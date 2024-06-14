Наркокартели превратились в геополитический фактор

Организованная преступность доросла до уровня транснациональных корпораций

Эволюционируют не только банки, НКО и футбольные клубы, но и транснациональная преступность. Лидером в данном сегменте выступают наркокартели Мексики, задающие тренды в организационных, логистических, финансовых, силовых и прочих вопросах. Размах их деятельности принял такие масштабы, что эксперты рекомендуют истеблишменту демократической и республиканской партий США сбавлять взаимную конфронтацию. В случае скатывания Штатов в вариации гражданской войны мексиканские наркокартели в состоянии взять под действенный контроль значительную часть американской территории.

Наркокартели не раскрывают своей бухгалтерии, однако внешние эксперты утверждают, что обороты таких преступных организаций со штаб-квартирами в Мексике однозначно перевалили за $1 трлн, из-за чего те и превратились в очень весомый фактор экономической, политической, социальной и военной реальности на обоих американских континентах.

Родоначальником наркокартелей считается Колумбия. Пабло Эскобар предлагал в 80-ые годы прошлого века правительству этой страны выплатить государственный долг – $15 млрд – а взамен оно от него отстанет. В Боготе явно имелись сторонники такой сделки, но строгий присмотр из Вашингтона заставил колумбийские власти воевать с наркомафией. Доходило до того, что у регулярной армии не хватало штыков для ведения боевых действий с многочисленными и хорошо экипированными боевиками наркокартелей, но в конце концов тот же Эскобар был уничтожен (2 декабря 1993 года).

Потом американские власти занялись наведением порядка в Карибском бассейне на море и на суше, сильно усложнив судам и самолетам с грузом наркотиков попадание на территорию США.

Тектонические изменения в логистике за 90-ые годы привели к тому, что потоки кокаина из Колумбии, Перу и Боливии (в силу климатических условий там главные плантации коки) пошли сначала в Центральную Америку как перевалочную базу, потом в Мексику, а уже из ее 30 портов на обоих побережьях и густой сети автомобильных дорог в США.

В переломном 1993 году выручка мексиканских преступных группировок, специализирующихся на наркотиках, составила порядка $27 млрд. Вроде бы не так уж и много, но все-таки вровень с годовыми доходами Мексики от экспорта обычных товаров. К тому же речь идет о долларах начала 90-ых, то есть куда более «тяжелых» по покупательской способности.

А потом в бесспорные лидеры вырвался наркокартель «Синалоа». Он стал первым вертикально интегрированным диверсифицированным предприятием. Помимо кокаина в картеле занимались производством и экспортом героина, марихуаны и метамфетамина.

В 2012 году производимый «Синалоа» в высокогорьях Колумбии и Перу килограмм кокаина стоил примерно $2000. На территории Мексики его цена взлетала до $10000 (оптом). После пересечения границы США та же оптовая цена поднималась до $30000. Ну а розничная цена того же килограмма в Штатах превышала $100000. Следуя логике бизнеса мексиканцы подмяли под себя на американской территории ту же бойкую колумбийскую мафию и включили ее в общую систему функционирования.

В эпоху «Медельинского картеля» 30% доходов от производства, транспортировки и реализации наркотиков оставались в странах-производителях, а 70% рассасывались по банкам и другим финансовым институтам коллективного Запада. «Синалоа» перевернули финансовую пирамиду и теперь львиная доля от доходов преступного бизнеса достается непосредственно мексиканским наркокартелям.

По оценкам 2019 года под контролем только «Синалоа» в государствах Северной и Южной Америки находилось более 1,5 тысяч предприятий. К вопросам инвестирования в других странах главный мексиканский картель подходит очень основательно. Производится глубокая разведка, завязываются контакты с бизнесменами, государственными и политическими деятелями, в сфере масс-медиа. К силе прибегают в крайних случаях, однако ее потенциал огромный и надежный.

В 2006 году мексиканское правительство, напуганное ростом наркокарталей и находящихся под их контролем активов, начало войну против наркомафии. Она унесла свыше 50 тысяч жизней, но мексиканское государство на сегодняшний день контролирует 67% территории страны – на остальной полновластно хозяйничают бандиты и еще устраивают войны между собой.

Будучи хорошо диверсифицированными, мексиканские наркокартели занимаются любым криминальным бизнесом, который в данный конкретный момент рентабелен. Например, они вывезли из Калифорнии в Мексику впечатляющее число женщин и детей в сексуальное рабство. Косвенно это говорит и о степени коррупции в силовых и правоохранительных органах сопредельных штатов США, ведь живой товар – это всегда более проблематично и громоздко, чем наркотики. Миграционный поток в США с юга наркокартели тоже в меру сил взяли под контроль и монетизировали.

Силовые возможности мексиканских наркокартелей тоже впечатляют – свой спецназ с новейшим стрелковым оружием, всевозможными приспособлениями к нему, средствами связи, защитным снаряжением, ПЗРК и вертолетами (пока не ударными). Против регулярной армии Пентагона это слабовато, но если США свалятся в гражданскую войну и анархию, то уже в наличии сила, способная взять под свой контроль огромную территорию в приграничье с Мексикой и специалисты американскому истеблишменту на это постоянно указывают.

Как эволюционирует наркомафия в Казахстане сказать трудно, но в любом случае торговля наркотиками в республике не останавливается ни на день. Значит, объемы поставок и аккумулируемые ими ресурсы позволяют коррумпировать любые правоохранительные и государственные структуры.

В последнее время наркобизнесу существенно вредят талибы, которые систематически сокращают посевы опийного мака в Афганистане, но «проблема» во многом решается за счет поставок «синтетики» из Европы. Стоит напомнить, что за время американского присутствия в Кабуле производство афганских наркотиков выросло в 40 (сорок!) раз и доходы от наркоторговли достигли $150 млрд в год.

Фото: ©Ahmad Masood, Reuters

Наркомафия и наркопотоки в Центральной Азии носят транснациональный характер. По информации российских правоохранительных органов, в год десятки тысяч выходцев из региона попадают в тюрьмы Российской Федерации за наркоту. Но раз поток не останавливается, а поступающий на рынок России героин исчисляется десятками тонн, значит базовые схемы у наркомафии остаются рабочими. Следовательно и ресурсы в ее руках сосредоточены впечатляющие.

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