«Концепция средних держав — продолжение казахстанской модели многовекторности». «Тупиковый экономический курс: Казахстан заходит на новый круг?». «Три четверти казахстанцев «ютятся» менее, чем в одной комнате в старом советском жилье»

ZAKON . KZ . «10 лет в Союзе: зачем ЕАЭС нужен Казахстану» — В эти дни отмечается 10-летний юбилей подписания договора об образовании Евразийского экономического союза. Насколько успешным оказался этот интеграционный проект и какие у него перспективы. Договор о создании ЕАЭС был заключен 29 мая 2014 года в Астане президентами Казахстана, России и Беларуси. Позже к Союзу присоединились Армения и Кыргызстан. На сегодня статус государств-наблюдателей ЕАЭС имеют Молдова, Узбекистан и Куба. Стоит отметить, что ЕАЭС не является политическим объединением, и еще в ходе работы над договором о Союзе все три государства осознанно отказались от его политизации.

FORBES . KZ . Дархан КАЛЕТАЕВ – «Концепция средних держав — продолжение казахстанской модели многовекторности» — Рефлексия на статью Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА изданию Euronews от 28 мая 2024 года «Middle powers have the power to save multilateralism». Вышедшая недавно статья Президента в отношении средних держав и их способности сохранить мультилатерализм во многом примечательная. Она стала продолжением дискуссии, начатой в рамках Астанинского международного форума в 2023 году. Теория «middle power» — новое явление в геополитическом дискурсе. Как представляется, она является частью большого процесса развития дискурса о «мягкой силе» и ее применимости в вопросах безопасности.

SPIK . KZ . Виктор ДОЛГОВ – «Тупиковый экономический курс: Казахстан заходит на новый круг?» — Решение президента страны Касым-Жомарта ТОКАЕВА подписать указ «О мерах по либерализации экономики» подводит промежуточную черту под усилиями Агентства по стратегическому планированию и реформам разработать долгосрочный план развития для Казахстана. Детально перечислять пункты указа не стоит, поскольку все желающие могут ознакомиться с ним на официальных ресурсах Акорды. Однако общий вектор социально-экономического курса в целом не меняется: Казахстан вновь продекларировал намерение выстраивать либеральную модель. Государство по-прежнему нацелено на сокращение своего участия в экономической жизни.

Бахыт ЖАНАБЕРГЕН – «Голод 1930-х в Казахстане: версия геноцида недоказуема и бесперспективна» — Каждый год накануне 31 мая и в сам этот день, когда казахстанцы поминают жертв политических репрессий и голода, в СМИ и соцсетях появляются публикации об одной из самых страшных трагедий в истории нашего народа, получившей название Ашаршылык. И в большинстве из них почти рефреном звучит слово «геноцид». А те немногочисленные авторы, которые возражают против такой оценки, при этом не оспаривая ни сам факт массового голода, ни бесчеловечность правившего тогда режима, объявляются чуть ли не врагами казахской нации.

AZATTYQ . ORG . «Исследователь восстаний на казахской земле Турганбек Алланиязов: Нереабилитированных ещё много» — С 1929 по 1931 год в Казахстане произошло более пятисот восстаний против советской власти и коллективизации, в которых приняли участие более ста тысяч человек, гласят архивы истории. 25 восстаний носили вооружённый характер, говорит историк Турганбек АЛЛАНИЯЗОВ. Советское правительство жестоко подавило волнения, приговором «троек» расстреляло и отправило в ссылки их участников. Профессор говорит, что этим восстаниям ещё не дана оценка.

CHECK-POINT.KZ . Айгуль ОМАРОВА – «Запад разуверился в украинской авантюре» — Для чего президент Зеленский позвал в Харьков журналистов из Центральной Азии и что означает его интервью? На эти вопросы отвечает руководитель «Евразийского аналитического клуба» Никита МЕНДКОВИЧ — Интервью было дано представителям СМИ, которых, вероятно, можно назвать иноагентами в Центральной Азии, поскольку финансируются большей частью странами НАТО. Это — часть информационной войны США против народов СНГ, конечная цель — превращение региона в собственные колонии.

VLAST . KZ . «Ухудшит ли материальное положение казахстанцев отказ от предельных цен на социально-значимую продукцию?» — В конце 2023 года министерство торговли и интеграции Казахстана заявило, что со второй половины 2024 года правительство начнет поэтапный отказ от предельных цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ). Полностью они перестанут действовать в первой половине 2025 года. После решения Минторговли цены на социально-значимые продтовары вырастут до уровня себестоимости — примерно на 30%. При этом государство продолжит регулировать надбавки на эти товары со стороны продавцов, которые не должны превышать 15%. Опрошенные Властью эксперты ожидают существенного ухудшения материального положения граждан, особенно социально уязвимых групп. Прежде всего потому, что зарплаты вряд ли будут повышаться пропорционально росту цен.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Пролетариат – оружие олигарха» — Последние выборы с их низкой явкой, которую власти цинично не стали особо скрывать, наглядно продемонстрировали степень атомизированности общества. Тотальное недоверие и святая убежденность, что голос казахстанца ничего не стоит, воспитанные десятилетиями назарбаевщины, надолго отучили граждан страны ввязываться в политическую борьбу. Продажность оппозиции, сливающейся при виде денег от властей за отказ от борьбы и свободы слова, только усилили недоверие людей к любой форме протеста. Но это не значит, что у отдельных граждан страны нет своих пожеланий к властям. Кого-то не устраивает перевод часов, а кто-то рубится за утильсбор.

INFORMBURO . KZ . «О скандалах вокруг «Болашака»: по одному-двум представителям нельзя судить о тысячах стипендиатов программы» — Директор КИСИ Еркин ТУКУМОВ назвал международную стипендию одним из самых прорывных решений независимого Казахстана — Я тоже участник международной стипендии «Болашак», окончил магистратуру Гарвардского университета (старейший университет США, одно из престижнейших учебных заведений мира. – Ред.) в 2016 году. Это очень дорогая программа, и туда, конечно же, непросто поступить. Но я из обычной семьи, всю жизнь работал именно в научных организациях, на госслужбе. У меня не было денег на оплату дорогостоящего образования – почти 100 тысяч долларов в год.

«Главный аргумент противников петиции о запрете для чиновников посещать казино в том, что игорный бизнес лишится 300 тысяч клиентов» — Гражданский активист Дидар СМАГУЛОВ о том, почему нельзя закрывать казино совсем, но вводить запрет для чиновников необходимо — И именно сейчас мы столкнулись с сильным противостоянием. Главный аргумент противников нововведения в том, что казино лишится 300 тысяч потенциальных клиентов. Именно столько в Казахстане чиновников, представителей силовых структур. То есть они говорят, что будет оказано давление на игорный бизнес и бизнес будет терять из-за этого.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему жители Алматы возмутились строительству кафе в центре города» — О том, что за поставленным полтора года назад забором в сквере имени Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой в Алматы, срубили краснокнижное древо и запланировали «восстановить» кафе «Акку», стало известно в начале апреля. Сегодня состоялась пресс-конференция общественницы Салтанат Ташимовой с жителями города, на которой была представлена позиция, почему эту стройку необходимо в срочном порядке отменить. О представленных на мероприятии доводах рассказывает журналист Exclusive.kz.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Три четверти казахстанцев «ютятся» менее, чем в одной комнате в старом советском жилье, рассказал аналитик» — Три четверти (76%) больших казахстанских семей живут в стесненных условиях. Свыше миллиона домохозяйств, состоящих из пяти человек и более, вынуждены «ютиться» в одной комнате. Такие данные привел CEO Dasko Group Дармен САДВАКАСОВ. Однако перспективы улучшения жилищных условий ограничены доходами населения: 46% занятых являются «работающими бедными». Спикеры закрытого круглого стола BI FINANCE «Ипотека в Казахстане: что нас ждет завтра» обсудили, что можно сделать с этой проблемой.

CARAVAN . KZ . «Когда и как налоговая будет проверять казахстанцев, которые сдают в аренду недвижимость» — Основные проверки рынка аренды жилья на предмет уплаты налогов и поиск тех, кто ушел в тень, начнутся с нового года. Это следует из ответа, полученного редакцией «Караван» от пресс-службы Комитета государственных доходов (КГД) минфина РК. В принципе всех, кого надо искать, налоговики знают: в 2023 году все, кто сдавал в аренду жилье, платили Единый социальный платеж (ЕСП). Всего таких было 280 тысяч человек. Но с начала 2024 года, когда ЕСП отменили, с радаров комитета пропали примерно 180 тысяч арендодателей.

ORDA . KZ . «Нет даже сарая: когда казахстанцы смогут позволить себе жильё в ипотеку» — Получение ипотеки в Казахстане — это один из самых труднопроходимых квестов. Чтобы взять кредит на квартиру, нужно или пройти все круги бюрократического ада — если речь про ипотеку с господдержкой — или быть готовым к огромным переплатам — если это коммерческий банк. О том, почему в РК сложилась такая ситуация и как её можно исправить, говорили 30 мая на круглом столе «Ипотека в Казахстане: что нас ждет завтра?».

