Поле для дипломатической борьбы очерчено

Сергей Станкевич – о ситуации после «саммита мира» в Швейцарии

– Сергей Борисович, накануне саммита, на который Россию не позвали, Владимир Путин провел встречу в МИД РФ и озвучил там, по сути, ещё один ультиматум в адрес Запада. При том, что ни один из предыдущих ультиматумов не выполнен. Что это было, по-вашему?

– Можно, я начну издалека, а прямо отвечу позже, ближе к концу?

Вообще-то президент Путин встречается с МИДом регулярно, не реже чем раз в год, определяя, согласно Конституции (ст. 80), основные направления внешней политики РФ. Нынешняя встреча, однако, была неординарной и по составу, и по содержанию. На встрече были все, работающие на внешних контактах из президентской администрации, правительства, парламента и исполнительных ведомств. Последний раз так собирались — обратите внимание — в предгрозовом 2021 году.

Похоже, гигантская воронка геополитического конфликта вокруг Украины завершила оборот и теперь заходит на Второй круг. Чтобы лучше понять суть происходящего, давайте вспомним, как развивались события в Круге первом.

Ноябрь 2021 года – расширенная коллегия МИД РФ, Путин описывает экспансию НАТО, в том числе вмешательство блока во «внутриукраинский конфликт», как прямую и неприемлемую угрозу: «мы будем требовать от Запада безусловных письменных гарантий безопасности». В декабре 2021 года в адрес Соединённых Штатов, НАТО и ОБСЕ были направлены ультимативные по тону письма: зафиксируйте на бумаге обязательство не расширять НАТО далее на Восток (упоминались Грузия и Украина), верните ваши вооружения и контингенты к границам 1997 года. Дальше подразумевалось «а то мы ничего не исключаем».

Что любопытно: позднее стало известно (в том числе благодаря публичной откровенности директора ЦРУ Уильяма Бёрнса), что в США уже в октябре знали, а в ноябре были совершенно уверены в том, что Россия готовится начать СВО в Украине. Что помешало Соединённым Штатам тогда вступить в серьёзные переговоры? Подписать какой-то компромиссный документ, открывающий путь к стабилизации ситуации? Начать подготовку к «хельсинскому акту 2.0»? Только одно: предстоящее воспринималось в Вашингтоне как выгодная стратегическая ловушка для Москвы (в стиле афганской западни для СССР). Похоже, вашингтонские стратеги сознательно предпочли, чтобы Россия, самостоятельно разбираясь с Украиной, глубоко и надолго влипла в сковывающий конфликт. Сплошные выгоды! И дискуссия о НАТО отпадёт, появится свобода рук, и Россия увязнет с головой надолго, подставится под удушающие санкции, ослабнет и пропадёт как конкурент. Европа сплотится вокруг США, её энергетика переключится с российских носителей на американские, Финляндию и Швецию можно будет интегрировать в альянс. Расчёт удался, так оно всё и произошло. Но события неожиданно для всех сторон затянулись во времени, разрослись по масштабу и приобрели глобально опасную непредсказуемость.

Американцы ещё в ноябре 2022 года пропустили точку максимальной выгоды, когда им нужно было фиксировать прибыль. Удвоили ставку на украинский «контрнаступ» летом 2023 года. Ставка проиграла. С тех пор они с недоумением, переходящим в растерянность, наблюдают, как для них нарастают последствия непредвиденные и нежелательные. С 2024 года у них уже отрицательный баланс. Отсюда их поиски выхода на финал.

– Российское руководство было уверено, что ему всё удастся решить при помощи военной силы.

– Думаю, что по замыслу (на мой взгляд, ненужному) это скорее было силовое принуждение Украины к дипломатическому финалу: Кремль устал от почти издевательской волокиты с «минскими соглашениями», которые прикрывали строительство уже трёх военных объектов НАТО в Украине. При этом Москва явно не стремилась тогда к захвату территорий, иначе не объяснить, почему переговоры с Киевом начались уже через три дня после первого выстрела, -с 28 февраля 2022 года в Гомеле и Бресте, а затем продолжались весь март в Стамбуле. Тогда удалось выйти на компромиссное решение: «стамбульский мир», парафированный обеими сторонами, возвращал Киеву «границы 2015 года» — без Крыма — в обмен на отказ от НАТО и ограничения на военный потенциал. Увы, тогда всё сорвалось: то ли бес Джонсон попутал со своим мемом «давайте просто воевать», то ли в Вашингтоне не хотели, чтобы Россия так рано ускользнула из ловушки.

– Теперь вот Эрдоган вроде бы снова зовёт русских и украинцев к себе на переговоры.

– История на Босфоре не закончена, Стамбульский мир был сорван, но не забыт. В июне 2023 года Владимир Путин показал публике черновик договора, парафированный украинской стороной, подтвердив свою неизменную готовность вернуться к дипломатии. Но с учётом изменившихся «реалий на земле». А сейчас, в июне 2024 года, «Нью Йорк Таймс» вдруг полностью опубликовала этот же договор с приложениями – видимо, чтобы из-за океана подтолкнуть стороны к продолжению, иначе зачем публиковать?

Похоже, перевод военного конфликта в Украине в русло дипломатического завершения по разным причинам устроил бы сейчас все основные центры силы – США, Евросоюз, Китай с глобальным Югом и Россию. Только финал видится великим державам явно по-разному. Над сближением позиций ещё работать и работать.

– Но Зеленский по-прежнему демонстрирует брутальность и готовность воевать до последнего украинца.

– Зеленский как раз превратился в главное препятствие на пути к переговорам, а эта роль, как свидетельствует история, весьма опасная. Вспомним хотя бы шведского короля Карла XII, погибшего в аналогичной ситуации при объезде фронта от шальной пули. Ещё 21 сентября 2022 года в эйфории от тактических успехов ВСУ Зеленский выступил со своей ультимативной «формулой мира». Это был перечень из 10 пунктов, в котором среди прочего содержалась токсичная триада: требование к РФ обеспечить границы 1991 года, репарации, трибунал для «военных преступников». Было очевидно, что это ультиматум о полной капитуляции Москвы. А поскольку ничего подобного не могло произойти ни на земле, ни в здравом уме, на деле Владимир Зеленский, упрямо руководствуясь своей формулой, завел себя и страну в самоубийственную ловушку. Смыслом его правления стала бесконечная война за безнадёжные цели. Я предпочитаю обозначать этот гибельный курс аббревиатурой БВБЦ – так удобнее.

Скоро два года как дипломатия Киева бьётся над тем, чтобы ультиматум Зеленского из 10 пунктов оставался единственно возможной основой для сугубо фантазийного завершения военного конфликта. Никакие альтернативы, как многократно заявлялось, невозможны и обсуждаться не будут. Более того, Киев превратил план Зеленского в бронированную платформу, которую принялся продвигать по миру в стремлении собрать вокруг неё международную «коалицию мира». В 2023 году для обсуждения ультиматума состоялось 4 международных встречи на уровне «советников по безопасности». А увенчать процесс был призван только что завершившийся «саммит мира» в Швейцарии.

– На который Россию не позвали.

– Так ведь суть плана была именно в этом. Сначала главы государств и правительств, представляющие не только Запад, но весь «цивилизованный мир», подтверждают в Швейцарии окончательность и безальтернативность ультиматума, предъявляемого Москве, а уже затем Москву приглашают на ковёр, но вовсе не для переговоров. А для вручения ультиматума от имени мирового сообщества, который следует исполнять под угрозой глобального остракизма. Понимаю, что звучит это гротескно, но киносценарий как ни странно был именно таким!

События, однако, развивались не по этому сценарию. Швейцарский «саммит» на деле вылился в сокращённую по составу и времени конференцию, во многом ритуальную. Чтобы не оказаться в предельно узком кругу ограниченных лиц, Киев убрал из повестки 7 пунктов из 10, включая токсичный ультиматум. Остались темы сугубо травоядные – ядерная безопасность, торговля продовольствием, обмен пленными и возврат потерянных детей родителям. По этим темам можно было поговорить и удалённо. Но организаторам швейцарского форума нужно было собраться во плоти для медийной картинки и зримой фиксации: сам факт присутствия, дескать, означает поддержку Киева. Кроме того, был расчёт в суете ловко втиснуть в итоговое коммюнике хотя бы фразу про «формулу Зеленского», а лучше – прямое требование о выводе российских войск. Ничего из хитрых ходов не получилось.

Хуже того, в финале швейцарской сходки обнаружились три провала. Форум как площадка и его «прелесть» — формула Зеленского – не были закреплены в эксклюзивном статусе. Участники записали, что можно обсуждать и продвигать разные мирные планы. Большинство гостей форума в выступлениях сказало об обязательности последующего участия России. И наконец, не было указано на место и время следующего сбора, то есть, оставлено окно для перехвата инициативы: возможен сбор под эгидой других организаторов с независимой повесткой и альтернативным мирным планом.

– Даже мирный план Путина, выдвинутый на встрече в МИД РФ, можно будет обсудить?

– Вот теперь давайте поймём, почему именно сейчас Путин предложил именно такой план. Выступлением в МИДе Путин снова, как и осенью 2021 года, зашёл на Второй круг долгого геостратегического конфликта с Западом. Он понимает это как борьбу за признание законных интересов России и её прав на статус одного из лидеров Евразии, имеющего собственную сферу влияния и необходимой безопасности. Путин, как известно, потребовал от Киева вывести войска из «конституционно присоединённых» к РФ территорий (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей), а также легализовать в международных договорах включение этих регионов в состав России (наряду с Крымом). Украина на остальной территории будет признана как внеблоковое, нейтральное и безъядерное государство. Западу адресовано требование уважать новые реалии и снять антироссийские санкции. Дополнительно предлагается обсудить и утвердить систему мер по обеспечению безопасности на всём пространстве Большой Евразии.

В самом Киеве мирный план Путина (МПП) предсказуемо отвергли как «абсурдный». Все уничижительные эпитеты вряд ли стоит цитировать. В столицах натовских стран обратили внимание на несовместимость МПП с международным правом, а также на то, что это якобы заведомо нереализуемый ультиматум, рассчитанный на продолжение военных действий. На самом деле, ситуация другая.

До сих пор у возможного переговорного пространства был один край – ультимативное требование Зеленского к России о капитуляции. Это «граничное условие» не позволяло вести переговоры. Оно означало выбор Киева в пользу БВБЦ. А что с другой стороны? Переговорная позиция Москвы до сих пор формулировалась в весьма растяжимых понятиях «демилитаризация» и «денацификация», содержание которых могло меняться. Предмет переговоров расплывался.

Теперь ситуация определилась. Выдвинутый Путиным план — это вторая крайняя граница для обозначения переговорного пространства. Оно теперь очерчено с двух сторон. Стороны могут вести поиск компромисса где-то между этих двух полюсов.

Важно, что это вовсе не обмен ультиматумами в тупике. Предложение Зеленского Путину -признать поражение и капитулировать — заведомо невозможное и ничем не обеспеченное на земле. В ответ Путин предлагает Зеленскому — внимание – признать частичное поражение. И согласиться на компромисс, после которого у Зеленского вполне может быть новая жизнь. Так что ситуация для двух стран и их лидеров несимметрична. Путин значительно, но не предельно радикален в своих условиях. Он обозначает планку с превышением того, что сумел достичь на поле боя. Но это завышенное требование, предъявленное с опережением, не выглядит в перспективе совсем уж недостижимым, оно укладывается в границы правдоподобной реальности, в отличие от ультиматума Зеленского.

– Но предложения Путина, насколько я понял, сразу же отвергли, «обнулили».

— Понятно, что никто не ожидал от Киева или его спонсоров принятия МПП здесь и сейчас. Предложение сходу отвергнуто, дальше его будут шельмовать, боевые действия (к моему изначальному и глубокому сожалению) будут продолжены. Но Киев сможет теперь постоянно сравнивать два варианта. Продолжать БВБЦ, неся неопределённо тяжёлые потери неопределённо долго. Или выйти из войны сейчас, зафиксировав конкретные потери окончательно. Такова, увы, типовая трагическая дилемма большинства военных конфликтов.

Между тем, война в Украине превратилась в малоподвижную кровавую эпопею локальных атак и контратак с медленно нарастающим перевесом российской стороны. Чем это кончится, очевидно для всех здравомыслящих людей. Казалось бы, есть все условия для поиска компромиссного завершения затянувшегося конфликта. Но Киев с позволения и при поддержке Запада продолжает гнуть своё, бесконечно тратя украинцев и истощая страну до состояния Руины, известной по трагичному опыту 17 века.

– То есть всё же война до последнего украинца.

– С этим нельзя мириться. Поскольку швейцарский форум фактически похоронил ультимативную «формулу Зеленского», надо активно продвигать другие модели урегулирования конфликта. Есть вполне перспективный план Китая и Бразилии, к которому официально примкнула Турция. Инициаторы утверждают, что поддержать их план готово около 56 государств. Кремль вроде бы также оценивает этот проект положительно. Думаю, довольно скоро мы услышим сообщение о проведении саммита по Китайско-Бразильской формуле мира для Украины. Глобальному Югу пора брать на себя инициативу в практическом миротворчестве.

– А если Зеленский будет упорно стоять на своём ультиматуме, игнорируя китайскую формулу?

– Я все пытался подобрать название того, чем сейчас занят Зеленский. Рискну, пожалуй, сказать так: он балаганит. Хочет переиграть Путина в той профессиональной сфере, где он чувствует себя чемпионом. Смотрите, говорит он, какую площадку я себе снова оторвал: Швейцарские Альпы, озеро, лесной полуостров, отель 7 звёзд. Смотрите, какими людьми я зал заполнил, кто у меня в президиуме. Оцените мою драматическую речь. Смотрите, как мне аплодируют стоя. Как меня обнимают и целуют сильные мира сего. Как рвутся из кожи корреспонденты, чтобы я сказал пару фраз. Я круче всех и так будет всегда.

Но ведь так не будет всегда.

Времени до финала осталось — всего ничего.

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