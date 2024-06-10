Данияр Ашимбаев «разбушевался» (возвращение -2)

Сетевые СМИ об интересных моментах жизни современного Казахстана

Данияр АШИМБАЕВ – «Пять лет тому назад» — На неделе исполнилось 5 лет президентским выборам 2019 года.

Как известно, Касым-Жомарт ТОКАЕВ стал президентом 20 марта 2019 года после отставки президента Назарбаева и по конституции мог спокойно работать до апреля 2021 года (когда истекал срок полномочий первого президента). Однако форма передачи власти, хотя и была прописана в конституции, ставила вопрос о политической легитимности, тем более что сразу пошли разговоры о том, что Токаев не имеет права баллотироваться в президенты, поскольку он в 2011-2013 работал в Женеве. Поэтому менее чем через месяц после начала транзита власти Токаев инициировал досрочные выборы…

Токаев уверенно победил, набрав почти 71%, в то время как «кандидат от оппозиции» получил более 16%.

«Токаевская элита» — Интересный момент. Часто спрашивают про систематизацию современной правящей элиты Казахстана. Раньше было понятно: тяжеловесы и олигархи, их активы, медийно-политические структуры, ставленники в аппарате. Сейчас сложнее… Огромный и ничуть не сократившийся квазигос управляется собственной бюрократией, в которой сложно выявить явных лидеров. В высшем истеблишменте произошли такие ротации, что новые команды и группы влияния еще не сложились. Пока все, по большому счету, — люди президента (кроме тех, кто люди Назарбаева, но последние ушли в тень). Элита чтобы стать элитой, должна набрать авторитет и вес, но это удается не у всех. Высок процент отсева, хотя сказать, что у нас совсем плохо с управлением, я не могу.

Если же конструировать представление о некоем «ближнем круге», то в нем условно можно выделить несколько сегментов: — «земляки» (Бозумбаев, Исабаев, Жамаубаев), — «дипломаты» (Дадебай, Нуртлеу, Казыхан, Сариев), — «эксперты» (Карин, Ашимбаев), — «охранники» (Сагимбаев, Исабеков), — «соратники» (Кошанов, Смаилов, Бектенов, Скляр, Сулейменов).

Свои фигуры на более или менее крупных позициях (кроме, конечно, прямых подчиненных) есть разве что у Бектенова, Смаилова, Нуртлеу, Бозумбаева и Сагимбаева. Так что выстроить градацию элиты по традиционным параметрам не представляется пока возможным.

«Битва идеологов» — На казахстанском информационном поле «зажигают» послы Казахстана в России и на Украине.

Даурен АБАЕВ, возглавляющий с 2023 г. посольство в РФ, в недавнем интервью ТАСС заявил: «Никакой русофобии в Казахстане нет. В Казахстане проживает около 3 млн этнических русских — наших русских, наших граждан. Представьте себе, если бы была какая-то русофобия. Этого нет и быть не может. Почему? Потому что у нас есть общая история, есть схожий менталитет, в какой-то степени даже культурный код схожий«.

45-летний Абаев ранее работал пресс-секретарем президента (2011-2016), министром информации и коммуникаций (2016-2019), министром информации и общественного развития (2019-2020), первым зам. руководителя АП (2020-2022), министром культуры и спорта (2022-2023).

Работающий послом в Киеве с 2020 г. Дархан КАЛЕТАЕВ месяц назад сообщил, что «Казахстан изучает перспективы участия в поствоенном восстановлении инфраструктуры Украины«, а затем организовал концерт, посвященный дружбе казахского и украинского народов.

На минувшей неделе он выступил на страницах «Форбса» с отзывом на недавнюю статью президента Токаева. Калетаев, в частности, писал: «Национализм — это топливо для развития, энергетика реформ. Его еще называют социальный оптимизм, солидарность, благодаря которым в обществе быстрее происходят трансакции, люди быстрее договариваются и доверяют друг другу. Интеллектуальный или просвещенный национализм далек от примитивизма уличного национализма… Пережитый негативный опыт одного поколения может передаваться через поколение посредством механизмов коллективной памяти… «Цветные революции»… стали проявлением противоречий между населением и элитами… Украина продвигала концепции развития, которые трансформировали страну из олигархического капитализма в государство общего благосостояния… Мы все знаем, что демократии не воюют друг с другом«.

Такая вот квинтэссенция национализма, либерализма, постколониализма и западничества.

51-летний Калетаев ранее работал министром по делам религии и гражданского общества, министром общественного развития (2018-2019), руководителем Канцелярии премьер-министра (2019), первым зам. руководителя АП (2019-2020).

Примечательно, что оба являются выходцами из идеологического аппарата президентства Назарбаева, а затем возглавляли идеологический блок в первые годы президентства Токаева (между ними этот блок возглавлял Маулен Ашимбаев).

Оба при этом вполне опытные прагматики, но сейчас их имена воплощают конкретные политические символы.

Впрочем, риторика Абаева больше обращена на российское информационное пространство, в то время как Калетаев явно претендует на казахстанское общественное мнение.

Вместе с тем, налицо явное увеличение политической активности Калетаева, который явно хотел бы вернуться в страну и играть более активную роль.

Идеологическим блоком Ак Орды руководит с 2022 г. 48-летний госсоветник Ерлан КАРИН, который методично проводит президентский курс на общественную консолидацию — без крайностей и радикализма и с упором на конструктивный диалог.

«Информационные пустоты» — В казахстанском информационном пространстве за последние годы возникли две «пустоты».

Первая — это пропажа с рынка газет-«толстушек». Раньше каждые четверг-пятницу общественность шла в газетные киоски и набирала «Панораму», «Новое поколение», «Караван», «Время», «Деловую неделю», «Central Asia Monitor», «Бизнес и власть», «Курсив«, «Капитал», «Начнем с понедельника», «Республику», «Доживем до понедельника», «Столичную жизнь», «АиФ», «Дат», «Свободу слова». В понедельник к ним добавлялся «Мегаполис». Плюс журналы — «Континент» и «Эксперт-Казахстан».

Сейчас большая часть загнулась, а остальное практически все ушло в интернет, где потихоньку стали не аналитическими, а информационно-развлекательными изданиями и агрегаторами. Причем, если задачей в свое время было избавиться от олигархической прессы, то сегодня выяснилось, что лучше всего себя рынке чувствуют сайты-«иноагенты».

Не забудем и о том, что раньше сегмент «слива компромата» держали «оппозиционные» издания, которые хоть немного старались придать этим разоблачениям литературный характер и просчитали правовые последствия, то нынче эта сфера полностью ушла в ведение анонимных каналов и «блогеров-киллеров».

На данный момент информационно-аналитический сегмент в нашем медийном пространстве как таковой практически отсутствует.

Вторая «пустота» — это исчезновение массированной государственной пропаганды в широком смысле слова.

Некому рассказывать о достижениях (даже при их наличии), вследствие чего чиновники констатируют «социальный нигилизм» и волну «критицизма».

Некому критиковать нерадивых чиновников как бы «сверху», ибо государство критику разлюбило.

Нет организованной дискуссии по ключевым вопросам, чем раньше занимались госНИИ.

Собственно говоря, официоз вывалился из информационного пространства. Те же несколько газет, которые остались в ведении государства, может, и дают некую аналитику, но упорно ее скрывают. Они вроде как зарабатывают на госинформзаказе, при этом пытаясь отбить еще и розницу с платной подпиской. Но эффекта-то в итоге нет.

Когда все работают как информагентства, то упор идет на заголовки и картинку (видеоряд), которые тут же забываются. Долгоиграющие темы или серьезные дискуссии совсем сошли на нет.

«Красные линии» — Госсоветник Ерлан КАРИН выступил с большой программной статьей по актуальным идеологическим вопросам, которая уже вызвала большой ажиотаж.

Он прошелся по основным вехам политических реформ президента Токаева, выработанных на базе широкого общественного диалога и экспертного обсуждения. Эти реформы, как мы видим, государство поэтапно и системно воплощает в жизнь.

Карин ответил на критику по поводу темпов и результатов модернизации, указав, что их реализация реформ требует «колоссальных усилий и времени, которое для обычного наблюдателя, не погруженного во все сложности и нюансы, зачастую кажется неоправданно долгим». Но — «перемены происходят». Он отметил, что речь идет не о разовой кампании, а о стратегическом курсе, рассчитанном на длительную перспективу, и обратил внимание на те многочисленные элементы модернизационного курса, которые уже были воплощены в жизнь.

Напомню, что базовыми концептами политики «Справедливого Казахстана» были провозглашены «разные мнения – единая нация», «слышащее государство», «закон и порядок», «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», «адал азамат.»

Карин подчеркнул, что «речь идет не о тотальном или искусственном насаждении каких-то пропагандистских догм, а о культивировании консолидирующих и реальных ценностей, формирующих духовное единство нашего общества».

Он напомнил и о базовых общенациональных ценностях, озвученных Токаевым: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство.

Как мы видим, государство исходит из стратегии стабильного развития и поэтапной всесторонней модернизации, основанных на общественном согласии.

В то же время мы видим, что эти базовые ценности последние годы систематически подвергаются постоянным нападкам и атакам, причем не только изнутри страны, но и извне — руками многочисленных пропагандистов и провокаторов.

Одни стремятся насадить в стране архаичные ценности, подменив национальные и исторические факторы религиозными, выдавая их за «подлинные традиции» и «духовные ценности». Этот путь категорически отвергает все модернизационные усилия страны и общества и откровенно ведет к мракобесию.

Другие продвигают тематику «постколониализма», коварно смешивая и подстасовывая исторические факты, мешая историю и современность, при этом продвигая ценностный набор, который по сути меняют вымышленный колониализм колониализмом подлинным, который преследует две задачи. Во-первых, подчинить казахстанскую политику и экономику интересам других держав и транснациональных корпораций, а во-вторых, создать в нашей стране и шире — в Центральной Азии — зону дестабилизации, которая должна спровоцировать проблемы у наших соседей-сверхдержав. Для этого провокаторы брезгуют разжиганием меж- и внутринациональных, межконфессиональных, межгосударственных конфликтов.

Касым-Жомарт Токаев в условиях беспрецедентного геополитического кризиса проводит курс на активный нейтралитет, стараясь не просто не дать вовлечь Казахстан в конфликты, но и сохранить конструктивные и взаимовыгодные отношения со всеми ключевыми игроками, одновременно предлагая новые форматы мирового переустройства.

Глава государства провозгласил приоритет государственных, национальных интересов во внешней и внутренней политике страны. Не так давно из его уст прозвучал тезис о «суверенной демократии», то есть развитии демократических институтов и процедур в собственных интересах государства, а не ради каких-либо внешних оценок.

В речи на Национальном курултае Токаев подверг критике попытки архаизации общества и манипуляции с историей, направленные на противопоставление эпох, стран и народов. Президент осудил «тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для нашей культуры ценности, к тому же идущие вразрез с дуалистической основой мира».

Выступая затем на Ассамблее народа Казахстана Токаев подчеркнул, что «мировоззрение подрастающего поколения должно быть свободно от исторических травм и обид догматизма и застарелых культурных стереотипов». Он напомнил, что «мы, народ Казахстана, должны следовать собственной идеологической повестке, свободной от негативного влияния извне».

Президент поставил задачу — «жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество», поскольку «вовлечение наших сограждан в чужие информационные войны, пропаганда ненависти несут серьезные риски для стабильности нашей страны и согласия в обществе».

В своей статье Ерлан Карин озвучил соответствующий подход — государство в общественных дискуссиях будет обозначать так называемые «красные линии», выход за которые несет риски для общественной стабильности и противоречит общенациональным интересам страны. По его словам, «красные линии – это не табу, не цензура и не запрет на обсуждение каких-то тем и вопросов. Это призыв к соблюдению корректности и сдержанности в политических дискуссиях».

Госсоветник указал, что общественники, СМИ, блогеры, гражданские активисты «не должны допускать какого бы то ни было раскола в обществе и нагнетания конфликтности по таким чувствительным для нашего общества темам, как: межэтнические отношения и языковой вопрос; религиозные отношения; вопросы внешней политики. По этим вопросам в нашем обществе есть здравое понимание недопустимости конфронтационной риторики, резких, эмоциональных заявлений. Здесь возможны дискуссии только профессионального характера, исключительно в кругу профильных специалистов и экспертов». Карин подчеркнул, что государство будет жестко пресекать любые поползновения, направленные на раскачивание и раскол нашего общества, действуя при этом строго в правовом поле.

СМИ и социальные сети уже массово растиражировали цитату из статьи: «Мы за духовность, но против фанатизма и мракобесия, за патриотизм, но против ксенофобии и национализма, за либерализм, но против вседозволенности и нигилизма».

Понятно, что эти слова понравились далеко не всем. Но нужно исходить из того, что народ Казахстана хочет мира, согласия и стабильности, и государство обязано оберегать страны от деструктивной повестки, провокаторов и иностранных агентов влияния.

«Тема автомобилей и регулирования дорожного движения в Казахстане спокойно обсуждать не умеют совсем» — Как только государство пытается навести хоть какой-то порядок сразу и на эмоциях вспыхивают недовольные.

Помнится началось с запрета праворульных машин — и их водители бешено сигналили направо и налево и устраивали автомитинги. Подняли штрафы — волна недовольства. Вместо патрульных поставили камеры — еще больше недовольства. Сделали некоторые улицы односторонними — шум и гам. Попытались убрать помогаек и заменить их системой автопаркинга — истерики. Поддержали отечественный автопром — недовольство. Отменили поддержку — скандалы. Повысили пошлины — визг и крики. Ввели утильсбор — истерики. Начали льготное автокредитование — толпы обиженных. Появились платные дороги — недовольство. Попытались навести порядок с иностранными машинами без казахстанской регистрации — акции протеста (хотя и за год всех предупредили). Появились агрегаторы такси — старые таксисты недовольны конкуренцией, новые — комиссией оператора. Сейчас к этой веселой компании еще и самокаты добавились — саморегулирования не будет, госрегулирования не хотим, ответственности — не хотим.

И так каждый год и каждый месяц.

Понятно, что любая попытка наведения порядка вызывает бурные протесты у тех, кто привык не соблюдать никаких правил. Почти в каждой такой кампании есть структуры, которые не хотят отменять прибыльный и теневой статус-кво и всегда есть популисты, которые готовы максимально политизировать любой процесс.

Людям от автомобильной темы нужно что? Относительно недорогие и качественные машины, четкое и нацеленное на безопасность регулирование правил движения, адекватный трафик, чистый воздух и минимум пробок.

Государство пытается навести порядок с дорожным строительством (уже президент сколько раз об этом говорил).

Остро стоит вопрос о системно растущем количестве автотранспорта, превышающим логистические и парковочные возможности мегаполисов, с одной стороны, и о желании населения, особенно молодежи, иметь свою машину.

Государство пытается установить четкие правила — вводя экологические требования и правовые ограничения, нацеленные на повышение качества автотранспорта.

Одним из инструментов регулирования стал пресловутый утильсбор, задачей которого по сути стало ограничение доступа на казахстанские дороги старых автомобилей, стимулирование отечественного автопрома и, скажем откровенно, оптимизация трафика.

Нужно отметить, что до сих пор действуют «серые схемы» по ввозу в Казахстан автомобилей из других стран. Множество безработных и молодежи хотят любой ценой заполучить заветные колеса, чтобы заняться извозом. Идут постоянные — и сильно политизированные — популистские атаки на правительство.

Вопрос в том, что самозванные «борцы» действуют прежде всего в интересах «серых» экспортеров и их клиентов, игнорируя мнение тех, кому приходится дышать загазованным воздухом и стоять в многочасовых пробках.

И не забудем о быстро растущем сегменте законопослушных граждан, которые официально платят налоги, легально приобретают автомобили в установленном порядке, берут и выплачивают кредиты. И толпа провокаторов, теневиков и халявщиков, требующих «отнять и все поделить», списать кредиты, амнистировать «серые» машины, не должна иметь привилегий перед нормальными и разумными согражданами.

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