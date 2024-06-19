12 стран могут поставить под ружьё более миллиона человек каждая

Крупнейшие армии мира

Согласно данным рейтинга GlobalFirepower за 2024 год, который основан на потенциале каждой страны в ведении войны на суше, на море и в воздухе, самой большой армией в мире, как это ни парадоксально, обладает Вьетнам — 5,6 млн человек. В чём-то это формальность: стоит отметить, что действующими военнослужащими являются лишь 600 тыс. человек, а 5 млн входят в резерв. Следом идёт Южная Корея: 3,6 млн человек, из которых 600 тыс. действующих солдат и 3,1 млн человек — в резерве. Замыкает топ-3 крупнейших армий мира Россия: 3,3 млн военнослужащих, из которых 1,3 млн — действующие военнослужащие и около 2 млн человек находятся в резерве.

Потенциал армии в более чем миллион военнослужащих имеют также Индия (2,6 млн), Китай (2,5 млн), Тайвань (КНР) (2,5 млн), США (2,1 млн), Украина (2,1 млн), Северная Корея (1,9 млн), Филиппины (1,4 млн), Пакистан (1,2 млн) и Великобритания (1,1 млн).

Слабейшие армии, согласно рейтингу GFP, принадлежат Люксембургу (1 тыс. человек), Либерии (1,5 тыс. человек) и Суринаму (2 тыс. человек). Стоит отметить, что еще три страны, по данным аналитиков GFP, не имеют армии: Афганистан, Панама и Исландия. Панама упразднила свою армию, а Исландия является единственным членом НАТО, не имеющей постоянной армии. Афганистан же расформировал свои вооруженные силы после прихода к власти Талибана.

В то же время стоит отметить, что по размеру активной, постоянной армии лидирует Китай, у которого более 2 млн действующих солдат. Следом идут Индия и США — 1,5 млн и 1,3 млн человек. Россия и Северная Корея делят 4 и 5 места с армиями в 1,3 млн действующих солдат у каждой. В десятку стран с крупнейшими активными армиями также входят Украина (900 тыс.), Пакистан (654 тыс.), Иран (610 тыс.), Южная Корея (600 тыс.) и Вьетнам (600 тыс.).

Казахстан, согласно рейтингу, расположился на 46-м месте из 145 по численности действующей армии — 110 тыс. человек, что выше, чем у стран ЦА и ЕАЭС за исключением России. Так, идущая следом Беларусь расположилась на 65-м месте с армией в 63 тыс. человек, Армения — на 67-м месте (57,5 тыс.), Узбекистан — на 74-м месте (48 тыс.), Туркменистан — на 86-м месте (36,5 тыс.), Кыргызстан делит 103-104 места с Литвой (23 тыс.), а Таджикистан на 126-м месте (9,5 тыс.).

Между тем, объём инвестиций в основной капитал в сфере госуправления и обороны, а также обязательного соцобеспечения, составил в Казахстане за январь–апрель текущего года 16,8 млрд тг, что почти вдвое меньше, чем за январь–апрель 2023 года (ИФО — 48,6%). Годом ранее, наоборот, наблюдался рост показателя в 2,1 раза (ИФО — 197,3%).

В целом за 2023 год объём инвестиций в секторе составил рекордные 178,8 млрд тг.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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