мне хотелось работать в русскоязычной среде, поэтому я приехал в Россию. Что ни говори, Казахстан – русскоязычная страна, мы все вышли из СССР. Поэтому для меня нет здесь большой разницы», — сказал он журналисту, отвечая на вопрос, почему его заинтересовало это предложение.

***

На портале Adyrna.kz опубликован пост юриста Тортуыла Шокана о том, что Санжар Керимбай, некогда известный как последователь суфизма, собрался открывать летние лагеря для детей.

«Он и сам-то толком не познал философию суфизма, его даже взрослые не понимают, что он говорит. А теперь хочет открыть лагеря на время каникул в Астане и Уральске и морочить детям голову религиозными лекциями. «Что дает детям наша слабая образовательная система, ущербные учебники и учителя?» — говорится в рекламе его лагерей. Обещает, в общем, восстановить все упущения в образовании и воспитании детей. Детям каникулы даются, чтобы они отдохнули и восстановили силы. Но если их умы займет «философ» Керимбай, то точно в их головах будет каша. Кроме того, для организации подобных лагерей есть специальная программа Минобра, и для этого требуется лицензия», — пишет юрист в своем посте в Facebook.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.