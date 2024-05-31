Золото берет вершины

ФРС, экономический кризис и геополитика толкают спрос на главный драгоценный металл вверх

Золото продолжает выполнять функции градусника по измерению средней геополитической температуры по «больнице». Очень хорошо это продемонстрировал скачок цен на драгоценный металл вслед за информацией о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. Пока не было понятно чьи это «проделки», нервно-дальновидные инвесторы рванули за золотом. Помимо неспокойного мира спрос на золото активно формируют центробанки разных государств и возможное снижение учетной ставки Федеральной резервной системы США.

После отмены золотого стандарта американский доллар и аурум постоянно были и остаются на ножах. Оно и неудивительно. Доллар – это фиатные деньги в чистом виде, то есть представляют собой долговые обязательства не совсем понятного конечного адресата. А золото – это чрезвычайно ликвидный товар, который в силу данной характеристики способен выполнять весь набор функций денег.

Долларовые воротилы десятилетиями борются с золотом институциональными методами. Среди них торговля «бумажным» золотом в виде фьючерсов, что в меру сил сбивает рост цен на физическое золото, плюс всевозможные банковские картели, которые пытаются ограничить сферу применения драгоценного металла желтого цвета.

Финансовые спекулянты дали полномасштабное сражение росту цен на золото у отметки $2300 за тройскую унцию, поскольку это важный не только психологический, но и экономический показатель, на который ориентируются все серьезные игроки. Золото сражение выиграло, поскольку на него работают объективные экономические факторы.

Товарные аналитики банка UBS ожидают рост цен на золото до $2500 за унцию к сентябрю и $2600 к концу года. Таким образом они свой собственный прогноз повысили на сотню «баксов».

Эксперты указывают на то, что ФРС придется опускать процентную ставку, ибо американская экономика не выдерживает подорожавших денег. Понижение ставки федрезерва ожидается в сентябре. Симптомы слабости от экономики Штатов традиционно обращают взор инвесторов на золото.

Центральные банки различных государств скупают более 1000 тонн золота два последних года и 2024-ый показывает, что показатель не упадет.

Центробанк – это структура, которая призвана страховать свое государство от экономических потрясений. Золото было и остается средством экстремального платежа. Когда на глобальном дворе все неспокойно, то остро требуются гарантии.

Казахстан с золотыми резервами в 316 тонн по итогам 2023-го смотрелся весьма солидно. С другой стороны, даже в Африке понимают, что без золота сегодня сложно спать спокойно. Алжир по итогам прошлого года обладал 174 тоннами (1-ое место на Черном континенте), следом Ливия 147 тонн, Египет – 126, ЮАР – 125, а замыкающее ТОП-5 Марокко уже сильно уступает лидерам – 22,1 тонны.

Каким-то образом на глобальную конъюнктуру резонирует и мода. Еще совсем недавно китайская молодежь считала золото старомодным, а теперь оно снова в тренде. К тому же за драгоценным металлом желтого цвета стоят тысячелетия китайской истории и культуры, где золото было одновременно и символом, и предметом благополучия. Ну а экономика Поднебесной – это главный локомотив современных мирохозяйственных процессов. Китай и до последней модной волны являлся главным мировым потребителем золота (в том числе среди центробанков).

В структуре накопленного в мире золота 53% приходится на ювелирные изделия (19% у банков, 18% в инвестициях и 10% у промышленности и медицины). А Китай и Индия занимают более 50% мирового рынка по «ювелирке». Из-за этого именно эти два гиганта играют определяющую роль в траектории цен на золото.

При этом точные долгосрочные прогнозы цен на золото остаются довольно проблематичными. Тот же UBS при прогнозе на 12 месяцев потом делает поправку на $100 за унцию. Но в любом случае в последние годы золото не дешевеет, хотя короткие периоды отскоков повторяются.

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