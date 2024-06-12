Война Миров. От Швейцарии к Стамбулу-2

В «украинском вопросе» слишком большая ядерная компонента

Восточно-европейский кейс может разрешиться быстрее, чем выйдет из строя казахская многовекторность. Спасательный круг в виде «Стамбула-2» кидает президент Турции Реджеп Эрдоган. В отличие от мирной конференции в Швейцарии, запланированной на 15-16 июня, турецкий лидер предлагает формулу, имеющую ряд точек пересечения с реальностью. Само появление «Стамбула-2» свидетельствует о мощном запросе весьма влиятельных геополитических сил на разрядку. Потому что воронка эскалации вокруг войны на Украине грозит принять совершенно неуправляемые формы и последствия.

Казахстан формально не является стороной войны в Восточной Европе. Однако в реальности она создает Астане слишком много проблем начиная с вопросов торговли и финансовых операций, заканчивая проблематикой внутреннего раскола общества и деятельности иноагентов.

Тезис о том, что любая возникающая проблема – это не только вызов, но и возможности, в Акорде энтузиазма не вызывает. От войны на Украине «наварились» конкретные бизнесмены, властно-финансовые группы и НКО, тогда как угрозы государственности и целостности общества несут масштабный, многочисленный и разноплановый характер.

Республика Казахстан в реакции на украинский кризис традиционно присела в геополитическом шпагате, ибо торговля в первую очередь ведется с Россией и Китаем, деньги и недвижимость элитариев складированы на Западе, а главные специалисты по санкциям заседают в США. Все годы войны стулья противоборствующих лагерей разъезжаются и перед Астаной светят реальные перспективы провалиться между ними. Она за время затянувшегося шпагата уже потеряла чувствительность ко многим прежним важным импульсам и не приобрела реакций на новые.

Судя по утечкам в прессу, ключевая точка «Стамбула-2» – это вопросы международной безопасности, включая ядерную компоненту. В Швейцарии подойти к такой теме нет даже гипотетической возможности, ведь шоу с международной конференцией задумано в первую очередь в качестве PR-акции, а в таком формате серьезные вопросы не решают.

Конференцию в швейцарском полукантоне Нидвальден убили две страны – Китай и Израиль. Задуманное как ловушка для государств глобального Юга, чтобы выставить их в качестве сторонников коллективного Запада и противников России, широко разрекламированное мероприятие сдулось после пары публичных заявлений из Поднебесной.

В первом тезисе официальный Пекин заявил, что признает только те конференции, чья легитимность поддерживается и Москвой, и Киевом. А во втором КНР акцентировала, что организаторы «мирной» встречи в Швейцарии ни о каком мире не думают и в реальности его совершенно не хотят.

Израиль «подыграл» в том, что ближневосточные государства очень злы на него за кровавые события в Секторе Газа, а коллективный Запад для таких стран выступает в качестве органического союзника Тель-Авива и, следовательно, соучастника преступлений. Поэтому как только Китай дал рекомендацию не отправлять серьезных функционеров в Швейцарию, многие ближневосточные и вообще арабские и мусульманские игроки ее на радостях полностью проигнорировали.

Вечно многовекторный Казахстан после серии продолжительных и нудных обзвонов Акорды со стороны западных функционеров стал латентно собирать делегацию в Нидвальден. И тут Пекин заявил, что делать там нечего. Дабы никого не обидеть, Астана никакой внятной информации по своему участию в швейцарском эвенте не дает.

У запроса серьезных игроков на разрядку имеются не менее мощные объективные ограничители. Во-первых, это недоговороспособность западных элит, особенно европейских. Геостратег Андрей Школьников считает данное качество следствием «просадки» интеллектуальных и волевых качеств западных элитариев.

«Действия противника рассматриваются ими в виде тупой версии себя. Они реально всех считают глупцами, которые не способны придумать чего-нибудь хитрого или оригинального, – отмечает эксперт. – Ушедший вниз интеллектуальный уровень западных элит не позволяет им осознать насколько сложна современная картина мира. Даже если они умны и хитры – они читаемы. Они могут обмануть на краткосрочную дистанцию, но становятся бессильными уже на среднесрочной».

В Кремле данную характеристику противника осознают, но пока не понятно как будут решать имеющуюся проблему. Если мы вспомним пир западных победителей после капитуляции Советского Союза и социализма, то несмотря на все перегибы и эксцессы исполнителей, по очкам свою часть договоренностей функционеры эпохи Маргарет Тэтчер и Джорджа Буша выполнили. Теперь таких фигурантов среди них нет.

Формально договор о перемирии до 2040 года (дата от Анкары) в любом случае нужно заключать с первыми лицами Назалежной, а президент Владимир Зеленский нелегитимен, из-за чего любая его подпись даже с юридической точки зрения никакой ценности не представляет. В этом вторая проблема «Стамбула-2».

Если судить по утечкам в прессу, то высокие договаривающиеся стороны обеспокоены возросшей военной конфронтацией, в том числе в ядерной сфере. НАТО и коллективный Запад «накрутили» себя на предмет того, что западный мир не может допустить победы Владимира Путина на Украине, потому что для него это будет катастрофой. В какой-то момент созданный пропагандистский конструкт совершил фазовый переход и хвост начал вилять собакой.

Когда пропагандистский фантом надувался, то за спиной были победы ВСУ в Харьковской области и сдача россиянами Херсона, а впереди маячил мираж новых побед. Отсюда все говорящие головы от Йенса Столтенберга до Жозепа Борреля повторяли сентенцию про «пусть все решится на поле боя».

Когда на поле боя все решилось в пользу Москвы, начались угрозы, что если фронт ВСУ рухнет, то НАТО двинет на помощь Киеву свои регулярные войска. Военные эксперты отмечают, что большая часть российских военнослужащих и средств ведения войны из боевых действий на территории Украины выключена и развернута таким образом, чтобы вступить в бой непосредственно с контингентами НАТО. Если в горячую фазу столкновения войдут такие гигантские ядерные потенциалы, пусть и для начала конвенциональными типами оружия, то уже никто ничего не в состоянии будет гарантировать.

Глобалистский экономический и финансовый порядок уже получил серию крайне чувствительных ударов, залечивать раны после которых предстоит длительное время. Той же Турции не нравится, что американские финансовые санкции отрезают турецкий бизнес от российского рынка, который Анкаре нечем и негде компенсировать. Стонут от происходящего и государства вроде Казахстана, поскольку каток вторичных санкций может создать им чрезвычайно серьезные проблемы.

Либеральное крыло российской правящей элиты из последних сил пытается выполнять роль переговорщиков с коллегами на Западе. Однако как не оправдавших надежды их могут списать в пользу патриотически настроенной части элитариев и тогда виток противостояния в разных сферах выйдет на новый уровень.

Политолог Андрей Ермолаев в контексте «Стамбула-2» указывает: «Идет превентивный вброс, что какие-либо компромиссы по чужим правилам без России бессмысленны, невозможны и есть рамка, на которую Москва в принципе ориентирована. Кремль дал понять, что будет исходить из своих интересов, только он их доформулирует. И еще была демонстрация, что Россия и Китай в этом вопросе будут вместе».

Приближающаяся дата президентских выборов в США тоже требует сворачивания войны в Восточной Европе. Администрация президента Джо Байдена не может продемонстрировать избирателям успехов на украинском направлении, которые хоть как-то оправдывали бы вложенные ресурсы. Европа тоже плачет под бременем украинских расходов.

Вот и посол США в Киеве Бриджит Бринк постоянно педалирует в СМИ тему коррупции и казнокрадства со стороны гражданского и военного руководства Украины. Наблюдатели рассматривают это как способ принуждения украинских элитариев к переговорам, что тоже подтверждает запрос на разрядку.

Ключевая фишка «Стамбула-2» в отсылках к 2040 году – туда переносятся все референдумы и другие принципиальные решения. Такая дата автоматически снимает ответственность с действующих политических лидеров и перекладывает проблему принятия решений на следующее поколение политиков. С одной стороны политические лидеры очень любят ни за что не отвечать, а с другой стороны им нужно демонстрировать результат. Правда, здесь можно понадеяться на силу пропагандистской машины. Если враги прекратят информационную войну, то вопрос работы с собственным населением резко облегчается.

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