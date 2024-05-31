«Концепция средних держав — продолжение казахстанской модели многовекторности». «Тупиковый экономический курс: Казахстан заходит на новый круг?». «Три четверти казахстанцев «ютятся» менее, чем в одной комнате в старом советском жилье»

ZAKON.KZ. «10 лет в Союзе: зачем ЕАЭС нужен Казахстану» — В эти дни отмечается 10-летний юбилей подписания договора об образовании Евразийского экономического союза. Насколько успешным оказался этот интеграционный проект и какие у него перспективы. Договор о создании ЕАЭС был заключен 29 мая 2014 года в Астане президентами Казахстана, России и Беларуси. Позже к Союзу присоединились Армения и Кыргызстан. На сегодня статус государств-наблюдателей ЕАЭС имеют Молдова, Узбекистан и Куба. Стоит отметить, что ЕАЭС не является политическим объединением, и еще в ходе работы над договором о Союзе все три государства осознанно отказались от его политизации.
FORBES.KZ. Дархан КАЛЕТАЕВ – «Концепция средних держав — продолжение казахстанской модели многовекторности» — Рефлексия на статью Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА изданию Euronews от 28 мая 2024 года «Middle powers have the power to save multilateralism». Вышедшая недавно статья Президента в отношении средних держав и их способности сохранить мультилатерализм во многом примечательная. Она стала продолжением дискуссии, начатой в рамках Астанинского международного форума в 2023 году. Теория «middle power» — новое явление в геополитическом дискурсе. Как представляется, она является частью большого процесса развития дискурса о «мягкой силе» и ее применимости в вопросах безопасности.
SPIK.KZ. Виктор ДОЛГОВ – «Тупиковый экономический курс: Казахстан заходит на новый круг?» — Решение президента страны Касым-Жомарта ТОКАЕВА подписать указ «О мерах по либерализации экономики» подводит промежуточную черту под усилиями Агентства по стратегическому планированию и реформам разработать долгосрочный план развития для Казахстана. Детально перечислять пункты указа не стоит, поскольку все желающие могут ознакомиться с ним на официальных ресурсах Акорды. Однако общий вектор социально-экономического курса в целом не меняется: Казахстан вновь продекларировал намерение выстраивать либеральную модель. Государство по-прежнему нацелено на сокращение своего участия в экономической жизни.
Бахыт ЖАНАБЕРГЕН – «Голод 1930-х в Казахстане: версия геноцида недоказуема и бесперспективна» — Каждый год накануне 31 мая и в сам этот день, когда казахстанцы поминают жертв политических репрессий и голода, в СМИ и соцсетях появляются публикации об одной из самых страшных трагедий в истории нашего народа, получившей название Ашаршылык. И в большинстве из них почти рефреном звучит слово «геноцид». А те немногочисленные авторы, которые возражают против такой оценки, при этом не оспаривая ни сам факт массового голода, ни бесчеловечность правившего тогда режима, объявляются чуть ли не врагами казахской нации.
AZATTYQ.ORG. «Исследователь восстаний на казахской земле Турганбек Алланиязов: Нереабилитированных ещё много» — С 1929 по 1931 год в Казахстане произошло более пятисот восстаний против советской власти и коллективизации, в которых приняли участие более ста тысяч человек, гласят архивы истории. 25 восстаний носили вооружённый характер, говорит историк Турганбек АЛЛАНИЯЗОВ. Советское правительство жестоко подавило волнения, приговором «троек» расстреляло и отправило в ссылки их участников. Профессор говорит, что этим восстаниям ещё не дана оценка.
CHECK-POINT.KZ. Айгуль ОМАРОВА – «Запад разуверился в украинской авантюре» — Для чего президент Зеленский позвал в Харьков журналистов из Центральной Азии и что означает его интервью? На эти вопросы отвечает руководитель «Евразийского аналитического клуба» Никита МЕНДКОВИЧ — Интервью было дано представителям СМИ, которых, вероятно, можно назвать иноагентами в Центральной Азии, поскольку финансируются большей частью странами НАТО. Это — часть информационной войны США против народов СНГ, конечная цель — превращение региона в собственные колонии.
VLAST.KZ. «Ухудшит ли материальное положение казахстанцев отказ от предельных цен на социально-значимую продукцию?» — В конце 2023 года министерство торговли и интеграции Казахстана заявило, что со второй половины 2024 года правительство начнет поэтапный отказ от предельных цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ). Полностью они перестанут действовать в первой половине 2025 года. После решения Минторговли цены на социально-значимые продтовары вырастут до уровня себестоимости — примерно на 30%. При этом государство продолжит регулировать надбавки на эти товары со стороны продавцов, которые не должны превышать 15%. Опрошенные Властью эксперты ожидают существенного ухудшения материального положения граждан, особенно социально уязвимых групп. Прежде всего потому, что зарплаты вряд ли будут повышаться пропорционально росту цен.
RATEL.KZ. Марат АСИПОВ – «Пролетариат – оружие олигарха» — Последние выборы с их низкой явкой, которую власти цинично не стали особо скрывать, наглядно продемонстрировали степень атомизированности общества. Тотальное недоверие и святая убежденность, что голос казахстанца ничего не стоит, воспитанные десятилетиями назарбаевщины, надолго отучили граждан страны ввязываться в политическую борьбу. Продажность оппозиции, сливающейся при виде денег от властей за отказ от борьбы и свободы слова, только усилили недоверие людей к любой форме протеста. Но это не значит, что у отдельных граждан страны нет своих пожеланий к властям. Кого-то не устраивает перевод часов, а кто-то рубится за утильсбор.
INFORMBURO.KZ. «О скандалах вокруг «Болашака»: по одному-двум представителям нельзя судить о тысячах стипендиатов программы» — Директор КИСИ Еркин ТУКУМОВ назвал международную стипендию одним из самых прорывных решений независимого Казахстана — Я тоже участник международной стипендии «Болашак», окончил магистратуру Гарвардского университета (старейший университет США, одно из престижнейших учебных заведений мира. – Ред.) в 2016 году. Это очень дорогая программа, и туда, конечно же, непросто поступить. Но я из обычной семьи, всю жизнь работал именно в научных организациях, на госслужбе. У меня не было денег на оплату дорогостоящего образования – почти 100 тысяч долларов в год.
«Главный аргумент противников петиции о запрете для чиновников посещать казино в том, что игорный бизнес лишится 300 тысяч клиентов» — Гражданский активист Дидар СМАГУЛОВ о том, почему нельзя закрывать казино совсем, но вводить запрет для чиновников необходимо — И именно сейчас мы столкнулись с сильным противостоянием. Главный аргумент противников нововведения в том, что казино лишится 300 тысяч потенциальных клиентов. Именно столько в Казахстане чиновников, представителей силовых структур. То есть они говорят, что будет оказано давление на игорный бизнес и бизнес будет терять из-за этого.
EXCLUSIVE.KZ. «Почему жители Алматы возмутились строительству кафе в центре города» — О том, что за поставленным полтора года назад забором в сквере имени Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой в Алматы, срубили краснокнижное древо и запланировали «восстановить» кафе «Акку», стало известно в начале апреля. Сегодня состоялась пресс-конференция общественницы Салтанат Ташимовой с жителями города, на которой была представлена позиция, почему эту стройку необходимо в срочном порядке отменить. О представленных на мероприятии доводах рассказывает журналист Exclusive.kz.
KZ.KURSIV.MEDIA. «Три четверти казахстанцев «ютятся» менее, чем в одной комнате в старом советском жилье, рассказал аналитик» — Три четверти (76%) больших казахстанских семей живут в стесненных условиях. Свыше миллиона домохозяйств, состоящих из пяти человек и более, вынуждены «ютиться» в одной комнате. Такие данные привел CEO Dasko Group Дармен САДВАКАСОВ. Однако перспективы улучшения жилищных условий ограничены доходами населения: 46% занятых являются «работающими бедными». Спикеры закрытого круглого стола BI FINANCE «Ипотека в Казахстане: что нас ждет завтра» обсудили, что можно сделать с этой проблемой.
CARAVAN.KZ. «Когда и как налоговая будет проверять казахстанцев, которые сдают в аренду недвижимость» — Основные проверки рынка аренды жилья на предмет уплаты налогов и поиск тех, кто ушел в тень, начнутся с нового года. Это следует из ответа, полученного редакцией «Караван» от пресс-службы Комитета государственных доходов (КГД) минфина РК. В принципе всех, кого надо искать, налоговики знают: в 2023 году все, кто сдавал в аренду жилье, платили Единый социальный платеж (ЕСП). Всего таких было 280 тысяч человек. Но с начала 2024 года, когда ЕСП отменили, с радаров комитета пропали примерно 180 тысяч арендодателей.
ORDA.KZ. «Нет даже сарая: когда казахстанцы смогут позволить себе жильё в ипотеку» — Получение ипотеки в Казахстане — это один из самых труднопроходимых квестов. Чтобы взять кредит на квартиру, нужно или пройти все круги бюрократического ада — если речь про ипотеку с господдержкой — или быть готовым к огромным переплатам — если это коммерческий банк. О том, почему в РК сложилась такая ситуация и как её можно исправить, говорили 30 мая на круглом столе «Ипотека в Казахстане: что нас ждет завтра?».
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