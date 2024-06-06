«Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем постоянно в контакте». Концептуальные основы политического курса Президента Касым-Жомарта Токаева. «Токаевская элита». «Переименования в Казахстане: почему игнорируется общественное мнение?»

Сетевой Казахстан 6 июня 2024г.

INFORM . KZ . «Президент Токаев поддерживает наше взаимодействие по всем направлениям — Владимир Путин о сотрудничестве с Казахстаном» — Об этом Президент России Владимир ПУТИН заявил во время своей встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств, которую он провел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), главным редакторам международных информационных агентств. В ходе беседы главный редактор МИА «Казинформ» Аскар ДЖАЛДИНОВ задал вопрос: — Владимир Владимирович, каково будущее взаимоотношений между Казахстаном и Россией как соседних государств?

— Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем постоянно в контакте, с Президентом Токаевым. У нас сложились с ним очень добрые, доверительные, дружеские отношения. Честно говоря, я не вижу ни одной мысли, которая бы хоть как-то осложнила наши отношения. То есть у нас практически по всем векторам идет очень продуктивная совместная работа. В том числе благодаря Президенту Токаеву, который поддерживает наше взаимодействие по всем этим направлениям. Скоро собираемся в Астане. Там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашение, конечно, им воспользуюсь.

KAZPRAVDA . KZ . Ерлан КАРИН, Государственный советник РК – «Консолидация и развитие» — Концептуальные основы политического курса Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Идеологическая платформа страны на новом этапе развития сформулирована Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его программной речи в марте, на третьем заседании Национального курултая в Атырау. В основе данной идеологии лежит такое универсальное понятие, как «Справедливость». Соответственно ключевой идеологемой проводимого государственного курса является «Справедливый Казахстан». «Справедливый Казахстан» – это одновременно стержень государственной идеологии и цель государственной политики, а также образ будущего для общественного сознания.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Токаевская элита» — Интересный момент. Часто спрашивают про систематизацию современной правящей элиты Казахстана. Раньше было понятно: тяжеловесы и олигархи, их активы, медийно-политические структуры, ставленники в аппарате. Сейчас сложнее. В высшем истеблишменте произошли такие ротации, что новые команды и группы влияния еще не сложились. Элита чтобы стать элитой, должна набрать авторитет и вес, но это удается не у всех. Высок процент отсева, хотя сказать, что у нас совсем плохо с управлением, я не могу.

«Красные линии» — Госсоветник Ерлан КАРИН выступил с большой программной статьей по актуальным идеологическим вопросам, которая уже вызвала большой ажиотаж. Он прошелся по основным вехам политических реформ президента Токаева, выработанных на базе широкого общественного диалога и экспертного обсуждения. Эти реформы, как мы видим, государство поэтапно и системно воплощает в жизнь. Карин ответил на критику по поводу темпов и результатов модернизации, указав, что их реализация реформ требует «колоссальных усилий и времени, которое для обычного наблюдателя, не погруженного во все сложности и нюансы, зачастую кажется неоправданно долгим». Но — «перемены происходят». Он отметил, что речь идет не о разовой кампании, а о стратегическом курсе, рассчитанном на длительную перспективу, и обратил внимание на те многочисленные элементы модернизационного курса, которые уже были воплощены в жизнь.

VLAST . KZ . «Высокий уровень освоения бюджета, но слабые результаты» — В среду депутаты мажилиса рассмотрели отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год… Это пленарное заседание было не совсем обычным. Впервые главой Высшей аудиторской палаты, который, как правило, критикует кабинет министров за исполнение бюджета, выступает бывший глава правительства Алихан СМАИЛОВ. Смаилов начал доклад с того, что хочет взять курс на обеспечение большей гласности в своей работе. Поэтому результаты аудита стали освещаться детальнее, а к проверкам привлекается экспертное сообщество. «Сейчас недостижение плановых показателей — это исключительно персональная зона ответственности конкретного госоргана. Прикрыться недофинансированием не получится», — заявил Смаилов.

KZ . KURSIV . MEDIA . ««Давления мы не выдержим». Жумангарин объяснил, почему Казахстан соблюдает санкции против России» — Казахстан не поддерживает санкции США и ЕС против России, но вынужден их соблюдать, потому что это выгодно с точки зрения экономики, сообщил на брифинге вице-премьер Серик ЖУМАНГАРИН. «Нас на самом деле очень сильно задевают. Многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участниками коалиции, не поддерживаем эту санкционную одностороннюю политику, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения. У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим», – сказал Жумангарин.

SPIK . KZ . «Переименования в Казахстане: почему игнорируется общественное мнение?» — Нельзя сказать, что общественность с воодушевлением встретила идею переименовать участок на проспекте Юрия Гагарина (от Тимирязева до аль-Фараби) в честь Ермека Серкебаева. Против нее выступили представители космической сферы, ряд ученых, деятелей культуры, общественных активистов, а неравнодушные граждане запустили петицию с просьбой сохранить прежнее название. Тем не менее, 30 мая депутаты маслихата Алматы единогласно проголосовали за данное решение.

TIME . KZ . «Если бы не поднял шум, остались бы без денег…» — Официально — городская клиническая больница №7 Алматы, в народе — “семерка” и “калкаманская”. Около 2000 сотрудников: 750 медицинских сестер и братьев, 400 врачей, остальные — младший медперсонал, администрация и хозблок. Более 40 отделений, до 100 операций в сутки, 750 койко-мест — махина, которая должна работать как часы. Мы прошли по отделениям с директором “семерки” Манасом РАМАЗАНОВЫМ. Пробуем зафиксировать все, что в течение часа происходит в больнице — Если бы я тогда не поднял шум, больница осталась бы без денег. Что произошло? По сравнению с 2022 годом к нам поступило на 20 процентов больше экстренных (я это подчеркиваю!) пациентов — это 2000 человек. Финансирование мы получили, ориентируясь на статистику предыдущего года. Я же не мог не брать пациентов, которых к нам привозили на скорой?! Мы их лечили, и деньги закончились.

«Невесёлая карусель» — Кто проверяет безопасность аттракционов и прочих детских развлечений в городских парках и ТРЦ? Больше недели корреспонденты газеты “Время” пытались найти в акимате Алматы ответственных — и не нашли. Раньше порывы чиновников стопорил мораторий. Что мешает теперь?

NOVGAZ . COM . «Стаса лысого получишь!» — Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав ЧЕРЧЕСОВ поехал работать на аналогичную должность, но в Казахстан. За неделю до Черчесова в один из крупнейших клубов республики — алматинский «Кайрат» — в качестве наставника был назначен Александр КЕРЖАКОВ, легенда сборной России. А главного претендента на титул в Казахстане тоже ведёт к чемпионству российский тренер — Дмитрий ПАРФЁНОВ. Это не первое пришествие россиян в казахстанский футбол, однако раньше в соседнюю республику ехали доигрывать именитые игроки, а теперь пришли делать деньги и — по возможности — давать результат статусные или как минимум хайповые руководители.

GOLOS — NARODA . KZ . «Воды хватает всем, кроме нас: почему от сельчан Алматинской области закрыли гидрошлюзы?» — С приходом поливного сезона ситуация с недостаточной поливной воды в селе Турген Алматинской области повторяется из года в год. Сельчане рассказали журналисту, что воды для личного пользования им категорически не хватает. Они обвинили местное ТОО по подаче воды в закрытии шлюз от местных жителей, а также в низком уровне воды в их бассейне.

AZATTYQ . ORG . ««Надеялись, что станет человеком». Истории женщин, годами терпящих насилие в семье» — Дело Бишимбаева вызвало в казахстанском обществе бурное обсуждение проблем женщин, страдающих от абьюзивных отношений. Принятый следом закон о защите женщин и детей ужесточает наказание за домашнее насилие, однако сотни женщин продолжают терпеть партнёров-агрессоров. Почему так происходит?

ORDA . KZ . «Почти семь лет за самооборону: 15-летнего подростка осудили за драку со смертельным исходом в Конаеве» — История с трагическими последствиями произошла в Конаеве в июне прошлого года. Трое нетрезвых мужчин начали потасовку с двумя подростками после того, как не смогли купить пиво в магазине… В магазин вошли трое нетрезвых мужчин, они требовали продать им пиво. Парень объяснил, что торговая точка — халяльная, и в продаже нет спиртного. Компания покинула помещение, но через время они вернулись…

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