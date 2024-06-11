«В чём провинились подчинённые Алихана Смаилова». «Никто не хочет «отвечать» за слова: почему в Казахстане нет закона о лоббизме?». «Когда Казахстан начнет закручивать гайки иноагентам». «Аида Балаева, Ермек Турсунов и кино, которое мало кто смотрит»

Сетевой Казахстан 11 июня 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . «В чём провинились подчинённые Алихана Смаилова» — Новый глава Высшей аудиторской палаты Алихан СМАИЛОВ на прошлой неделе критиковал за неосвоения и неэффективные расходы бюджета в 2023 году подчинённых бывшего премьер-министра Алихана Смаилова… Затянувшееся на полтора часа пленарное заседание мажилиса прошло в саркастическом стиле Гоголя. Упрекая чиновников за «низкую бюджетную дисциплину», Смаилов старался почти не упоминать, что сам был во главе этого процесса. И лишь отвечая в кулуарах на вопросы журналистов, признался, что с себя ответственности не снимает, но при этом пригрозил, что теперь «его не обмануть». Exclusive.kz раскрывает какие финансовые нарушения своих бывших подчинённых Смаилов не смог проконтролировать, будучи премьер-министром.

GOLOS — NARODA . KZ . «Никто не хочет «отвечать» за слова: почему в Казахстане нет закона о лоббизме?» — Вот уже более 30 лет в Казахстане с перманентным энтузиазмом пытаются принять закон «О лоббистской деятельности». Как справедливо отмечают сторонники такого документа, ситуация, когда лоббисты в стране есть, а закона, регулирующего эти процессы – нет, выглядит как минимум странно, если не сказать подозрительно. Ведь каждая принятая законодательная поправка в результате кому-то приносит колоссальную выгоду. Что надо сделать для того, чтобы страна знала – кто, а главное – за какую сумму пролоббировал чьи-то интересы на самом высоком уровне, а также – чью репутацию сможет испортить легализация лоббизма в Казахстане, обсудили эксперты в рамках первого заседания диалоговой площадки Astana Open Dialogue.

«На кону – миллиарды: кто собирает дань с казахстанских строителей?» — Как небольшая частная компания получила доступ к финансам всех стройкомпаний Казахстана? Строительные компании Казахстана отказываются платить дань частной компании за доступ к государственным услугам. Историей уже заинтересовались представители НПП, агентства по защите конкуренции и депутатский корпус. Но как так вышло, что «всплыла» она только в 2024 году? «Голос народа» рассказывает, как частный разработчик и представители министерства промышленности ввели в заблуждение целую отрасль. После того, как «Голос народа» поднял дискуссию о легитимности существования портала E-Qurylys, состоялось обсуждение платформы в НПП «Атамекен».

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Аида Балаева, Ермек Турсунов и кино, которое мало кто смотрит» — Некоторое время назад Министерство культуры и информации РК обнародовало данные о судьбе кинокартин, снятых в последние пять лет. В этот период за счёт средств, направленных государством на развитие отечественного кинематографа через Центр поддержки национального кино, было выпущено около ста фильмов. На их производство из бюджета выделили 19 миллиардов тенге, а суммарные кассовые сборы составили лишь 1,5 миллиарда. То есть окупаемость составила менее 8 процентов. Отдельные киноленты и вовсе не появились в прокате.

TIME . KZ . «Денег много, но больных ещё больше» — В мажилисе предлагают инициировать проверку фонда медстрахования Высшей аудиторской палатой за последние три года. Минздрав принял решение на 20 процентов урезать финансирование лечения онкозаболеваний, объясняя это тем, что профильные диспансеры не полностью используют выделенные им средства и они просто остаются на счетах. Тем временем депутаты заявляют, что больные раком не могут добиться бесплатной медпомощи, по пять месяцев ожидают очереди на лечение, методы и стандарты которого уже давно устарели. Почему при якобы избыточном финансировании казахстанская онкологическая служба сама нуждается в лечении, парламентарии пытались понять в понедельник в ходе тематического заседания в Национальном научном онкологическом центре.

ORDA . KZ . «Кордайские события, побег подельников Болата Назарбаева, подростковый бандитизм: интервью с главным прокурором Жамбылской области» — В феврале 2020 года Кордайский район охватили массовые беспорядки, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям. Сразу же после тех событий изменилось руководство силовых структур региона. На должность главного прокурора назначили Нургалыма АБДИРОВА.

Сегодня Жамбылская область продолжает оставаться в центре внимания из-за частых упоминаний в криминальных хрониках страны. О межэтнических конфликтах, коррупции в рядах полиции и прочих резонансных делах Нургалым Абдиров рассказал в эксклюзивном интервью — Прошло четыре года с момента тех беспорядков, где пострадали гражданские и полицейские, были погибшие. Сгорели десятки домов и автомобилей. Ущерб тогда превысил 800 млн тенге. Потерпевшими признали 300 человек. 76 граждан осудили. После этих событий утвердили концепцию «Мир и согласие». Проект, направленный на сохранение и укрепление межэтнического согласия…

KZ . KURSIV . MEDIA . «Тренд на старые авто, создание казахстанского бренда и QR для поиска зарядок: о чем говорили на форуме Kursiv Auto» — В Алматы состоялся первый независимый форум, объединяющий ключевых игроков автомобильного рынка, экспертов, представителей профильных ассоциаций и регуляторах органов, Kursiv Auto 2024. «Курсив» собрал самые интересные тезисы и моменты с мероприятия. В 2023 году рынок официальных продаж автомобилей в Казахстане увеличился на 61%. Анар МАКАШЕВА затронула одну из главных проблем казахстанского авторынка — преобладание старых машин с 2018 года. До этого парк в основном обновлялся на протяжении шести лет на 100-150 тыс. машин в год. По данным Ансара АБУЕВА, доля авто старше 10 лет на рынке составляет около 70%.

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ – «Не навреди — плюсы и минусы нового закона о СМИ» — Сенат парламента Казахстана одобрил закон «О масс-медиа» и теперь документ отправлен на подпись главе государства. Попытаемся разобрать, что несет нам новый закон. Для начала обратим внимание, что сам закон называется «О масс-медиа» и в нем указано, что масс-медиа тождественны средствам массовой информации. Что же, наверное, избавление от довольно громоздкого обозначения необходимо, тем более, когда идет упрощение и определений, и понятий… Другим спорным моментом в новом законе являются «функции по мониторингу масс-медиа на предмет нанесения вреда нравственному развитию общества и нарушения общечеловеческих, национальных, культурных и семейных ценностей». Сразу возникает вопрос, что это за ценности? Есть ли на законодательном уровне понятия, определяющие их?

CARAVAN . KZ . «Когда Казахстан начнет закручивать гайки иноагентам» — Пока в Казахстане нет своего закона об иноагентах. Но есть реестр лиц, получающих деньги из-за рубежа. Работу НКО (некоммерческих организаций), работающих на иностранные деньги, по закону «О НКО» контролирует Комитет госдоходов минфина. Вернее, не саму работу, а поступающие деньги. И только для того, чтобы НКО платили налоги с доходов. Поэтому интерес к иноагентам у нас в стране пока только меркантильный. В списке 240 физических и юрлиц… Поэтому, с одной стороны, получателей денег из-за рубежа в Казахстане много. С другой – не все из них работники идеологического фронта. Поэтому, видимо, сейчас стоит вопрос просто найти всех, кого финансируют.

AZATTYQ . ORG . «Вода отходит, рыбы стало меньше. Почему мелеет озеро Балхаш?» — Балхаш отходит от берегов четвёртый год подряд, а рыбы в озере стало заметно меньше. Жители села близ Балхаша показывают камни, которые когда-то были на дне озера, а сейчас они лежат на берегу. Как на Балхаш влияет река Или, берущая начало в Китае и почему Акорда до сих пор не подписала соглашение с Пекином о разделе воды?

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